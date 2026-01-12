España

Tres claves que indican que sufres ‘burnout‘ o estrés laboral, según un experto

La focalización en el cuidado personal es esencial para evitar el desgaste laboral

El estrés laboral provoca agotamiento
El estrés laboral provoca agotamiento físico y mental, así como falta de motivación y pérdida de la autoestima profesional. (Freepik)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya incluye el ‘burnout‘ -o estrés laboral- en su última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de 2025. Este síndrome parece cuando, tras mucho esfuerzo y dedicación, los trabajadores no están contentos ni con su puesto ni con sus responsabilidades ni con su salario. Para la OMS, esto se traduce en sensación de agotamiento, sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el trabajo y una reducción de la eficacia. Pero, ¿cómo se llega a este estado? Y, sobre todo, ¿se puede evitar?

Rafael Alonso, psicólogo especializado bienestar laboral que realiza divulgación a través de su cuenta de TikTok (@rafabienestarlaboral), destaca en una de sus últimas publicaciones que las personas que sufren ‘burnout‘ suelen compartir ciertos rasgos de personalidad que paradójicamente suelen estar asociados con el buen desempeño profesional. El experto explica que el inicio de este síndrome no se vincula necesariamente a la falta de motivación ni a la incompetencia. Al contrario, muchos afectados muestran una elevada implicación en su trabajo. Los que lo sufren, asegura, suelen tener tres características principales que él ha observado durante sus sesiones clínicas con pacientes ‘quemados‘ con su trabajo.

Las claves del desgaste

El primero de estos rasgos, la hiperresponsabilidad, se evidencia en personas que suelen prolongar su jornada más allá del horario establecido, asumen tareas adicionales, y mantienen un profundo sentido del deber en su desempeño diario. De acuerdo con Alonso, estos trabajadores no se conforman con lo mínimo, ya que tienen muy interiorizado lo que significa cumplir correctamente con sus obligaciones.

En cuanto al perfeccionismo, las expectativas no se limitan a cumplir los objetivos, sino a ejecutarlos con altos estándares de calidad. Este empeño por alcanzar la excelencia genera, según el especialista, un elevado nivel de sufrimiento, sobre todo cuando deben adaptarse a métodos de trabajo que entran en conflicto con sus valores profesionales.

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

El tercer rasgo identificado es el inconformismo: personas que buscan aprender, evolucionar y no permanecer en la comodidad de la rutina. Esta inquietud no sólo define su vida laboral, sino que, como ha relatado Alonso a través de sus vídeos, también se traslada a su modo de abordar la vida personal.

La paradoja del agotamiento: entregarse sin límites

La conjunción de estos tres elementos produce frecuentemente, en palabras del psicólogo, un escenario en el que se deja de priorizar el autocuidado. Hiperresponsabilidad, perfeccionismo e inconformismo forman lo que Alonso define como “el cóctel perfecto para olvidarte de ti, para no poner límites, para normalizar el estrés constante y acabar viviendo en una ansiedad de fondo que ya ni cuestionas”.

El trabajo puede estar en el centro de la vida y se le reconoce su papel imprescindible para la subsistencia. Sin embargo, como ha enfatizado Rafael Alonso desde su canal de TikTok, esto no implica que debamos volcar todo nuestro ser en lo profesional. Cuando toda la energía se destina a un proyecto, a una persona o al trabajo mismo, el individuo va perdiendo poco a poco su vitalidad y termina por ceder su energía a factores externos.

En última instancia, Alonso concluye que la solución paradójica al desgaste reside en un cambio de prioridades: “Para dar lo mejor de ti, lo primero que tienes que hacer es cuidar de ti mismo”, ha expresado el psicólogo en su canal de TikTok, cerrando así un análisis en el que pone el acento en la necesidad del autocuidado para poder rendir verdaderamente en el ámbito laboral.

