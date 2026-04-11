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La flotilla ultima los preparativos para zarpar mañana a Gaza y "presionar" a gobiernos

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Barcelona, 11 abr (EFE).- La Global Sumud Flotilla, con 70 embarcaciones y más de mil participantes, ultima los preparativos para zarpar este domingo desde Barcelona en dirección a Gaza con el fin de "presionar a los gobiernos" para que actúen y pongan fin a los ataques contra los palestinos.

Así lo ha explicado este sábado el portavoz de la Flotilla, Saif Abukeshek, en una rueda de prensa en la víspera de la salida de las embarcaciones.

Unas 70 embarcaciones y más de un millar de participantes de 70 países forman esta flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

Abukeshek ha indicado que es una iniciativa de "barcos civiles" para actuar frente a los ataques de Israel a los pueblos palestinos y libanés.

El portavoz de la Flotilla ha denunciado que Israel y Estados Unidos están "violando los derechos humanos" en Oriente Medio,

Ha recordado que Israel, en particular, ha seguido bombardeando territorio libanés incluso durante la tregua de paz acordada para tratar de solucionar la guerra de Irán.

En este contexto, Abukeshek ha dicho que acciones como la Flotilla sirven para "presionar a los gobiernos" del mundo para que "intervengan y hagan su trabajo" en favor de la protección de los derechos humanos.

El portavoz ha juzgado que, desde la anterior flotilla de 2025, que no logró el objetivo de romper el bloqueo israelí en las costas de Gaza, ha aumentado la "sensibilización de la sociedad civil" ante el "genocidio" de Israel a los palestinos.

La salida de la nueva flotilla está prevista para este domingo al mediodía desde el Port Vell de Barcelona.

La expedición contará con una cuarentena de catalanes, entre ellos la exalcaldesa de Montcada i Reixac Laura Campos (Comuns) y los activistas Ariadna Masmitjà 'Masmi' y Jordi Gassiot. EFE

(foto) (vídeo)

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