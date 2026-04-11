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Llega de nuevo el frío tras un viernes con temperaturas casi veraniegas: la Aemet alerta de un fin de semana de nieve y heladas

La llegada de un frente a la península provocará un desplome de los termómetros que será especialmente acusado el domingo

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Varias personas pasean por la nieve, a 23 de marzo de 2025, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)
Varias personas pasean por la nieve, a 23 de marzo de 2025, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Tras las altas temperaturas de este viernes, que han situado los termómetros en valores casi veraniegos, llega un acusado cambio de tiempo este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de que ya este sábado se producirá un descenso térmico que nos llevará a un ambiente más propio del invierno, especialmente el domingo. En muchos puntos, de hecho, las temperaturas del domingo serán entre 15 y 20 grados más bajas que las del viernes.

El frío será el protagonista de estos dos días, así como las nevadas y el viento, que ya han obligado este sábado a activar algunas alertas amarillas en varias zonas del territorio.

El organismo público ya alertó hace varios días de la llegada de un frente frío activo a la península que dejaría lluvias en amplias zonas del territorio y que avanzarían de oeste a este durante el fin de semana. “Aunque no llegarán al Mediterráneo, sí que lo harán a esta zona el domingo”, explicó Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. Este sábado se espera que sean abundantes en el Cantábrico, zonas montañosas del norte y del centro peninsular y en la mitad sur, donde pueden ir acompañadas de tormenta.

Turistas disfrutan del buen tiempo en la playa de Silgar en Sanxenxo antes de la llegada de un frente este sábado. (Elena Fernández/Europa Press)
Turistas disfrutan del buen tiempo en la playa de Silgar en Sanxenxo antes de la llegada de un frente este sábado. (Elena Fernández/Europa Press)

Así, las siguiente provincias se encuentran durante esta jornada en alerta amarilla por lluvias y tormentas: Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Ávila, Segovia, Badajoz y Cáceres.

Las precipitaciones también serán en forma de nevadas, con una cota de nieve que se desplomará, situándose a tan solo 700-800 metros por la tarde. Burgos, Soria y La Rioja se encuentran en alerta amarilla por este motivo.

El viento también soplará con fuerza, lo que contribuirá a aumentar significativamente la sensación de frío. “Por ejemplo, Lugo pasará de rozar los 30 grados el viernes a no llegar a 15 grados el sábado. Y algo similar sucederá en ciudades como Pamplona o Burgos”.

Imagen de transeúntes sevillanos protegiéndose del frío a pocos días de la entrada oficial del invierno, a 17 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (María José López/Europa Press)
Imagen de transeúntes sevillanos protegiéndose del frío a pocos días de la entrada oficial del invierno, a 17 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (María José López/Europa Press)

Hasta 20 grados de diferencia entre el viernes y el domingo

El domingo continuará el descenso de los termómetros, situando los valores por debajo de lo normal en esta época del año. “Si el viernes una parte del país tenía temperaturas máximas de más de 10 grados por encima de lo normal, este día esas temperaturas máximas quedarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual”.

Por ejemplo, capitales de provincia como Burgos, Segovia o Teruel no llegarán a los 9 o 10 grados después de que el viernes se superasen los 28. “Casi veinte grados menos en solo 48 horas”, ha señalado Del Campo. Las heladas, según ha advertido, podrán dañar los cultivos por su carácter tardío, aunque se espera que no sean demasiado intensas. Estas se prevén en zonas de montaña y de la meseta norte.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

Continuarán también las lluvias en el extremo norte, en la mitad del este peninsular y en las islas Baleares. “Localmente podrán ser fuertes y seguirá nevando a partir de unos 800-1.000 metros. Estas nevadas podrán ser copiosas en zonas de montaña”.

A partir del lunes comenzará a imponerse de nuevo el tiempo anticiclónico, aunque la Aemet advierte de que es posible que sigan produciéndose chubascos en Cataluña y Baleares, así como de forma más dispersa en el extremo norte. Este mismo día comenzará un ascenso de las máximas y las mínimas en el este peninsular que continuará tanto el martes como el miércoles, quedando ya en valores normales para la época.

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