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Descubren un yacimiento de anidación de dinosaurios que contiene huevos fosilizados de hace 72 millones de años

El hallazgo de más de 500 huevos de titanosaurios resuelve dudas sobre su comportamiento reproductivo

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huevos fosilizados de dinosaurio
Desentierran más de 500 huevos fosilizados en Francia. (Imagen de archivo)

Uno de los mayores yacimientos de huevos de dinosaurio jamás descubiertos en Europa ha sido hallado en el sur de Francia. En total, se han desenterrado más de 500 huevos fosilizados, respondiendo a la pregunta clave sobre cómo se reproducían y protegían sus nidos las especies que habitaron este territorio hace aproximadamente 72 millones de años.

Este hallazgo ha supuesto un auténtico hito para la paleontología. El equipo del Museo de Historia Natural de Aix-en-Provence destacó que tanto la extraordinaria densidad como el excelente estado de conservación de los huevos, hallados en la región de Bouches-du-Rhône, a los pies de la montaña Sainte-Victoire, no tienen precedentes en todo el continente.

En la conocida como “Llanura de los Dinosaurios”, los científicos identificaron un total de 552 huevos, todos atribuidos a titanosaurios, gigantes herbívoros de cuello largo que dominaron el paisaje durante el Cretácico Superior. “No esperábamos encontrar tantos a la vez. Lo más sorprendente es su estado de conservación. Aún se puede apreciar la estructura de la cáscara; es como si el tiempo se hubiera detenido hace 70 millones de años”, explicaron los investigadores, según recoge Journal Des Femmes.

Varios huevos de dinosaurio acaban de ser desenterrados en una excavación arqueológica de Francia
Un centenar de huevos de dinosaurio han sido descubiertos en la excavación arqueológica del museo de Mèze, en Francia. (Musée-Parc des Dinosaures)

El yacimiento se formó en las características arcillas rojas del Cretácico Superior, una zona conocida por su riqueza fósil. Allí, la erosión natural y la escorrentía dejan al descubierto cada año nuevos restos prehistóricos, desde fragmentos de huesos hasta dientes de depredadores. Sin embargo, en esta ocasión, lo que parecían simples rocas resultaron ser nidos al aire libre de una escala nunca antes documentada en la región.

Los dinosaurios regresaban cada año al nido

Uno de los aspectos más reveladores del hallazgo es que confirma un comportamiento reproductivo clave. Los dinosaurios regresaban al mismo lugar año tras año para depositar sus huevos, de forma similar a las tortugas marinas actuales. Este patrón indica una fuerte fidelidad al sitio de anidación, probablemente por sus condiciones favorables para la incubación.

Además, la alta concentración de nidos sugiere una puesta comunal, una estrategia colectiva que aumentaba las probabilidades de supervivencia de las crías frente a los depredadores. Al agrupar sus huevos, estos gigantes prehistóricos aprovechaban la fuerza del número como mecanismo de defensa natural.

Huevos de dinosaurio descubiertos en la ciudad de Aix-en-Provence (Francia). Museo de Aix
Huevos de dinosaurio descubiertos en la ciudad de Aix-en-Provence (Francia). Museo de Aix

El yacimiento de Sainte-Victoire constituye también un ejemplo excepcional de conservación. Algunos huevos mantienen intacta la porosidad de sus conchas, lo que ha permitido a los científicos reconstruir aspectos del clima de la época. El sur de Francia presentaba un entorno húmedo y extremadamente cálido durante el final del Cretácico. La clave para preservar estas estructuras durante millones de años fue la rápida cobertura por lodos y arenas de antiguos ríos tropicales.

Más allá de su espectacularidad, este descubrimiento actúa como una auténtica cápsula del tiempo. Su excelente estado de conservación abre nuevas vías para estudiar la biología, el comportamiento reproductivo y los procesos de fosilización de los dinosaurios en Europa Occidental. Cada huevo y cada fragmento aportan una pieza fundamental para comprender un mundo desaparecido.

Mientras tanto, otros hallazgos en diferentes partes del mundo continúan completando este rompecabezas prehistórico. Al otro lado del mundo, en Zimbabue, los investigadores desenterraron recientemente a Mbiresaurus raathi, uno de los dinosaurios más antiguos jamás descubiertos.

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