España

Igualdad confirma el asesinato de una mujer en Basauri como crimen machista

El número de víctimas de violencia de género se eleva a 15 este 2026

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Agente de la Ertzaintza. (IREKIA)
Agente de la Ertzaintza. (IREKIA)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 44 años ocurrido el 1 de abril en Basauri (Bizkaia), elevando a 15 el número de víctimas de violencia de género en 2026 y a 1.358 desde 2003, según datos oficiales. El presunto autor del caso fue detenido por la Ertzaintza el 3 de abril.

La mujer, de 44 años, fue asesinada el pasado miércoles 1 de abril en su vivienda. Si bien las primeras hipótesis apuntaban a una indisposición, el análisis forense de la Ertzainzta confirmaría después una posible muerte violenta. Por este hecho, la pareja de la víctima, de 45 años, fue detenida dos días después. Posteriormente, fue puesta en libertad provisional por decisión judicial, con la obligación de presentarse ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao y la retirada de su pasaporte, según informó el Ministerio de Igualdad.

En un comunicado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron su “más rotunda condena y absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista”, al tiempo que trasladaron su apoyo a los allegados de la víctima. El ministerio ha pedido “todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

Asesinada por su pareja en Basauri

El arrestado por este nuevo crimen machista es la pareja de la víctima, un hombre de 45 años, arrestado por su presunta implicación en la muerte violenta. El detenido tenía antecedentes por violencia de género, si bien se desconoce si se debe a hechos relacionados con la víctima o con otra mujer. El hombre permaneció bajo custodia policial, hasta ser puesto en libertad provisional. Se le acusa de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

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