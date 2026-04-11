España

Descubren una vajilla de hace 5.400 años que revela un ritual neolítico con leche sin lactosa

En el hallazgo de Polonia se registran enterramientos exclusivamente de mujeres

Guardar
Conjunto de vasos y formas en embudo utilizados en rituales neolíticos hace más de 5.000 años
Conjunto cerámico encontrado en Polonia.

La llamada “leche sin lactosa” ya se consumía hace más de 5.000 años, mucho antes de la industria alimentaria moderna. En el yacimiento neolítico de Sławęcinek, en el centro-norte de Polonia, los arqueólogos han documentado una vajilla ceremonial vinculada a banquetes rituales en los que se bebían productos lácteos fermentados.

El hallazgo incluye más de seis mil fragmentos de cerámica asociados a la cultura de los vasos de embudo, y permite reconstruir episodios poco conocidos de la vida social europea hacia el 3500 a.C. Entre los restos destaca un conjunto de vasos interpretados como un servicio de libación formado por una gran copa decorada, cinco recipientes con cuello y dos pequeñas tazas utilizados en ceremonias comunitarias.

Los análisis biomoleculares de los residuos adheridos a la cerámica han identificado proteínas lácteas procedentes de vaca, oveja y cabra. Según explica Łukasz Kowalski, de la Universidad Nicolás Copérnico de Toruń, y recoge National Geographic, estos productos habrían sido elaborados mediante procesos similares a la producción de queso o suero de leche. Esta transformación era esencial en un contexto en el que la intolerancia a la lactosa era habitual en el Neolítico.

Vaso cerámico neolítico hallado en Sławęcinek.
Vaso cerámico neolítico hallado en Sławęcinek.

Antes de la generalización de la persistencia de la lactasa, la única forma de aprovechar la leche era procesarla mediante fermentación, cuajado o separación de sus componentes. En este caso, el yacimiento revela una estrategia doblemente eficaz: convertir un recurso nutritivo en un elemento seguro para el consumo y, al mismo tiempo, en un marcador social y ritual.

Romer cerámica como cierre de un ritual

El conjunto cerámico no corresponde a vajilla doméstica convencional. Su disposición sugiere un uso ceremonial, reforzado por el hecho de que parte de las piezas apareció fragmentada y depositada en fosas separadas. En uno de los casos más llamativos, una gran copa fue hallada dividida en dos mitades a cinco metros de distancia, lo que apunta a una rotura deliberada como parte del cierre ritual de las ceremonias.

Junto a la vajilla, los arqueólogos encontraron abundantes restos óseos de ganado vacuno y porcino, interpretados como residuos de grandes festines comunales. La comida y la bebida no eran un simple acompañamiento, sino un elemento central del ritual, capaz de reforzar la cohesión social, establecer jerarquías y consolidar alianzas dentro del grupo.

Lo que distingue especialmente este yacimiento es su contexto funerario. Las sepulturas halladas en las inmediaciones de la zona de banquetes corresponden exclusivamente a mujeres, sin presencia de enterramientos masculinos. Este patrón ha llevado a los investigadores a plantear hipótesis sobre la posible existencia de redes femeninas de carácter social o ritual.

Restos óseos humanos hallados en el yacimiento neolítico de Sławęcinek
Restos óseos humanos hallados en el yacimiento neolítico de Sławęcinek.

Por otra parte, ciertos tipos de recipientes que, en otros contextos arqueológicos, se vinculan a enterramientos masculinos, aparecen aquí asociados a contextos femeninos, lo cual apunta a una posible reorganización simbólica de los roles rituales. Aunque no es una conclusión definitiva, el patrón podría apuntar a sociedades con estructuras matrilineales o sociedades secretas de mujeres.

En conjunto, los hallazgos de Sławęcinek muestran que las comunidades neolíticas ya dominaban técnicas para transformar la leche en productos más digeribles mucho antes de la expansión de la tolerancia a la lactosa. Esta innovación no solo tuvo un valor alimentario, sino también un profundo significado social y ritual dentro de sus prácticas comunitarias.

Temas Relacionados

ArqueologíaDescubrimientos ArqueológicosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un niño de nueve años, “pálido y manifiestamente desnutrido”, es rescatado en Francia tras pasar más de un año encerrado en una furgoneta por su propio padre

Según la versión del menor, la pareja de su padre manifestó en varias ocasiones que no lo quería en el apartamento y expresó su deseo de que fuera internado, pero su padre optó por encerrarle en la furgoneta “para no internarlo”

Un niño de nueve años, “pálido y manifiestamente desnutrido”, es rescatado en Francia tras pasar más de un año encerrado en una furgoneta por su propio padre

Encuentran un frailecillo atlántico en Tarragona: un pájaro marino muy inusual en esta costa

La especie suele sufrir agotamiento y desorientación si se enfrenta a fuertes temporales, como fue el caso de los miles que fallecieron este año por el tren de borrascas

Encuentran un frailecillo atlántico en Tarragona: un pájaro marino muy inusual en esta costa

Susana Capdevilla, abogada: “Cuidado con lo que pones por Whatsapp durante el proceso de divorcio, puedes perder el juicio”

Cuidar el lenguaje y mantener la calma durante el divorcio es clave para evitar problemas legales

Susana Capdevilla, abogada: “Cuidado con lo que pones por Whatsapp durante el proceso de divorcio, puedes perder el juicio”

El primer astropuerto de Europa de naves espaciales, del tamaño de cuatro estadios de fútbol, estará en Teruel

El proyecto, adjudicado por 39,7 millones de euros, permitirá fabricar, lanzar y operar dirigibles estratosféricos

El primer astropuerto de Europa de naves espaciales, del tamaño de cuatro estadios de fútbol, estará en Teruel

Juanjo, veterinario: “Descubre en un minuto si la respiración de tu gato es normal o necesita atención veterinaria”

La respiración es uno de los indicadores más fiables del estado de salud de un felino

Juanjo, veterinario: “Descubre en un minuto si la respiración de tu gato es normal o necesita atención veterinaria”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El primer astropuerto de Europa de naves espaciales, del tamaño de cuatro estadios de fútbol, estará en Teruel

El primer astropuerto de Europa de naves espaciales, del tamaño de cuatro estadios de fútbol, estará en Teruel

Salvador Illa asegura que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir” de aquí a diez años

La Guardia Civil investiga un robo con explosivos en una sucursal bancaria en Toledo

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

ECONOMÍA

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”