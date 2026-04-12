La Global Sumud Flotilla aplaza su salida hacia Gaza por el temporal en el Mediterráneo y espera retomar la ruta en los próximos días

Uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, anclados en el Moll d'Espanya del Port de Barcelona (EFE / Marta Pérez)

La Global Sumud Flotilla ha aplazado su salida hacia Gaza prevista para este domingo debido a las adversas condiciones meteorológicas en el Mediterráneo, donde se esperan tormentas y fuertes vientos entre el lunes y el martes. La misión, que había congregado en el Moll de la Fusta de Barcelona a decenas de embarcaciones y centenares de participantes internacionales, no cancela su recorrido, pero retrasa su travesía a la espera de una ventana de navegación más segura, previsiblemente en los próximos días.

Según han explicado los organizadores, los barcos sí abandonarán este domingo el puerto barcelonés, aunque no pondrán rumbo inmediato a Sicilia, primera escala prevista del itinerario. En su lugar, se dirigirán a otro punto de la costa catalana donde permanecerán a resguardo hasta que el estado del mar permita retomar la ruta con garantías.

La expedición, considerada una de las mayores flotillas humanitarias organizadas hasta la fecha, reúne a participantes de 70 países con el objetivo declarado de denunciar el bloqueo sobre Gaza, transportar ayuda y situar el conflicto palestino en el foco internacional. En total, está previsto que participen alrededor de un millar de personas distribuidas en varias decenas de embarcaciones.

Una misión que mantiene sus objetivos

Pese al retraso, los impulsores han insistido en que la finalidad de la flotilla no se ve alterada. Durante los actos previos al embarque, distintos participantes han subrayado el carácter político y humanitario de la iniciativa, que busca, según sus palabras, ir más allá de la entrega de ayuda.

Entre las voces presentes, se ha reivindicado la necesidad de romper el bloqueo sobre Gaza y de cuestionar la respuesta de la comunidad internacional ante la situación en Palestina. Los discursos han coincidido en señalar la inacción de gobiernos e instituciones como uno de los motivos que impulsan la movilización civil.

Algunos miembros de la Global Sumud Flotilla durante la rueda de prensa concedida antes de tratar de partir a Gaza (Lorena Sopêna / Europa Press)

Testimonios personales han marcado también la jornada. Una maestra palestina refugiada en Noruega ha relatado la experiencia de exilio de su familia, originaria de Gaza, describiendo una realidad marcada por la violencia recurrente. En su intervención, ha destacado tanto el impacto del conflicto como las redes de solidaridad que persisten entre la población palestina.

En la misma línea, distintos activistas han defendido que la actuación directa de la sociedad civil responde a lo que consideran una falta de respuesta efectiva por parte de los estados. Han sostenido que iniciativas como esta flotilla buscan llenar ese vacío y ejercer presión internacional.

También han participado representantes de organizaciones humanitarias y medioambientales, que han vinculado la situación en Gaza con problemáticas globales más amplias, desde los derechos humanos hasta los modelos económicos predominantes. En sus intervenciones, han señalado que el conflicto no puede abordarse de forma aislada.

Refuerzo logístico para corregir errores

La salida de esta flotilla se produce meses después de una misión similar organizada en septiembre de 2025, que fue interceptada antes de alcanzar la costa gazatí. En aquella ocasión, varias embarcaciones y sus tripulaciones fueron devueltas a sus países de origen, lo que impidió completar el objetivo inicial.

Las FDI interceptan la nueva Flotilla de la Libertad (@gazafreedomflotilla)

A diferencia de aquella expedición, en esta ocasión se ha reforzado el dispositivo técnico y logístico con la incorporación de embarcaciones y personal especializado en asistencia marítima, sanitaria y operativa. El objetivo es evitar incidencias que en el pasado obligaron a algunas naves a abandonar la ruta antes de tiempo.

Desde la organización se ha señalado que la misión se desarrolla en un contexto más complejo, tanto por la situación en Oriente Medio como por las condiciones propias de la navegación en primavera. Aun así, han defendido que la iniciativa se ajusta al derecho internacional y han reiterado su intención de alcanzar la franja de Gaza, con una previsión de llegada a principios de mayo.