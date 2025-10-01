Israel intercepta cuatro de los principales barcos de la Flotilla con ayuda humanitaria rumbo a Gaza: entre ellos, ‘Sirius’, en el que viaja Ada Colau

Una captura de pantalla de un vídeo en directo muestra a los miembros de la tripulación haciendo gestos a la cámara a modo de despedida a bordo del buque Capitán Nikos, con destino a Gaza, que forma parte de la Global Sumud Flotilla (Reuters)

Las fuerzas israelíes han interceptado este miércoles a la denominada Global Sumud Flotilla, integrada por más de 40 embarcaciones con suministros humanitarios destinados a la Franja de Gaza, poco después de advertir la presencia de decenas de barcos sin identificar a escasas millas náuticas de su posición.

Según la propia flotilla, alrededor de las 20.00 horas (hora peninsular española) el Ejército de Israel envió un comunicado a la tripulación en el que les ordenaba detener el avance, alegando que estaban a punto de ingresar en una “zona de conflicto activo” y advirtiendo de que serían responsables de cualquier consecuencia.

Un representante de la flotilla replicó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), acusando al Estado israelí de perpetrar crímenes de guerra, entre ellos el uso del hambre como herramienta bélica, además de vulnerar el Derecho Internacional, lo que justificaría su intento de acceder al enclave palestino.

En los últimos instantes, las naves han experimentado bloqueos e interferencias en sus sistemas de comunicación.