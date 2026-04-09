El régimen de China sitúa a España como socio prioritario e impulsará la entrada de productos españoles en su mercado en 2026

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. (China Daily vía REUTERS/Imagen de archivo))

El régimen de China ha puesto en marcha una nueva estrategia comercial que podría suponer una gran oportunidad para las empresas españolas. El Ministerio de Comercio del país asiático anunció este jueves el lanzamiento de un programa para fomentar la entrada de productos extranjeros en su mercado, una iniciativa en la que nuestro país figura como uno de los países prioritarios para este 2026.

El plan, denominado “Exportador a China”, contempla la organización de más de un centenar de actividades a lo largo del año, con el objetivo de facilitar el acceso a bienes importados al país, y su comercialización efectiva entre los consumidores chinos. La iniciativa combinará eventos presenciales con herramientas digitales, en un intento de adaptarse a las nuevas formas de consumo y distribución.

Durante la presentación de esta medida, el portavoz del Ministerio de Comercio, He Yadong, explicó que el enfoque del plan va más allá de la simple apertura del mercado. Según ha detallado, se busca que los productos extranjeros “no solo entren, sino que también se vendan bien”, lo que implica un esfuerzo adicional en promoción, posicionamiento y conocimiento del consumidor local.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es su carácter bidireccional. Por un lado, China pretende atraer a empresas internacionales interesadas en introducir sus productos en el país. Y, por otro, también busca incentivar a sus propias compañías para que salgan al exterior y fortalezcan su presencia en mercados internacionales.

Este doble enfoque responde a la intención de las autoridades chinas de equilibrar sus relaciones comerciales, en un contexto global marcado por tensiones comerciales y cambios en las cadenas de suministro. La coordinación entre acciones dentro y fuera del país será clave para lograr ese objetivo, según han señalado desde el Ministerio asiático.

España, país “temático” en 2026

Como parte de esta estrategia, Pekín ha introducido como novedad la designación de países “temáticos” a lo largo del año. En esta primera edición, España comparte protagonismo con otros mercados como Reino Unido, Kazajistán, Kenia o Tailandia. Esta selección implica que las acciones promocionales se centrarán especialmente en productos procedentes de estos países, lo que podría traducirse en una mayor visibilidad para sectores clave de la economía española, como el agroalimentario, el vino, la moda o los bienes de consumo.

Además, las autoridades chinas han asegurado que algunas de las actividades ya celebradas en el marco del programa han generado compromisos de compra por valor de decenas de miles de millones de yuanes, lo que apunta al potencial real de la iniciativa.

Sánchez visitará China este sábado

Este anuncio se produce justo antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaje a China. Este sábado, 11 de abril, se producirá la cuarta visita oficial del Ejecutivo al país asiático en los últimos cuatro años. Durante este viaje, se abordarán cuestiones clave como la cooperación económica, las inversiones y el desarrollo tecnológico, en un contexto en el que ambos países buscan reforzar sus vínculos comerciales.

Pero, a pesar del crecimiento de las exportaciones españolas a China, el desequilibrio comercial sigue notándose. En 2025, el déficit alcanzó los 42.278 millones de euros, una cifra que refleja la fuerte dependencia de las importaciones procedentes del país asiático. Sin embargo, las ventas españolas a China registraron un incremento del 6,8%, hasta situarse en cerca de 8.000 millones de euros. Este avance, aunque positivo, sigue siendo insuficiente para compensar el volumen de compras.