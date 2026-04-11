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Israel sanciona a la representante española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

Ha calificado el incidente como “una lamentable muestra de odio antisemita” y lo ha atribuido a “la incitación del Gobierno”

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Imagen de la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga
Israel sanciona a la representante española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga (X)

El Gobierno de Israel ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, para expresarle su protesta tras la quema de un muñeco gigante del primer ministro Benjamin Netanyahu en El Burgo, Málaga. el 5 de abril. El Ministerio de Exteriores israelí señala que el acto responde a la incitación del Ejecutivo español y lamenta el silencio de España.

La diplomática, y en estos momentos principal representante de España en Israel, ha sido llamada para recibir “una amonestación”, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Israel ha calificado el incidente, difundido en redes sociales, como “una lamentable muestra de odio antisemita” y lo ha atribuido a “la incitación del Gobierno de Pedro Sánchez”. En su comunicado, el ministerio israelí ha lamentado que “incluso ahora, el Gobierno español guarda silencio” y ha subrayado la citación de la diplomática española para expresar formalmente su protesta.

Desde la localidad malagueña han defendido que la “quema de Judas”, donde se prende fuego alguien que represente “el mal”, es una tradición. El incidente de El Burgo forma parte de una costumbre local celebrada cada Domingo de Resurrección, en la que se destruye una efigie elegida por el Ayuntamiento para simbolizar el mal. Este año, la figura seleccionada fue la del primer ministro israelí, cuya efigie, de gran tamaño, fue destruida con casi 14 kilogramos de petardos ante la presencia de vecinos y asistentes, quienes aplaudieron la acción.

El Ayuntamiento justificó la elección del personaje como una manifestación de rechazo a la violencia y a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. Según portavoces municipales, la quema se concibió como un mensaje en favor de la paz, bajo consignas como “No a la guerra” y “Alto al genocidio”, en referencia a la situación en Gaza. La decisión ha generado repercusión internacional, al situar el acto tradicional en el contexto del conflicto en Oriente Medio y la condena a las acciones militares israelíes.

Netanyahu acusa a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra política contra nosotros sin pagar un precio”

Relaciones rotas entre España e Israel

En los últimos meses, la relación entre España e Israel ha experimentado una tensión creciente a raíz del conflicto en Oriente Medio. Esta semana se ha elevado la tensión por la situación de los militares españoles destacados en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL). El aumento de la violencia entre Israel y Hezbolá ha colocado a los cerca de 700 soldados españoles en una situación de gran riesgo. La retención de un soldado español por parte de Israel ha sido el detonante de la “guerra diplomática”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, admitió que “los soldados pasan muchas horas protegidos en búnkeres, limitando su movilidad y afectando su bienestar emocional”. Asociaciones como AUME han recordado que “no sería la primera vez que Israel mata a uno de nuestros soldados”, evocando la muerte del cabo Francisco Javier Soria Toledo en 2015. Ante este escenario, el Gobierno español ha trasladado a la ONU “su preocupación” y ha reclamado a Israel respeto a la integridad del contingente, sin valorar de momento la retirada o cambios en el mandato internacional.

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