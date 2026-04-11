España

Las cuatro señales que indican que necesitas un cambio en tu rutina de cuidado de piel, según dermatólogos

Ya sea un ritual rápido y sencillo u otro más completo, en ocasiones, es necesario modificar las prácticas, los productos y los hábitos que se siguen para mantener la piel sana e hidratada

Guardar

Descubre 10 alimentos llenos de proteínas que te ayudarán a mantener la masa muscular y a proteger tu salud cardiovascular. Desde lentejas y salmón hasta yogur griego y semillas de chía, aprende cómo incorporar estas opciones nutritivas en tu dieta.

El estrés, la mala alimentación, el cansancio… Son muchos los factores que afectan de forma directa a la salud física y mental. Esto, a su vez, se ve reflejado en el estado de la piel, en su brillo y en que esta deje de lucir radiante. Es por ello que conviene tener en cuenta las cuatro señales que alertan de que es necesario cambiar la rutina de cuidado facial, tal y como explican los dermatólogos.

Cada persona suele tener una rutina de cuidado facial preferida, desde gestos básicos como la limpieza e hidratación hasta procedimientos más elaborados con varios productos. Cuando la piel tiene un aspecto saludable, resulta fácil mantener los mismos hábitos. Sin embargo, si el rostro comienza a lucir opaco, fatigado o diferente sin una causa evidente, podría ser momento de revisar estos hábitos. Expertos en dermatología explican cómo identificar señales de estancamiento y ofrecen recomendaciones para actualizar la rutina sin afectar el equilibrio de la piel.

Trucos para saber que tu ‘skincare’ no funciona

Mujer adulta aplicando crema hidratante en su rostro, de pie frente al espejo del baño y con varios productos de cuidado facial sobre el lavabo.
En ocasiones, es necesario cambiar la rutina del cuidado de la piel para obtener mejores resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso prolongado de los mismos productos puede ser una señal de que la rutina de cuidado facial necesita una actualización. Especialistas como Vance Soto señalan que la piel cambia con el tiempo y requiere fórmulas adecuadas a cada etapa y necesidad, tal y como recoge la revista estadounidense Real Simple. Cambiar el tónico que se ha utilizado durante años o elegir productos específicos para el tipo de piel y la edad puede marcar una diferencia notable.

La falta de resultados visibles también indica que la rutina actual podría no estar funcionando. Si los brotes de acné aparecen pese al uso de productos específicos o si la piel no muestra mejoras, los expertos recomiendan buscar asesoramiento profesional. Un dermatólogo puede ayudar a diseñar un cuidado personalizado adaptado a las condiciones actuales de la piel.

El clima y los cambios en el tipo de piel influyen directamente en las necesidades cutáneas. Durante el verano, una hidratante ligera y un protector solar de mayor FPS resultan más adecuados, mientras que el invierno exige mayor nutrición. Además, si la piel muestra irritación o reacciones inesperadas, conviene revisar los ingredientes y descartar productos caducados para evitar problemas adicionales.

¿Conviene cambiar por completo la rutina de cuidado facial?

Una persona se mira al espejo mientras aplica protector solar blanco en puntos estratégicos de su rostro con las yemas de los dedos, en un baño bien iluminado.
Una persona aplica cuidadosamente protector solar en su rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renovar la rutina de cuidado facial requiere precaución. De acuerdo con Macrene Alexiades, dermatóloga y fundadora de MACRENE actives, modificar todos los productos al mismo tiempo puede provocar irritaciones o dificultar la identificación de posibles reacciones adversas. Alexiades sugiere introducir un producto nuevo por vez, dejando pasar al menos una semana antes de sumar otro.

Este método escalonado permite observar la respuesta de la piel y detectar con claridad cualquier cambio o efecto no deseado. Además, facilita la adaptación a nuevos ingredientes y ayuda a distinguir qué productos realmente aportan beneficios.

Los especialistas coinciden en que la paciencia resulta clave al ajustar la rutina. Cambios graduales reducen el riesgo de saturar la piel y contribuyen a mantener su equilibrio, especialmente en personas con historial de sensibilidad o afecciones cutáneas previas.

Qué es lo más importante

La adquisición impulsiva de una línea completa de productos no siempre es la mejor alternativa. Un cambio gradual suele resultar más efectivo y accesible. La dermatóloga Macrene Alexiades sugiere priorizar los productos de uso diario, como el limpiador, la crema hidratante y el sérum. También recomienda examinar los ingredientes para evitar aquellos que puedan originar reacciones adversas.

La revisión de la rutina debe centrarse en identificar y reemplazar componentes que generen irritación o malestar. Este proceso permite adaptar el cuidado facial a las necesidades actuales de la piel sin generar gastos innecesarios ni exponerla a cambios bruscos.

La exfoliación regular ocupa un lugar clave en el mantenimiento de la piel. Alexiades destaca su importancia para eliminar células muertas y estimular la renovación celular. Alternar entre exfoliantes químicos suaves, como los AHA o BHA, y opciones físicas no abrasivas favorece la textura cutánea y mejora la eficacia del resto de los productos.

Temas Relacionados

DermatologíaPielSaludEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El discurso completo del rey Juan Carlos I tras ser premiado por la Asamblea Nacional de Francia: “Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra”

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

El discurso completo del rey Juan Carlos I tras ser premiado por la Asamblea Nacional de Francia: “Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra”

Cómo limpiar el barro de tu coche: estos son los pasos que debes seguir para interior y exterior

Después de una tormenta, de circular por caminos fangosos o atravesar una zona inundada, los coches suelen acabar cubiertos de barro. Esta suciedad puede comprometer la carrocería y dañar componentes esenciales

Cómo limpiar el barro de tu coche: estos son los pasos que debes seguir para interior y exterior

Un nuevo estudio vincula el origen de Cristóbal Colón con la nobleza gallega

El análisis combina técnicas de datación por carbono 14, escaneado 3D, huella química de los huesos y secuenciación masiva de ADN

Un nuevo estudio vincula el origen de Cristóbal Colón con la nobleza gallega

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 abril

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

La Guardia Civil detiene a siete personas en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Cómo podría España proteger Ceuta y Melilla si Marruecos se movilizara para “desocuparlas”: defensa europea ante la duda del artículo 5 de la OTAN

ECONOMÍA

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”