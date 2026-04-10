Detenido un hombre de 23 años como sospechoso de matar a un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, Madrid

Agente de la Guardia Civil (Guardia Civil, Ministerio del Interior, España)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 23 años como presunto responsable del fallecimiento de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada (Madrid) tras apuñarlo, según EFE. El menor, de origen rumano, resultó herido en el centro cultural La Despernada la tarde de este jueves. Tras ser atendido por los servicios sanitarios y estabilizado, fue trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde falleció por la noche, según informó el Ayuntamiento de la localidad.

El suceso ocurrió en torno a las 19:45 del jueves, cuando el 112 de la Comunidad de Madrid recibió la alerta. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron al menor en parada cardiorrespiratoria, con heridas en el tórax, el cuello y la espalda. Los sanitarios del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) lograron revertir la parada y estabilizaron al niño.

Posteriormente, lo trasladaron en helicóptero al Hospital 12 de Octubre en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, el menor falleció durante la noche. El Ayuntamiento confirmó su muerte mediante un comunicado, en el que expresó su “más profundo pésame a la familia del menor fallecido” y manifestó su “cercanía y compromiso” en unos momentos calificados de “enorme dolor”.

Horas después se efectuó un registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde se localizaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes (speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís), sustancia de corte y elementos para la preparación y distribución de las dosis. También se intervino en esta actuación 2000 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, una bayoneta y un arma corta de balines metálicos.

Consternación por el caso

La Guardia Civil detuvo a un hombre de 23 años como presunto autor del ataque. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias y el móvil del apuñalamiento. El menor, de origen rumano, fue agredido en el centro cultural de la localidad, hecho que ha causado un fuerte impacto entre los vecinos y en la comunidad educativa y social de Villanueva de la Cañada.

Como muestra de solidaridad, el Ayuntamiento convocó un minuto de silencio a las 12:00 horas del viernes en la Plaza de España, invitando a vecinos y autoridades a participar en el acto de homenaje y respeto por la víctima. La noticia ha generado gran conmoción entre la población y ha movilizado a instituciones y representantes políticos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, transmitió sus condolencias a través de un mensaje en la red social X. “Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia. También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de SUMMA 112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida”, expresó la presidenta.

La reacción institucional se sumó a las muestras de apoyo y dolor recogidas en las últimas horas tanto en Villanueva de la Cañada como en el resto de la región. El Ayuntamiento reiteró su respaldo a la familia y su compromiso para acompañarles en este proceso, al tiempo que pidió respeto y prudencia ante la gravedad de los hechos. El caso permanece bajo investigación judicial mientras la localidad se prepara para rendir homenaje al menor, en una jornada marcada por el duelo colectivo y el rechazo a la violencia.