Espana agencias

Sánchez y Xi se verán por cuarta vez en China con la geopolítica y el comercio en agenda

Guardar

Madrid, 11 abr (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se verá el próximo martes por cuarta vez en China con el presidente del país, Xi Jinping, para abordar, además de las relaciones bilaterales y el aumento de las inversiones del gigante asiático en España, el actual momento geopolítico mundial y las tensiones arancelarias.

La reunión se enmarca en la primera visita de Sánchez a Pekín que, en lenguaje diplomático, tiene carácter oficial, y, por ello, su esposa, Begoña Gómez, forma parte de la delegación española tras la invitación expresa de las autoridades chinas y participará en algunos de los actos previstos, como el banquete oficial con que serán agasajados.

Aunque el jefe del Ejecutivo llega este sábado a China, su agenda oficial no comenzará hasta el lunes y se prolongará hasta el miércoles.

La situación en Oriente Medio, tras el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán, estará muy presente en la reunión de Sánchez con Xi y en las que mantendrá también con las otras dos principales autoridades del país, el primer ministro, Li Qiang (con quien presidirá la firma de varios acuerdos), y el presidente de la Asamblea, Zhao Leji.

A esas reuniones asistirá el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien no ha viajado junto a Sánchez y se desplazará expresamente para esa jornada.

China no ha tenido un papel relevante en este conflicto pero sí ha coincidido con la posición del Gobierno de considerar contrario al derecho internacional el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Además, salió en defensa de España ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (quien se reunirá con Xi en Pekín dentro de un mes), de cortar relaciones comerciales debido a la posición española ante ese ataque, rechazando que el comercio se use como arma.

Fuentes del Gobierno resaltan la relación de confianza que se ha ido forjando de forma paulatina entre Sánchez y el presidente chino y que facilitan la influencia de España en la relación entre el país asiático y la Unión Europea.

También las autoridades chinas destacan la relación bilateral que se ha ido tejiendo en los últimos años, y el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, con motivo de este viaje de Sánchez, ha asegurado que su país y España son ya "socios estratégicos integrales".

Junto al objetivo de profundizar en la relación política, el viaje pretende también intentar equilibrar las de carácter económico, buscando nuevas inversiones para España que generen valor añadido local, y abriendo puertas a que más empresas españolas puedan operar en China.

A ello se suma fortalecer la relación bilateral en los ámbitos de la educación, la cultura y la innovación.

Para conseguir todo ello, la agenda de Sánchez incluye una visita a la universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas de China, donde tendrá una intervención y se reunirá con expertos en relaciones internacionales, para trasladarse después a la Academia China de Ciencias, que le concederá un título honorífico.

Visitará además la sede de la tecnológica Xiaomi, puntera en software para móviles, se reunirá con inversores chinos y con empresarios españoles con intereses en el país, y tendrá otros encuentros con representantes de empresas innovadoras, y con los responsables de la Cámara de Comercio UE-China.

Esa relación entre los Veintisiete y el país asiático es considerada de gran relevancia para el Gobierno, que ante este viaje, ha coordinado mensajes con las principales autoridades comunitarias.

La visita del año pasado se realizó en medio de las tensiones arancelarias provocadas por la administración estadounidense, cuyo secretario del Tesoro, Scott Besent, advirtió ante esa visita que acercarse a China seria "como cortarse el cuello".

Ante ello, el propio presidente del Gobierno subrayó que la política exterior no va contra nadie, sino en defensa del entendimiento entre países, del orden multilateral y del libre comercio, y a eso se remiten las fuentes del Ejecutivo ante la posibilidad de que Estados Unidos siga viendo con malos ojos este viaje.

Pese a que el déficit comercial de España en su relación con China no ha logrado rebajarse, el Gobierno recuerda que eso ha ocurrido también con todo el conjunto de la UE, y resalta el aumento de las exportaciones. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8010894774)

Últimas Noticias

La "globalización del capital humano" empuja al talento joven a recorrer Europa

Infobae

Juanma Moreno promete bonificar sucesiones en cesiones de viviendas entre hermanos

Infobae

Adelante presenta este sábado en Málaga sus candidatos a las andaluzas que incluye referentes sociales y sindicales

Adelante presenta este sábado en Málaga sus candidatos a las andaluzas que incluye referentes sociales y sindicales

UPN erige al Senado como "contrapeso" del Gobierno y augura que la 'comisión Koldo' durará hasta verano de 2027

UPN erige al Senado como "contrapeso" del Gobierno y augura que la 'comisión Koldo' durará hasta verano de 2027

Pogacar ante el reto de su gran sueño en los adoquines de la París Roubaix

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Cómo podría España proteger Ceuta y Melilla si Marruecos se movilizara para “desocuparlas”: defensa europea ante la duda del artículo 5 de la OTAN

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

Todo lo que se sabe sobre el asesino del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada: de una vida solitaria a su ingreso en un centro psiquiátrico

ECONOMÍA

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

Francia considera la bajada de impuestos al combustible de España una medida “fácil que no funciona” y opta por reducir el uso del gas

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”