España

La prensa internacional tacha a la reina Sofía de “supersticiosa” al fijarse en sus joyas y su “significado simbólico”: “No ha abandonado cierto misticismo”

Los collares y amuletos de la reina emérita han llamado la atención de medios como ‘Bunte’ o ‘Point de Vue’

Guardar
La reina Sofía luce los collares que han llamado la atención de la prensa internacional (EFE)
La reina Sofía luce los collares que han llamado la atención de la prensa internacional (EFE)

La última aparición pública de la reina Sofía ha tenido una notable resonancia en la prensa internacional, con especial atención tanto a su elección de vestuario como al simbolismo de las joyas que ha lucido en sus actos oficiales recientes. El seguimiento mediático ha coincidido con la conmemoración del 60º aniversario de Radio Clásica de Radio Nacional de España, evento que la madre de Felipe VI presidía tras retomar su agenda institucional una vez acabada la Semana Santa.

Las publicaciones europeas han destacado elementos específicos de la indumentaria y los accesorios de la reina Sofía en esta ocasión. El portal alemán Bunte ha puesto el foco en el conjunto formado por una blazer gris grafito, caracterizada por una doble solapa marcada y un lazo central sujeto mediante dos aros metálicos, pero sobre todo en el uso de collares, pulseras y broches con un trasfondo más allá de la estética.

El medio alemán ha subrayado que “muchas de sus joyas tienen un significado simbólico”, un dato al que la propia crónica otorga especial relieve. Según el artículo, “lo que parece una declaración de moda de la reina Sofía tiene en realidad un significado más profundo”. Uno de los destacados del texto es la referencia a los “amuletos nazar”: “Se trata de pequeños ojos, generalmente azules, que tradicionalmente se cree que protegen contra el mal de ojo, la envidia y la mala suerte en la región mediterránea”.

La reina Sofía inaugura la muestra Raíces Bíblicas de Picasso en la Catedral de Burgos. (Europa Press)

Los amuletos de la reina Sofía

El análisis del medio alemán añade otra clave: la reina también dispone de amuletos como el índalo, definido como “un amuleto de la suerte del sur de España que también se dice que ofrece protección contra las influencias negativas”. En el centro de su colección de accesorios, se encuentran además diversos objetos religiosos, especialmente cruces de distintos estilos, y medallas con la imagen de la Virgen María.

La reina Sofía luce el índalo en sus collares (Europa Press)
La reina Sofía luce el índalo en sus collares (Europa Press)

“Suele llevar varias cruces de diferentes estilos, incluyendo formas clásicas y versiones que representan a Cristo o elementos simbólicos como palomas, que simbolizan la espiritualidad y la trascendencia. Los colgantes de la Virgen María también son un elemento básico de su colección”, han recogido, poniendo el foco en símbolos españoles además de los griegos.

El origen de las joyas de la reina Sofía

Por su parte, la revista francesa Point de Vue ha ampliado la perspectiva sobre este mismo fenómeno al notar lo “supersticiosa” que es la reina Sofía, fijándose en su biografía y trasfondo religioso. El medio recuerda que fue “nacida princesa de Grecia y criada según los preceptos ortodoxos”, además de haberse “convertido al catolicismo al casarse con el futuro rey Juan Carlos”, situando esos orígenes en el trasfondo de la elección de joyas cargadas de simbolismo religioso y cultural.

La reina Sofía junto a la familia real al completo luce su collar de huevos de Pascua en 2019 (Europa Press)
La reina Sofía junto a la familia real al completo luce su collar de huevos de Pascua en 2019 (Europa Press)

Desde Francia se han fijado en que “no ha abandonado cierto misticismo característico de la Iglesia de los Siete Concilios Ecuménicos, que exhibe con orgullo”. En el análisis de Point de Vue, suma a estos amuletos otra pieza singular, un collar con más de 30 huevos decorados que evocan los icónicos huevos Fabergé de la orfebrería rusa, y de los que la reina posee una versión propia: “Otros collares de este estilo también enriquecen su colección, que suele admirarse durante las celebraciones de Pascua”.

Temas Relacionados

Reina SofíaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las fases de la luna: qué día destacará la cuarto menguante en abril

Aprende sobre las particularidades de la fase lunar y cómo disfrutarla desde distintos lugares

Las fases de la luna: qué día destacará la cuarto menguante en abril

Muere un niño de 12 años tras haber quedado atrapado en una de las boquillas de un jacuzzi: “Sus órganos serán donados”

Las autoridades investigan si se trata de un homicidio involuntario

Muere un niño de 12 años tras haber quedado atrapado en una de las boquillas de un jacuzzi: “Sus órganos serán donados”

Netanyahu advierte a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio”

El primer ministro ha acusado a nuestro país de llevar a cabo una “guerra diplomática” contra Israel y ha expulsado a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar para la supervisión del alto el fuego

Netanyahu advierte a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio”

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

La asociación de aeropuertos ACI Europe ha pedido a la Comisión Europea medidas excepcionales, como facilitar las importaciones o estudiar compras conjuntas a nivel europeo

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

La Iglesia exige retirar a Tokischa las imágenes semidesnuda en una basílica de San Sebastián

Abogados Cristianos ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la cantante

La Iglesia exige retirar a Tokischa las imágenes semidesnuda en una basílica de San Sebastián
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Netanyahu advierte a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio”

Netanyahu advierte a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio”

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

La red de bibliotecas contesta a Rufián tras preferir “llenar TikToks” antes que salas de lectura: “La cultura pública merece mayor respeto”

Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto el fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

ECONOMÍA

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles

DEPORTES

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”