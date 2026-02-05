Mary de Dinamarca cumple 54 años en su momento más difícil: las tensiones en su matrimonio y los correos de Epstein

La reina Mary de Dinamarca, en su nuevo retrato oficial. (Steen Evald/Casa Real de Dinamarca)

Este jueves 5 de febrero de 2026, la reina consorte Mary de Dinamarca celebra su 54 cumpleaños lejos de cualquier clima de celebración. Y es que este día llega marcado por una sucesión de acontecimientos personales, familiares e institucionales que han convertido el último año en uno de los más exigentes desde que accedió al trono junto a Federico X. Problemas de salud, tensiones matrimoniales persistentes y una inesperada crisis reputacional que salpica directamente a su marido dibujan un escenario delicado para una figura que siempre ha encarnado estabilidad y compromiso público.

Mary Donaldson afronta este aniversario con el peso de una agenda sobre su espalda y una exposición mediática que nunca buscó. En marzo de 2025, la casa real danesa se vio obligada a emitir un comunicado de última hora anunciando la cancelación de uno de los actos más simbólicos para la reina: su asistencia a los premios de la Asociación Danesa del Corazón. No era una cita cualquiera. La salud cardiovascular ha sido una causa profundamente personal para Mary desde que perdió a su madre a causa de una enfermedad cardíaca cuando apenas tenía 25 años.

Federico y Mary de Dinamarca (Europa Press)

La ausencia generó inquietud, sobre todo porque días antes se había mostrado activa y en buen estado durante una visita al centro militar donde se encontraba su hijo mayor, el príncipe heredero Christian. Desde palacio se limitaron a explicar que la reina había enfermado, sin especificar el diagnóstico. Todo apuntaba a una dolencia leve, probablemente estacional, pero el episodio dejó al descubierto el desgaste acumulado tras meses de intensa presión.

Las imágenes que hundieron la monarquía

Ese episodio de salud no fue un hecho aislado dentro de un año complicado. Desde finales de 2023, la vida privada de los reyes daneses ha estado bajo escrutinio constante tras la publicación de unas imágenes por la revista Lecturas que situaban a Federico, entonces príncipe heredero, paseando por Madrid junto a Genoveva Casanova. Aquellas fotografías marcaron un antes y un después, no solo en la percepción pública del matrimonio, sino también en la estabilidad de la monarquía.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, en 'Paparazzi'. (Movistar Plus+)

Meses después, la abdicación de la reina Margarita II aceleró la llegada al trono de una pareja que ya arrastraba una narrativa incómoda. Desde entonces, cada aparición conjunta ha sido analizada al detalle. La frialdad observada por la prensa internacional durante actos oficiales, como la conmemoración del 80º aniversario de la liberación de Dinamarca en mayo de 2025, reavivó las especulaciones sobre una crisis no resuelta. Algunos medios llegaron a subrayar la ausencia de gestos de cercanía y la distancia física mantenida durante la ceremonia.

Además, durante el verano de 2025, Mary desapareció de la escena pública durante casi un mes. Mientras el rey y el príncipe heredero cumplían compromisos visibles, la ubicación de la reina se convirtió en un misterio cuidadosamente protegido por palacio. Su reaparición en el castillo de Gråsten, tras unas vacaciones privadas envueltas en secretismo, calmó momentáneamente las especulaciones, aunque no logró disiparlas del todo. Aquella vuelta estuvo marcada por gestos de normalidad y unidad familiar, pero también por la conciencia de que la atención mediática no daría tregua.

De la reina Margarita a Joaquín, el príncipe ‘desterrado’: quién es quién en la casa real de Dinamarca.

Federico aparece en los correos de Epstein

Y cuando parecía que el año no podía complicarse más, el 2026 ha traído consigo una sacudida inesperada. Hace unos días se publicaron documentos que mencionan al rey Federico X en registros vinculados al entorno de Jeffrey Epstein, algo que ha provocado una crisis reputacional de alcance internacional. Aunque no existe acusación directa ni implicación en actividades ilícitas, la simple aparición de su nombre en agendas y comunicaciones de principios de la década de 2010 ha abierto un debate incómodo sobre las relaciones sociales del monarca en el pasado.

El silencio inicial de la casa real danesa ha contrastado con la rapidez de otros palacios europeos en hacer frente a la polémica y dar explicaciones, como las princesas Mette-Marit de Noruega o Sofía de Suecia. Para Mary, esta nueva polémica supone un golpe añadido a un reinado ya marcado por la fragilidad. Su imagen, construida durante años sobre la cercanía, el trabajo social y la coherencia moral, se ve ahora indirectamente afectada por una tormenta ajena, pero inevitable.