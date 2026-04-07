La reina Sofía sorprende con su look más moderno y rompedor tras la visita fugaz del rey emérito a España: una blazer de solapa doble con cierre en lazo

La reina Sofía visita RNE con motivo del 60 aniversario de Radio Clásica (EFE)

La reina Sofía ha reaparecido, tras la Semana Santa y la visita del rey Juan Carlos a España en Sevilla, en el 60 aniversario de Radio Clásica con un conjunto que ha llamado la atención por su reinterpretación contemporánea de la sastrería clásica. Su elección, una blazer de doble solapa en gris grafito con cierre en lazo, ha roto con la línea habitual de sus estilismos institucionales y ha situado a la emérita en sintonía con las tendencias actuales en moda.

Su visita a las instalaciones de Radio Clásica de RNE, celebrada en la Casa de la Radio con motivo del 60º aniversario de la emisora, ha servido, además, para mostrar otra faceta personal: su estrecho vínculo con la música clásica. La presencia de la reina Sofía durante el acto ha coincidido con el aniversario de Radio Clásica y ha evidenciado un cambio relevante en su modo de vestir.

Tras meses en los que el negro ha sido protagonista en sus elecciones debido al fallecimiento de su hermana, la emérita ha optado esta vez por un traje gris de corte renovado, caracterizado por las solapas dobles y un lazo en la blazer, en sustitución de los tradicionales botones. Esta vuelta a los tonos neutros, acompañada de una americana reinterpretada y pantalones rectos, refleja un giro en su imagen institucional.

La reina Sofía visita RNE con motivo del 60 aniversario de Radio Clásica (EFE)

La reina Sofía en el 60 aniversario de Radio Clásica

El acto se ha celebrado en Prado del Rey, donde la reina Sofía ha sido recibida por Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales; José Pablo López, presidente de RTVE, junto a otros representantes de la dirección de RNE y Radio Clásica. Tras una primera etapa del evento en el vestíbulo principal, la emérita y el resto de invitados han asistido a la interpretación del Septimino en mi bemol mayor, Op. 20, de Beethoven, a cargo de la Orquesta Sinfónica de RTVE.

Igualmente, ha presenciado la entrevista a dos músicos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, institución de la que ostenta la presidencia de honor, y ha recibido un obsequio institucional en reconocimiento a su trayectoria de apoyo a la música clásica.

El look de la reina Sofía

En lo referente al estilismo, el traje dos piezas de la reina Sofía ha llamado la atención por su aproximación a recursos de moda contemporánea. La blazer, de perfil estructurado y confeccionada en gris grafito, integra una doble solapa pronunciada, un detalle que aporta volumen y profundidad visual al conjunto. Sin embargo, la singularidad reside en el cierre articulado con un lazo a través de dos aros metálicos dorados que sustituyen a la botonadura convencional.

La reina Sofía visita RNE con motivo del 60 aniversario de Radio Clásica (EFE)

Esta elección conecta con una tendencia en auge, el tie front top, ampliamente adoptada en firmas de moda asequible y vinculada a la llamada estética coquette, caracterizada por detalles delicados y femeninos. El uso del lazo como sistema de cierre proporciona un efecto de entalle natural, sin las pinzas propias de la confección tradicional, estilizando la silueta y aportando comodidad.

El resultado es una prenda que permanece sobria, pero que introduce matices decorativos inéditos en el armario de la emérita. Bajo la americana, la reina ha escogido un top blanco de escote recto, que ilumina el conjunto y ejerce de contrapunto cromático, mientras que un pantalón recto a juego reafirma su preferencia por la sastrería coordinada.

El nuevo estilo de la reina emérita

El protagonismo de los accesorios tampoco ha pasado inadvertido. Ha acompañado el conjunto con pendientes largos, la ya característica superposición de collares y uno de los broches de su colección personal, junto con pulseras doradas. Su bolso de mano, de la firma Loewe y confeccionado en piel de becerro negra, se presenta como una pieza de archivo que refuerza la filosofía de lujo discreto y atemporalidad que define el estilo de la reina Sofía.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

A lo largo de los años, el estilo de la reina Sofía ha estado marcado por la fidelidad a los trajes de chaqueta sobrios y poco dados a variaciones, donde los acentos solían limitarse a materiales como pedrería o pequeñas diferencias en patronaje. No obstante, el modelo estrenado en su última aparición pública da cuenta de que sigue habiendo margen para la actualización dentro de los códigos clásicos.