Pedro Sánchez anuncia un viaje a China de cinco días con “una agenda de alto nivel”: Pekín resalta que España “es un importante socio”

Pedro Sánchez junto a Xi Jinping en Pekín en 2025. (Reuters)

Pedro Sánchez viajará a China este sábado y hasta el próximo miércoles para desarrollar una “agenda de alto nivel” en la que será su cuarta visita al país asiático en los últimos cuatro años. En un momento clave para el orden mundial, justo en el día en que Estados Unidos e Irán han anunciado un alto el fuego de dos semanas para negociar un acuerdo de paz, España confirma que estrechará su relación con Pekín. Allí, Sánchez será recibido por Xi Jinping.

El gobierno chino ha informado de que habrá “un intercambio de puntos de vista en profundidad” sobre las relaciones bilaterales y asuntos de interés común, sin entrar en detalles. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, ha dicho en rueda de prensa que la visita se enmarca en otros encuentros de alto nivel recientes como el realizado en noviembre de 2025 por Felipe VI y el propio Sánchez. Según esta, España es “un importante socio de cooperación” dentro de la Unión Europea.

Para Mao, esta nueva cita servirá para “profundizar la confianza política mutua”. Durante su estancia, Sánchez también va a verse con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), Zhao Leji.

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