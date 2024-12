“La vida es suficientemente buena sin Instagram”: famosos que eligen desconectarse de las redes sociales

Brad Pitt y George Clooney, entre los famosos sin redes sociales (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP)

En un mundo hiperconectado, donde las redes sociales son esenciales para compartir logros y mantenerse en el ojo público, algunas celebridades han decidido mantenerse al margen. Actores, actrices y músicos reconocidos internacionalmente priorizan su privacidad y prefieren evitar la constante exposición de estas plataformas digitales.

Brad Pitt

Brad Pitt evita las redes sociales para mantener su privacidad (EFE)

El actor de películas icónicas como Seven y Once Upon a Time in Hollywood nunca ha mostrado interés en unirse a las redes sociales. Durante la premiere de la película de Quentin Tarantino en 2019, Brad Pitt fue contundente al declarar a E! News: “Eso no va a pasar nunca. La vida es suficientemente buena sin Instagram. No le veo el sentido”.

Su rechazo se debe a una falta de interés y a su deseo de mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del escrutinio público. Pitt, constantemente acosado por paparazzi, considera que las redes sociales solo aumentarían la presión mediática en su día a día.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio usa su fundación para el activismo, sin perfiles personales (REUTERS/Caitlin Ochs)

Aunque no tiene redes sociales personales, el protagonista de The Revenant utiliza la cuenta oficial de su fundación, Leonardo DiCaprio Foundation, para promover el activismo medioambiental. A través de esta, comparte información relevante sobre cambio climático y preservación de la biodiversidad. La decisión de Leonardo DiCaprio de no tener perfiles personales parece estar alineada con su preferencia por centrar su energía en causas globales y evitar distracciones.

Emma Stone

Emma Stone ve las redes sociales como un escaparate perjudicial (Reuters)

La ganadora del Óscar por La La Land nunca ha tenido redes sociales y no tiene intención de unirse. En una entrevista con la revista Elle en 2018, Emma Stone expresó: “No sería nada bueno para mí”. Según explica, ve cómo muchas personas se ven obligadas a aprender lecciones públicamente debido a la exposición que conllevan estas plataformas, algo que no está dispuesta a experimentar. Para ella, las redes sociales representan un escaparate que puede ser perjudicial si no se maneja adecuadamente, y prefiere mantenerse al margen.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson defiende su privacidad evitando totalmente las redes sociales (Alberto PIZZOLI / AFP)

La actriz mejor pagada del mundo en 2019, según Forbes, evita las redes sociales debido a su férrea defensa de la privacidad. Scarlett Johansson declaró: “Prefiero que la gente tenga menos acceso a mi vida personal. Si puedo mantenerlo así, seré una mujer muy feliz “. Además, añadió que se siente una mujer demasiado frágil, en una entrevista con el pódcast ‘The Skinny Confidential Him & Her’

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence usa perfiles anónimos solo para informarse, rechazando la exposición pública (Reuters)

Aunque tiene perfiles anónimos para mantenerse informada, Jennifer Lawrence evita participar activamente en redes sociales. Ha sido clara al decir que cualquier cuenta que afirme ser de ella es falsa: “Si ves una cuenta mía, seguro que no soy yo”. La protagonista de Los Juegos del Hambre ha señalado que Internet ya la ha juzgado lo suficiente, por lo que no quiere exponerse más al escrutinio público.

George Clooney

George Clooney evita las redes sociales para proteger su privacidad y su carrera (Reuters)

El actor de Ocean’s Eleven y Gravity ha tomado una postura firme respecto a las redes sociales, alegando que no desea arruinar su carrera por un comentario impulsivo. Según contó a Variety, George Clooney, “me gusta tomarme un par de copas por la noche. No necesito tener un aparato con el que, por culpa de un chiste de borracho, pueda decir algo que arruine mi carrera al día siguiente”. Además, el actor valora enormemente la privacidad y considera que la tecnología puede ser un arma de doble filo.

Selena Gomez

Selena Gomez delegó el manejo de sus redes sociales para enfocarse en su bienestar emocional (Reuters)

Tras un incidente de hackeo en 2017, la cantante y actriz decidió abandonar las redes sociales de manera personal. Aunque su cuenta de Instagram sigue activa y es una de las más seguidas del mundo, está manejada exclusivamente por su equipo. Gomez ha explicado que esta decisión le permitió enfocarse en su bienestar emocional. “Soy más feliz. Estoy más presente y conecto mejor con las personas”, afirmó durante una entrevista en Good Morning America.

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch elige mantenerse desconectado para evitar el estrés digital (EFE)

El protagonista de Dr. Strange y Sherlock ha confesado que no tiene redes sociales porque sería un desastre usándolas. En una entrevista para People, Benedict Cumberbatch, explicó que prefería no exponerse al caos digital que estas plataformas pueden generar. Según él, mantenerse desconectado le permite enfocarse mejor en su carrera y evitar el estrés de la exposición pública.

Kit Harington

Kit Harington considera que las redes influyen injustamente en las decisiones de casting (REUTERS/Henry Nicholls)

El actor de Game of Thrones ha señalado que evitar las redes sociales es una decisión profesional. En declaraciones a Time Magazine, Kit Harington explicó que creía que productores pueden llegar a elegir actores con más seguidores en redes, algo que considera injusto y dañino para la industria. “Elegí no tener redes sociales porque hay una parte de mí que no quiero mostrar. Doy bastante de mí mismo en las promociones, en entrevistas. Comparto muchísimas más cosas de las que la gente suele compartir por su trabajo. Personalmente, no puedo entender por qué hay que ir más lejos y enseñarlo todo”, añadió.

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe dejó Twitter para alejarse de comentarios públicos negativos (Reuters)

Famoso por su papel como Harry Potter, Daniel Radcliffe evita las redes sociales para protegerse de comentarios negativos. Aunque alguna vez tuvo una cuenta de Twitter, la cerró tras darse cuenta de que no le hacía bien lidiar con las opiniones públicas. “No quiero ver a personas desconocidas discutiendo”, comentó en una entrevista con el programa Hot Ones.

Robert Pattinson

Robert Pattinson evita las redes para no distraerse en su carrera profesional (Reuters)

El protagonista de The Batman admite que no tiene redes sociales porque teme que lo distraigan demasiado. Aunque se lo ha planteado en alguna ocasión, Robert Pattinson considera que es mejor mantenerse enfocado en su carrera y evitar el mundo de las plataformas digitales.