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El actor Fernando Tejero revela por qué rechazó el papel de Luisma de ‘Aída’ en ‘Lo de Évole’, pese a recibir “un cheque en blanco”

En el programa de La Sexta, el actor ha rememorado su pasado profesional con el periodista, quien ha querido indagar en unos marcados por ‘Aquí no hay quien viva’

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El actor Fernando Tejero durante la grabación de 'Lo de Évole'
Fernando Tejero durante la entrevista con Jordi Évole en el programa de La Sexta, emitido el domingo 12 de abril. / Captura de pantalla

¿Dónde arrancar una entrevista a un actor del calibre de Fernando Tejero? Dado que el periodista Jordi Évole no repara en demasía en el dónde, se deja llevar y acaba en una vivienda particular de una entrañable mujer de 85 años, anónima. Este hogar repleto de recuerdos colgados en las paredes ha sido el plató donde se ha grabado el último capítulo emitido de Lo de Évole, el programa de La Sexta dedicado a entrevistas.

El actor andaluz (60 años), que llegó a Madrid en 1996 desde su Córdoba natal para empezar sus estudios en arte dramático, ha repasado sus inicios sin regodearse en la nostalgia. “Estoy en la mejor época de mi vida”, ha reconocido. Momento en que admite estar encantado de conocerse “por primera vez”.

Desde un papel secundario en Los lunes al sol (Fernando León de Aranoa, 2002) a ganar un Goya como Mejor actor revelación por Días de fútbol (David Serrano de la Peña, 2003) al año siguiente, Tejero pasó a la televisión con Aquí no hay quien viva, en 2003, la serie española más vista de todos los tiempos. El artista también ha formado parte de compañías teatrales como Animalario, donde tuvo varios papeles junto a sus fundadores: Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Nathalie Poza y Ernesto Alterio.

El porqué del rechazo de Fernando Tejero al papel de Luisma en ‘Aída’

Durante la entrevista, el actor ha desvelado en exclusiva, que el personaje de Luisma en Aída, interpretado por Paco León, fue inicialmente pensado para él. Según sus palabras, recibió un auténtico “cheque en blanco” para facilitar que cambiase de cadena: de Antena 3, donde se emitía Aquí no hay quien viva, a Telecinco, donde se echaba Aída. No obstante, el actor optó por rechazar esa propuesta por lealtad profesional, señalando que su decisión define la manera en que entiende la profesión y subrayando la importancia de la ética personal en su trayectoria.

El contenido de la entrevista también dibuja los claroscuros del éxito repentino. El intérprete ha confesado a La Sexta que su popularidad le generó presión y ansiedad, relatando que vivió la gala en la que recibió el Premio Goya (2004) atiborrado de medicación: “No la recuerdo apenas porque iba de lexatines hasta el culo”.

Una de las cuestiones más relevantes de la conversación es la percepción del propio Tejero sobre sus opciones laborales actuales y el coste de su activismo político. El actor ha explicado en ‘Lo de Évole’ que su posicionamiento a favor de plataformas de izquierdas como Podemos, Izquierda Unida y el PSOE ha tenido consecuencias: “Yo tengo miedo a no trabajar”.

El escritor y periodista Juan Sanguino analiza la tensa relación entre la política y la cultura en España, recordando cómo el Partido Popular construyó una narrativa contra el cine a partir del "No a la guerra" en los Goya.

Del mismo modo, Tejero ha citado declaraciones de Espinosa de los Monteros y ha leído mensajes ofensivos dirigidos a su persona en redes sociales, incluyendo insultos homófobos. A pesar de responder contundentemente en el pasado, el actor ha declarado que, actualmente, prefiere mantenerse al margen de las redes sociales. “Soy de Podemos, soy ‘maricón’ y el que me falte al respeto que me coma el rabo”, llegó a afirmar a los inicios de su carrera.

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