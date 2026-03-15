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Aparecen pintadas contra la Ertzaintza y el consejero de Seguridad en Hernani (Guipúzcoa)

El sindicato ErNE exige a todos los partidos una respuesta contundente tras la aparición de amenazas dirigidas a la policía autonómica y al titular vasco de Seguridad, reclamando a EH Bildu condenar y desvincularse de cualquier justificación de estos actos

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La aparición de la palabra “zipaio”, pintada en rojo y amarillo con una diana sobre la última letra y el nombre del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, sobre una vivienda y garajes en Hernani (Guipúzcoa), desencadenó la exigencia pública del sindicato de la Policía Vasca ErNE para que todos los partidos políticos se pronuncien de manera contundente contra lo que consideran amenazas y coacciones dirigidas tanto a la Ertzaintza como a responsables de la seguridad vasca. Según consignó el medio fuente, ErNE reclama en particular a EH Bildu —agrupación con importante representación en la localidad donde ocurrieron los hechos— que repudie estos actos y abandone cualquier postura ambigua o de justificación.

De acuerdo con la información difundida, ErNE calificó las pintadas recientes en Hernani no como un caso más de vandalismo, sino como acciones que constituyen amenazas directas contra los profesionales de la seguridad pública. El sindicato manifestó en un comunicado su condena absoluta frente a lo ocurrido y sostuvo que este tipo de hechos transgrede los principios de convivencia y respeto que, aseguran, deben regir la actividad ciudadana y el funcionamiento de las instituciones.

La denuncia de ErNE subraya que esas acciones evocan periodos anteriores de la historia vasca en los que, según su perspectiva, las amenazas y el acoso a los agentes de la policía autonómica formaban parte de estrategias de presión y exclusión social. “La sociedad vasca desea dejar definitivamente atrás” aquel contexto, indicó el sindicato, advirtiendo sobre el peligro de aceptar o normalizar esas prácticas en la actualidad.

El medio detalló que uno de los principales reclamos de ErNE apunta a la totalidad de las fuerzas políticas para que, sin excepción, declaren de manera clara y firme su rechazo a las “amenazas y coacciones” contra los agentes y responsables institucionales de la seguridad pública. Para ErNE, situar la defensa de la convivencia democrática y el respeto institucional por encima de intereses o cálculos políticos resulta esencial para evitar la repetición de este tipo de actos.

En el caso de EH Bildu, ErNE argumenta que la organización debe tomar una posición explícita, repudiar abiertamente cualquier forma de señalamiento, amenaza o legitimación social de conductas similares y “abandonar su posición habitual de justificación de estos actos”, conforme a lo publicado por el medio. La organización sindical enfatiza que superar y desterrar estas dinámicas es una responsabilidad compartida para consolidar una sociedad libre de hostigamientos.

Según el comunicado recogido por la fuente, ErNE insiste en que las coacciones, señalamientos y amenazas a los agentes de la Ertzaintza no deben tolerarse ni convertirse en conductas normalizadas, pues constituyen, afirma, prácticas incompatibles con la democracia y con el respeto institucional que merece la Policía Vasca.

Para el sindicato, la Ertzaintza desempeña su labor como una fuerza de seguridad pública profesional y democrática al servicio de toda la sociedad del País Vasco. Por ello, reiteran que los agentes deben contar con respeto y respaldo institucional frente a quienes pretendan intimidarlos mediante cualquier tipo de hostigamiento.

El sindicato concluyó, según señaló la fuente, que continuará realizando denuncias contra cualquier ataque, amenaza o intento de coacción dirigido a los miembros de la Ertzaintza. También insistió en exigir de las instituciones y de los responsables políticos un compromiso firme para eliminar de manera definitiva este tipo de acciones y garantizar la protección de los profesionales dedicados a la seguridad pública.

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