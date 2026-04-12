Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

Pedro Sánchez y Begoña Gómez visitan el Palacio de Verano y un 'hutong' en Pekín en la previa de la cumbre con Xi Jinping (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, han iniciado su estancia en Pekín con una agenda de carácter privado marcada por visitas a algunos de los enclaves históricos más representativos de la capital china, en la antesala de los encuentros oficiales que arrancarán este lunes y que incluirán una nueva reunión con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

Lejos del foco institucional, el jefe del Ejecutivo recorrió este domingo el Palacio de Verano, uno de los complejos imperiales más emblemáticos del país asiático, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La visita, de carácter estrictamente privado y no incluida en la agenda oficial de Moncloa, trascendió a través de grabaciones realizadas por ciudadanos presentes en el recinto.

En esas imágenes se observa a Sánchez junto a su esposa acompañados por miembros de su equipo y bajo la supervisión de personal de seguridad chino. Con indumentaria informal y gafas de sol, el presidente paseó por los jardines que rodean el gran lago artificial que articula el conjunto monumental, un espacio que durante siglos funcionó como residencia estival de la corte imperial.

No fue la única incursión en el patrimonio histórico de la ciudad. Apenas unas horas antes, tras aterrizar en Pekín, Sánchez y Gómez se adentraron en los tradicionales ‘hutong’, los antiguos barrios de callejuelas estrechas y viviendas de baja altura que configuran la memoria urbana de la capital, hoy en retroceso frente al avance de la modernización. En ese recorrido visitaron la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, dos estructuras levantadas en el siglo XIII que durante siglos marcaron el ritmo cotidiano de la ciudad como sistema oficial de medición del tiempo.

Este viaje supone la cuarta ocasión en la que Sánchez se reúne con Xi Jinping en apenas cuatro años, si bien introduce un matiz significativo: por primera vez, las autoridades chinas han otorgado al desplazamiento la categoría de visita oficial, un reconocimiento protocolario reservado a líderes internacionales de primer nivel y que evidencia la voluntad de Pekín de subrayar la relevancia de la relación bilateral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, llega este sábado a Pekín. (EFE/ Borja Puig de la Bellacasa/Pool Moncloa)

Ciencia e inversión

La agenda institucional se desplegará a partir de este lunes con un marcado acento en la cooperación académica, científica y económica. Sánchez abrirá la jornada con una intervención en la Universidad de Tsinghua, uno de los centros de referencia del país, donde se dirigirá a estudiantes de diversas disciplinas y mantendrá un diálogo con especialistas en relaciones internacionales.

El itinerario continuará en la Academia China de Ciencias, escenario de una exposición dedicada a los principales proyectos conjuntos entre España y China en ámbitos de alta especialización. La colaboración entre ambos países se ha consolidado en campos como la astronomía —con iniciativas como la misión Smile para analizar la interacción entre el Sol y la Tierra—, así como en áreas vinculadas a los aceleradores de partículas, las ciencias marinas o la investigación agroalimentaria.

En ese mismo marco, la Universidad de la Academia China de las Ciencias distinguirá al presidente español con una cátedra honoraria, un reconocimiento que en el pasado ha recaído en figuras de la talla de Paul Nurse, David Gross o Samuel Ting, todos ellos premios Nobel, lo que sitúa el gesto en un plano de alto valor simbólico.

Sin embargo, más allá de la vertiente académica, el trasfondo económico ocupará un lugar central en las conversaciones. El Ejecutivo aspira a consolidar la presencia empresarial española en el mercado chino, tradicionalmente complejo, al tiempo que busca atraer inversiones hacia España, en un contexto en el que el déficit comercial continúa ampliándose a favor del gigante asiático.

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se dan la mano antes de su reunión en Pekín en 2024 (China Daily vía REUTERS)

En esa línea, Sánchez visitará el parque científico y tecnológico de Xiaomi, donde se reunirá con su consejero delegado, Lei Jun. El encuentro incluirá un recorrido por las instalaciones en las que la compañía exhibe sus desarrollos en sectores que van desde la automoción hasta la telefonía móvil y la domótica, reflejo de la diversificación tecnológica del grupo.

La agenda se completará en los días siguientes con reuniones con inversores, empresas innovadoras y representantes institucionales europeos, entre ellos el presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, Jens Eskelund, en un intento de reforzar los vínculos económicos en un escenario global cada vez más competitivo.