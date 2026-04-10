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Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto al fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”

De acuerdo con Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores israelí, esta decisión se debe al “sesgo antiisraelí” del presidente del Gobierno de España

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Imagen de archivo del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar. EFE/ Juan Pablo Pino
Imagen de archivo del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar. EFE/ Juan Pablo Pino

Las autoridades israelíes han comunicado la exclusión de España del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), el organismo internacional encargado de supervisar el alto al fuego en la Franja de Gaza. Esta decisión llega como resultado del conflicto diplomático que desde un tiempo a esta parte rige las relaciones entre España e Israel.

Esta notificación llega un día después de que trascendiese la información sobre un ‘casco azul’ español que las FDI retuvieron en Líbano - y por tanto sin ningún tipo de autoridad ni justificación con base en el derecho internacional - durante una hora, denunciando también agresiones físicas sobre las cuales no se ha proporcionado aún más información.

Sánchez tiene un “sesgo” antiisraelí, según Gideon Saar

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha explicado la decisión: “El Gobierno de Sánchez tiene un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en la aplicación del plan de paz del presidente (estadounidense, Donald) Trump y en el CMCC que operan en el marco del plan”.

Entre los motivos expuestos, se incluyen “la obsesión antiisraelí del Gobierno español encabezado por Sánchez” y “los graves daños a los intereses de Israel y Estados Unidos durante la guerra contra Irán”, según fuentes recogidas por medios israelíes. La notificación oficial ya ha sido remitida a Madrid y comunicada con antelación a la administración estadounidense.

El contexto de esta exclusión se ha visto condicionado por los pronunciamientos del Gobierno de España en los últimos meses. Tanto Pedro Sánchez como varios miembros de su gabinete han manifestado críticas hacia la gestión israelí en la Franja, en especial por la intensificación de la violencia israelí tras el 7 de octubre de 2023 y la ofensiva coordinada con Estados Unidos contra Irán a finales de febrero.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha cargado este jueves contra España por su decisión de reabrir su embajada en Irán, afirmando que el Gobierno de Pedro Sánchez "va de la mano sin pudor" del "régimen terrorista iraní". (Fuente: Europa Press, Media Luna Roja, Congreso, EBS)

El Centro de Coordinación Civil-Militar fue constituido como uno de los instrumentos principales del plan estadounidense para la estabilización de Gaza. Bajo el liderazgo del jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Bradley Cooper, el CMCC integra a representantes civiles y militares de una veintena de países. Entre sus funciones se encuentra la coordinación de la ayuda humanitaria y la supervisión del alto el fuego en el enclave, un proceso que requiere una cooperación continua entre los distintos actores internacionales.

El plan impulsado por Estados Unidos incluyó la creación de la Junta de Paz y el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG). Este último organismo está formado por tecnócratas palestinos y tiene como objetivo asumir progresivamente la gestión de la franja, en paralelo a la labor desarrollada por el CMCC. El trabajo de estos órganos se desarrolla en un contexto de vigilancia internacional y bajo la presión de avanzar en la reconstrucción y la entrega de competencias a las autoridades locales.

Las organizaciones internacionales presentes en la zona siguen informando sobre dificultades para el acceso de ayuda humanitaria y sobre la persistencia de tensiones en el terreno. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado de forma reiterada la existencia de restricciones para la entrada de suministros y la continuidad de bombardeos, lo que mantiene la situación humanitaria en un estado crítico.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves la reapertura de la Embajada española en Irán para respaldar "el esfuerzo por la paz" en Oriente Próximo durante el alto el fuego de dos semanas acordado por Washington y Teherán. (Fuente: Imágenes Cedidas)

Aunque desde el Ejecutivo español no se ha dado respuesta a esta notificación todavía, la postura española viene definida por varios meses de declaraciones y posicionamientos públicos por parte de diversos cargos gubernamentales y dirigentes políticos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha hecho referencia a las críticas lanzadas desde Israel, calificando las descalificaciones hacia España como “una vez más absurdas y calumniosas” (declaraciones anteriores que también calificó de esta manera motivaron la expulsión de la embajadora israelí), tras las palabras de un ministro israelí que se refirió a Pedro Sánchez como “un completo y absoluto don nadie”.

Durante una entrevista en TVE, Albares ha señalado que la actuación de Israel estaría “intentando malograr” la negociación entre Estados Unidos e Irán para buscar frenar el conflicto, al continuar con los bombardeos en Líbano en vísperas de la reunión prevista en Islamabad.

En relación a las críticas israelíes por la reapertura de la embajada española en Irán y por el posicionamiento del Gobierno ante la ofensiva sobre Líbano, Albares ha recordado que España ha condenado todas las violaciones de derechos humanos cometidas por Irán y ha respaldado las sanciones internacionales dirigidas contra Teherán.

El ministro también ha subrayado que el Ejecutivo español ha reclamado al Gobierno iraní que detenga los ataques contra países del Golfo, utilice su influencia para frenar los bombardeos sobre el Líbano y reabra el estrecho de Ormuz al tráfico internacional. En esa línea, ha recalcado que el Gobierno español denuncia con la misma contundencia tanto las vulneraciones cometidas por Irán como las maniobras de Israel en Líbano, insistiendo en que “lo que Israel está haciendo en Líbano es intentar malograr la negociación entre EE.UU. e Irán para frenar la guerra, incluso antes de que se sienten mañana en Islamabad”.

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