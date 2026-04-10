Desmantelado un cultivo 'indoor' de marihuana y 126 kilos de cogollos intervenidos en Elche

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Elche, han desmantelado en un chalet de la localidad de Elche un cultivo 'indoor' de marihuana. En la operación se han incautado más de 126 kilos de cogollos de marihuana y se ha procedido a la detención de una persona.

La operación comenzó ante las sospechas de la posible existencia de una plantación ilegal 'indoor' de marihuana, dado el fuerte olor que se desprendía de un chalet de la localidad de Elche. Por este motivo, el pasado 25 de marzo se inició un dispositivo de vigilancia del inmueble y desde el inicio de la operación se observó una actividad y unos movimientos inusuales.

Al día siguiente se observó la salida de una furgoneta del chalet y se inició un seguimiento con el apoyo de la Policía Local de Elche.

Posteriormente, se dio el alto al vehículo para su reconocimiento, pero su conductor no atendió las indicaciones luminosas y acústicas, y se inició una persecución.

Los agentes consiguieron cortar el paso a la furgoneta e identificar al conductor. En ese momento se comprobó que en la parte trasera de la furgoneta había un total de 13 bolsas de rafia y siete bolsas de basura que contenían cogollos de marihuana, con un peso de más de 126 kilos de marihuana. El conductor fue detenido y la droga incautada.

Durante el registro el chalet, se comprobó que en la vivienda había sido habilitada una plantación 'indoor' de grandes dimensiones con todos los aparatos destinados al cultivo hidropónico. Además, se descubrió un enganche ilegal a la acometida eléctrica. El detenido, acusado de los delitos de contrabando, contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico, y la droga incautada han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia