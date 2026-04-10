La prensa internacional tacha a la reina Sofía de “supersticiosa” al fijarse en sus joyas y su “significado simbólico”: “No ha abandonado cierto misticismo”

La reina Sofía luce los collares que han llamado la atención de la prensa internacional (EFE)

La última aparición pública de la reina Sofía ha tenido una notable resonancia en la prensa internacional, con especial atención tanto a su elección de vestuario como al simbolismo de las joyas que ha lucido en sus actos oficiales recientes. El seguimiento mediático ha coincidido con la conmemoración del 60º aniversario de Radio Clásica de Radio Nacional de España, evento que la madre de Felipe VI presidía tras retomar su agenda institucional una vez acabada la Semana Santa.

Las publicaciones europeas han destacado elementos específicos de la indumentaria y los accesorios de la reina Sofía en esta ocasión. El portal alemán Bunte ha puesto el foco en el conjunto formado por una blazer gris grafito, caracterizada por una doble solapa marcada y un lazo central sujeto mediante dos aros metálicos, pero sobre todo en el uso de collares, pulseras y broches con un trasfondo más allá de la estética.

El medio alemán ha subrayado que “muchas de sus joyas tienen un significado simbólico”, un dato al que la propia crónica otorga especial relieve. Según el artículo, “lo que parece una declaración de moda de la reina Sofía tiene en realidad un significado más profundo”. Uno de los destacados del texto es la referencia a los “amuletos nazar”: “Se trata de pequeños ojos, generalmente azules, que tradicionalmente se cree que protegen contra el mal de ojo, la envidia y la mala suerte en la región mediterránea”.

La reina Sofía inaugura la muestra Raíces Bíblicas de Picasso en la Catedral de Burgos. (Europa Press)

Los amuletos de la reina Sofía

El análisis del medio alemán añade otra clave: la reina también dispone de amuletos como el índalo, definido como “un amuleto de la suerte del sur de España que también se dice que ofrece protección contra las influencias negativas”. En el centro de su colección de accesorios, se encuentran además diversos objetos religiosos, especialmente cruces de distintos estilos, y medallas con la imagen de la Virgen María.

La reina Sofía luce el índalo en sus collares (Europa Press)

“Suele llevar varias cruces de diferentes estilos, incluyendo formas clásicas y versiones que representan a Cristo o elementos simbólicos como palomas, que simbolizan la espiritualidad y la trascendencia. Los colgantes de la Virgen María también son un elemento básico de su colección”, han recogido, poniendo el foco en símbolos españoles además de los griegos.

El origen de las joyas de la reina Sofía

Por su parte, la revista francesa Point de Vue ha ampliado la perspectiva sobre este mismo fenómeno al notar lo “supersticiosa” que es la reina Sofía, fijándose en su biografía y trasfondo religioso. El medio recuerda que fue “nacida princesa de Grecia y criada según los preceptos ortodoxos”, además de haberse “convertido al catolicismo al casarse con el futuro rey Juan Carlos”, situando esos orígenes en el trasfondo de la elección de joyas cargadas de simbolismo religioso y cultural.

La reina Sofía junto a la familia real al completo luce su collar de huevos de Pascua en 2019 (Europa Press)

Desde Francia se han fijado en que “no ha abandonado cierto misticismo característico de la Iglesia de los Siete Concilios Ecuménicos, que exhibe con orgullo”. En el análisis de Point de Vue, suma a estos amuletos otra pieza singular, un collar con más de 30 huevos decorados que evocan los icónicos huevos Fabergé de la orfebrería rusa, y de los que la reina posee una versión propia: “Otros collares de este estilo también enriquecen su colección, que suele admirarse durante las celebraciones de Pascua”.