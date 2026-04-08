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Convocan actos de apoyo a la Global Sumud Flotilla en cuatro comunidades españolas

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Barcelona, 8 abr (EFE).- Diversos actos de apoyo a Global Sumud Flotilla que llevará ayuda humanitaria a Gaza han sido convocados en cuatro comunidades, Madrid, País Vasco, Galicia y Andalucía, en los días previos a su partida, prevista para el próximo 12 de abril desde el puerto de Barcelona.

La Global Sumud Flotilla tiene como objetivo romper el bloqueo impuesto sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria e iniciar la reconstrucción junto a la población palestina.

Según ha informado este miércoles la flotilla en un comunicado, la coalición Global Sumud Spain ha convocado en Madrid una marcha solidaria el 12 de abril a las 12:00 frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, que concluirá en la fuente del Obelisco, con la participación del coro de La Sinfónica y del coro Meraki.

En el País Vasco, la coalición Global Sumud Euskal Herria ha organizado un autobús que partirá desde Bilbao hacia Barcelona el día 11 y regresarán el día 12, tras acompañar la salida de la Flotilla.

La delegación ha convocado además una marcha en la Plaza Colón de Barcelona para despedir la misión rumbo a Gaza, y en San Sebastián también habrá una concentración en los relojes de la Concha y la rampa del puerto a las 12:00 horas del domingo.

En Galicia, las movilizaciones organizadas por la coalición Global Sumud Galiza se extenderán a lo largo de tres días. El sábado 11 habrá manifestaciones en Ferrol y Pontevedra a las 19:00 horas, y el domingo 12, de forma simultánea en siete ciudades: Viveiro, Ribadeo, Ponteareas, Santiago Compostela, Costa da Morte, Vigo y Lalín. El lunes 13, las protestas culminarán a las 20:00 horas en Redondela y Ourense.

En Andalucía, la coalición Global Sumud Spain dará apoyo a la gran manifestación ciudadana por la Sanidad Pública. Desde esa convocatoria defenderán el derecho universal a la Salud y recordarán todas las personas sanitarias asesinadas en Gaza, y también se sumará a las manifestaciones convocadas por Marea Blanca para visibilizar a la población Palestina.

Todas estas movilizaciones confluirán simbólicamente con los actos previstos en el puerto de Barcelona para arropar la salida de la flotilla hacia Gaza. EFE

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