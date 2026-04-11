Las cuatro señales que indican que necesitas un cambio en tu rutina de cuidado de piel, según dermatólogos

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El estrés, la mala alimentación, el cansancio… Son muchos los factores que afectan de forma directa a la salud física y mental. Esto, a su vez, se ve reflejado en el estado de la piel, en su brillo y en que esta deje de lucir radiante. Es por ello que conviene tener en cuenta las cuatro señales que alertan de que es necesario cambiar la rutina de cuidado facial, tal y como explican los dermatólogos.

Cada persona suele tener una rutina de cuidado facial preferida, desde gestos básicos como la limpieza e hidratación hasta procedimientos más elaborados con varios productos. Cuando la piel tiene un aspecto saludable, resulta fácil mantener los mismos hábitos. Sin embargo, si el rostro comienza a lucir opaco, fatigado o diferente sin una causa evidente, podría ser momento de revisar estos hábitos. Expertos en dermatología explican cómo identificar señales de estancamiento y ofrecen recomendaciones para actualizar la rutina sin afectar el equilibrio de la piel.

Trucos para saber que tu ‘skincare’ no funciona

En ocasiones, es necesario cambiar la rutina del cuidado de la piel para obtener mejores resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso prolongado de los mismos productos puede ser una señal de que la rutina de cuidado facial necesita una actualización. Especialistas como Vance Soto señalan que la piel cambia con el tiempo y requiere fórmulas adecuadas a cada etapa y necesidad, tal y como recoge la revista estadounidense Real Simple. Cambiar el tónico que se ha utilizado durante años o elegir productos específicos para el tipo de piel y la edad puede marcar una diferencia notable.

La falta de resultados visibles también indica que la rutina actual podría no estar funcionando. Si los brotes de acné aparecen pese al uso de productos específicos o si la piel no muestra mejoras, los expertos recomiendan buscar asesoramiento profesional. Un dermatólogo puede ayudar a diseñar un cuidado personalizado adaptado a las condiciones actuales de la piel.

El clima y los cambios en el tipo de piel influyen directamente en las necesidades cutáneas. Durante el verano, una hidratante ligera y un protector solar de mayor FPS resultan más adecuados, mientras que el invierno exige mayor nutrición. Además, si la piel muestra irritación o reacciones inesperadas, conviene revisar los ingredientes y descartar productos caducados para evitar problemas adicionales.

¿Conviene cambiar por completo la rutina de cuidado facial?

Una persona aplica cuidadosamente protector solar en su rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renovar la rutina de cuidado facial requiere precaución. De acuerdo con Macrene Alexiades, dermatóloga y fundadora de MACRENE actives, modificar todos los productos al mismo tiempo puede provocar irritaciones o dificultar la identificación de posibles reacciones adversas. Alexiades sugiere introducir un producto nuevo por vez, dejando pasar al menos una semana antes de sumar otro.

Este método escalonado permite observar la respuesta de la piel y detectar con claridad cualquier cambio o efecto no deseado. Además, facilita la adaptación a nuevos ingredientes y ayuda a distinguir qué productos realmente aportan beneficios.

Los especialistas coinciden en que la paciencia resulta clave al ajustar la rutina. Cambios graduales reducen el riesgo de saturar la piel y contribuyen a mantener su equilibrio, especialmente en personas con historial de sensibilidad o afecciones cutáneas previas.

Qué es lo más importante

La adquisición impulsiva de una línea completa de productos no siempre es la mejor alternativa. Un cambio gradual suele resultar más efectivo y accesible. La dermatóloga Macrene Alexiades sugiere priorizar los productos de uso diario, como el limpiador, la crema hidratante y el sérum. También recomienda examinar los ingredientes para evitar aquellos que puedan originar reacciones adversas.

La revisión de la rutina debe centrarse en identificar y reemplazar componentes que generen irritación o malestar. Este proceso permite adaptar el cuidado facial a las necesidades actuales de la piel sin generar gastos innecesarios ni exponerla a cambios bruscos.

La exfoliación regular ocupa un lugar clave en el mantenimiento de la piel. Alexiades destaca su importancia para eliminar células muertas y estimular la renovación celular. Alternar entre exfoliantes químicos suaves, como los AHA o BHA, y opciones físicas no abrasivas favorece la textura cutánea y mejora la eficacia del resto de los productos.