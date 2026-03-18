Nuevo cambio para Jordi Évole: se pospone su entrevista a Fernando Tejero para impulsar a su invitado más esperado

Jordi Évole en la presentaicón de 'Lo de Évole' del año 2024. (laSexta)

Movimiento de última hora en la parrilla de laSexta. El programa Lo de Évole, conducido por Jordi Évole, regresa tras su parón obligado debido a las elecciones de Castilla y León pero lo hace con un giro inesperado que cambia por completo los planes anunciados.

Después de que el pasado domingo el espacio no pudiera emitirse debido a la programación especial por las elecciones, capitaneada por Antonio García Ferreras, todo apuntaba a que la siguiente entrega estaría protagonizada por Fernando Tejero. De hecho, el propio Évole había adelantado su nombre tras la emisión de su entrevista a Lola Herrera.

Sin embargo, los planes han cambiado. La cadena ha decidido aplazar esa conversación y dar prioridad a uno de los rostros más comentados del momento: Marc Giró.

Un giro estratégico para generar expectación

Marc Giró durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La decisión no es casual. laSexta ha optado por reforzar el regreso del programa con una apuesta fuerte: una entrevista que, según la propia promoción del canal, será “muy bestia” y mostrará a un Giró “desencadenado”.

El movimiento responde a una estrategia clara: generar ruido mediático y captar la atención del público con un perfil en plena ebullición televisiva. Y es que Marc Giró está a punto de estrenar nueva etapa profesional, lo que convierte su paso por Lo de Évole en una especie de carta de presentación ante la audiencia del canal.

De hecho, su visita llega poco después de su paso por El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, donde ya dejó claro su estilo directo, irónico y sin filtros.

Además, Giró prepara el lanzamiento de Cara al show, su nuevo formato, con el que busca mantener la esencia que ya desarrolló en su anterior etapa televisiva, pero con un enfoque renovado.

Una entrevista sin filtros: política, identidad y humor

Marc Giró le pregunta a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, si realmente se usan las carteras ministeriales.

La promoción difundida por la cadena, de más de dos minutos, deja entrever que la conversación con Évole no será precisamente convencional. En ella, Marc Giró aborda cuestiones como la conciencia de clase con su habitual mezcla de ironía y contundencia.

“Como yo sé lo que es la buena vida, esa buena vida que yo he tenido, la quiero para el resto. Eso es ser de izquierdas”, reflexiona en uno de los fragmentos más comentados.

Pero no será el único tema. Durante la charla, también habrá espacio para hablar de feminismo, diversidad sexual y su propia experiencia personal. Giró recuerda su infancia con un discurso que mezcla humor y reflexión: “Cuando llegué, nada me cuadraba”, comenta al referirse a las etiquetas tradicionales de género.

La sorpresa: una llamada inesperada de Pedro Sánchez

Uno de los momentos más llamativos del avance tiene como protagonista a Pedro Sánchez. Todo surge a raíz de una broma del propio Giró sobre la televisión pública, en la que ironiza con la posibilidad de que el presidente atienda llamadas de espectadores.

Lejos de quedarse en una simple ocurrencia, el programa da un paso más allá: Évole decide marcar el número y, para sorpresa de todos, Sánchez responde al otro lado del teléfono.

Este instante, que mezcla humor y actualidad política, promete convertirse en uno de los grandes momentos de la entrevista y refuerza el carácter imprevisible del formato.

Fernando Tejero tendrá que esperar

Con este cambio de planes, la entrevista a Fernando Tejero queda aplazada, al menos, una semana. Un retraso que, lejos de restarle importancia, aumenta la expectación en torno a su futura aparición en el programa.

Juan José Millás y Jordi Évole en 'Lo de Évole' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Lo de Évole apuesta por un regreso potente, apoyándose en una figura mediática en auge y en una entrevista que promete titulares y momentos virales. Una estrategia que, por supuesto, no es improvisada. laSexta está jungando sus cartas para reforzar el impacto del programa en un momento clave de la temporada.