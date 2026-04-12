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Muere el padre de Mary de Dinamarca, John Donaldson, a los 84 años: ”Mi corazón y mis pensamientos son grises"

La esposa de Federico X ha perdido a su padre este domingo 12 de abril a los 84 años de edad

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John Donaldson y Mary de Dinamarca (INSTAGRAM).
John Donaldson y Mary de Dinamarca (INSTAGRAM).

Mary Donaldson se enamoró de Federico de Dinamarca en el año 2000 y, con el sueño de convertirse en reina del país europeo, dejaba atrás Australia, a sus tres hermanos y a un devoto padre que lo dio todo por sacar adelante a sus hijos tras el repentino fallecimiento de su mujer. Desde entonces, y sobre todo tras su coronación en 2024, los viajes a Oceanía han ocurrido en contadas ocasiones y casi siempre sin Federico a su lado.

Este domingo 12 de abril, la casa real danesa ha comunicado el fallecimiento de John Donaldson a los 84 años de edad en Hobart, la capital de Tasmania. La noticia supone un duro golpe para Mary de Dinamarca, que en las últimas semanas había intensificado sus viajes a Australia ante el progresivo deterioro de la salud de su padre.

La propia reina ha querido expresar públicamente su dolor a través de un mensaje cargado de emoción. “Mi corazón está triste, mis pensamientos son grises. Mi amado padre ha fallecido. Pero sé que cuando el dolor se asiente, los recuerdos alegrarán mi día, y lo que seguirá siendo más fuerte es el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó”, ha compartido.

El fallecimiento se produce apenas unas semanas después del último encuentro entre padre e hija. Fue durante el reciente viaje oficial de los reyes daneses a Australia, a finales de marzo, cuando Mary pudo pasar varios días en privado junto a su familia en Hobart. De hecho, tras concluir los actos institucionales, la reina prolongó su estancia en Tasmania durante cuatro días para compartir tiempo con su padre, en lo que ahora se entiende como una despedida íntima.

Mary y Federico de Dinamarca el día de su boda en 2004 (EUROPA PRESS).
Mary y Federico de Dinamarca el día de su boda en 2004 (EUROPA PRESS).

Un gran referente para una reina

Nacido en Escocia en 1941, John Donaldson desarrolló su carrera como profesor de Matemáticas Aplicadas. En la década de los sesenta se trasladó a Oceanía junto a su primera esposa, Henrietta Clark Horne, estableciendo su residencia en Tasmania. Tras la prematura muerte de su mujer en 1997, tuvo que sacar adelante a sus cuatro hijos, entre ellos la actual reina danesa.

A lo largo de su vida, Donaldson se mantuvo siempre alejado del foco mediático, a pesar de la relevancia internacional que adquirió su hija tras su matrimonio con Federico X de Dinamarca. Su presencia pública fue escasa, aunque participó en momentos clave como la boda real en 2004, donde protagonizó uno de los discursos más recordados al dedicar emotivas palabras a Mary.

En aquella ocasión, el profesor destacó no solo la belleza de su hija, sino también su carácter y su capacidad para afrontar los desafíos de su nueva vida. “Es muy bella, no solo en apariencia, sino en muchos otros aspectos. Tanto por la forma en que cuida de su familia y amigos, como por su actitud ante la emocionante y exigente tarea que ahora tiene por delante. Soy un padre orgulloso de una hija muy adorable”, afirmó entonces, evidenciando el fuerte vínculo que siempre les unió. Esa relación cercana y sólida se mantuvo intacta con el paso de los años, incluso a pesar de la distancia geográfica entre Dinamarca y Australia.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

El delicado estado de salud de Donaldson había condicionado su presencia en los últimos acontecimientos familiares. No pudo asistir a la confirmación de su nieta ni tampoco a la proclamación de Mary como reina, debido a las dificultades que suponían los largos desplazamientos. En su momento, la propia monarca explicó que su padre ya no se encontraba en condiciones de realizar viajes de larga distancia, aunque siempre estaba “presente en sus corazones”.

La noticia de su fallecimiento llega en un momento especialmente sensible para la familia real danesa, a pocos días de la confirmación de los príncipes Vincent y Josephine, prevista para el 18 de abril. Según ha confirmado la institución, este acto seguirá adelante tal y como estaba previsto, aunque marcado inevitablemente por el reciente luto.

En cuanto a las exequias, la casa real ha indicado que el funeral se celebrará próximamente en la más estricta intimidad, respetando así el deseo de la familia. Asimismo, se ha habilitado un libro de condolencias digital para quienes deseen trasladar su apoyo a la reina en estos momentos difíciles.

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