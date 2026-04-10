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Detenido en Torrevieja (Alicante) por robar a pacientes ingresados en el hospital mientras dormían

El sospechoso buscaba enfermos mayores y de nacionalidad extranjera

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El sospechoso buscaba enfermos mayores y de nacionalidad extranjera. (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha detenido este viernes a un hombre de 62 años como presunto autor de tres robos a personas mayores de nacionalidad extranjera en el Hospital de Torrevieja (Alicante). La investigación identificó al sospechoso, vecino de Elche con antecedentes por delitos similares, después de dos denuncias por hurtos cometidos en el centro sanitario.

La detención, realizada por agentes del Área de Investigación del Puesto de Torrevieja fue posible gracias a la colaboración del personal de seguridad privada y al análisis de las cámaras del hospital. Las grabaciones mostraban al individuo, que ocultaba parcialmente su rostro con una gorra, recorría los pasillos del hospital seleccionando las habitaciones en las que entraría a robar.

Mientras disimulaba con el móvil, accedía a las estancias vacías, aprovechando que el o la paciente se encontraba ausente. Posteriormente, salía de la habitación con su botín escondido en la chaqueta.

Sorprendido ‘in fraganti’

La Guardia Civil detiene al sospechoso a la salida del Hospital de Torrevieja
La Guardia Civil detiene al sospechoso a la salida del Hospital de Torrevieja. (Guardia Civil)

La Benemérita había recibido al menos dos denuncias por hurtos dentro del Hospital de Torrevieja. El análisis de las acusaciones permitió identificar un patrón en los robos, por lo que los agentes entendieron que todos los crímenes los había cometido una misma persona.

Los hechos se repitieron al menos en tres ocasiones hasta que, el pasado 3 de marzo, el sospechoso fue pillado ‘in fraganti’. El servicio de seguridad del hospital alertó nuevamente a la Guardia Civil tras detectar que el individuo estaba cometiendo otro robo.

Según las pesquisas policiales, el detenido recorría los pasillos del hospital y seleccionaba habitaciones cuando las víctimas se encontraban ausentes, dormidas o en pruebas médicas. El ladrón salía después de la habitación, cubriendo su rostro con la visera de su gorra, y escondiendo el botín que había obtenido bajo su chaqueta. Las investigaciones posteriores permitieron acreditar que todas las víctimas eran personas mayores de 65 años y de personas extranjeras.

Entre los objetos sustraídos figuraban dispositivos tecnológicos de alto valor como teléfonos móviles y tabletas. El detenido llegó a apoderarse de una bolsa de material médico, perteneciente a una de las víctimas, en la que trasportaba todo lo necesario para el cuidado de su enfermedad.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, el individuo ya fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que decretó su libertad bajo medidas cautelares. Este operativo se enmarca en el Programa Coopera de la Guardia Civil para reforzar la coordinación con servicios de seguridad privada y mejorar la protección ciudadana. El Instituto Armado ha agradecido la colaboración del centro sanitario, que ha sido clave para identificar y arrestar al sospechoso.

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