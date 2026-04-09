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Europa examina si España vulnera derechos fundamentales al prohibir sindicatos en la Guardia Civil

El Consejo de Europa analiza una reclamación que denuncia la prohibición absoluta del derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga en el instituto armado

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Acto de toma de posesión de Manuel Llamas Fernández como director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil (Gabriel Luengas - Europa Press)
Acto de toma de posesión de Manuel Llamas Fernández como director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil (Gabriel Luengas - Europa Press)

Europa entra de lleno en el debate sobre los derechos laborales en la Guardia Civil. El Comité Europeo de Derechos Sociales deberá decidir si la legislación española vulnera la Carta Social Europea al impedir que los miembros del instituto armado puedan sindicarse, negociar colectivamente o ejercer el derecho de huelga, tras la reclamación presentada por la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL).

El caso, registrado el 3 de julio de 2025, coloca bajo la lupa un modelo jurídico que España ha sostenido durante décadas y que establece una prohibición absoluta de la actividad sindical en el cuerpo. No se trata, por tanto, de matices o limitaciones, sino de la exclusión total de estos derechos, una singularidad que ahora será examinada en el marco europeo.

Un equilibrio cuestionado

La cuestión de fondo no es nueva, pero adquiere ahora una dimensión distinta. La Guardia Civil ocupa una posición híbrida en el ordenamiento español: es definida como un instituto armado de naturaleza militar, pero desarrolla de forma ordinaria funciones policiales en el ámbito de la seguridad ciudadana, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

Esa dualidad ha servido históricamente para justificar un régimen disciplinario específico y un recorte de derechos que no afecta a otros cuerpos policiales. Sin embargo, la reclamación plantea si ese encaje jurídico sigue siendo compatible con los estándares europeos en materia de derechos sociales, especialmente cuando la actividad cotidiana del cuerpo es equiparable a la de otras fuerzas de seguridad que sí cuentan con representación sindical plena.

El debate, en última instancia, pivota sobre el alcance de las excepciones que los Estados pueden introducir en materia de libertad sindical para cuerpos armados o sometidos a disciplina militar. La Carta Social Europea permite restricciones, pero no determina de forma expresa si estas pueden llegar hasta la prohibición total.

La prohibición como eje del conflicto

El ordenamiento español opta por la solución más restrictiva. La Ley Orgánica 11/2007 establece que los guardias civiles no pueden ejercer el derecho de sindicación ni desarrollar actividad sindical en ningún caso. Esa prohibición se extiende a la negociación colectiva, al planteamiento de conflictos laborales y al derecho de huelga.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (Europa Press)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (Europa Press)

No se trata únicamente de una limitación normativa, sino de un sistema reforzado por un régimen disciplinario que contempla sanciones severas para quienes traspasen esa línea. La promoción o participación en actividades sindicales puede ser considerada falta muy grave, con consecuencias que alcanzan la expulsión del cuerpo.

Frente a este escenario, el legislador español ha articulado un modelo alternativo basado en asociaciones profesionales. Estas entidades pueden representar intereses y participar en órganos como el Consejo de la Guardia Civil, pero carecen de las herramientas propias de un sindicato: no negocian condiciones laborales, no convocan huelgas ni pueden articular conflictos colectivos en sentido estricto.

El contraste con el entorno europeo

El caso adquiere especial relevancia a la luz de la jurisprudencia europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya abordó una situación análoga en la Gendarmería francesa, concluyendo que una prohibición absoluta del derecho de asociación sindical no resultaba necesaria en una sociedad democrática, aunque sí admitía la imposición de límites.

España, sin embargo, ha mantenido una posición firme en sentido contrario. El Tribunal Supremo ha avalado la constitucionalidad del modelo vigente, apoyándose en la posibilidad que la propia Constitución contempla de limitar o incluso excluir el derecho de sindicación en cuerpos de naturaleza militar, así como en la reserva formulada al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Esta divergencia entre la doctrina europea y la interpretación nacional es, precisamente, la que ahora se somete al análisis del Comité Europeo de Derechos Sociales, en el marco de la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021 y plenamente en vigor desde entonces.

Un procedimiento con alcance más allá de lo jurídico

La reclamación se tramita a través del sistema de reclamaciones colectivas del Consejo de Europa, que permite a organizaciones representativas denunciar incumplimientos sin necesidad de agotar la vía judicial interna. JUCIL sustenta su legitimación en su condición de asociación mayoritaria del cuerpo, con más de 15.000 afiliados y presencia destacada en los órganos de representación.

El procedimiento seguirá ahora su curso ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que deberá pronunciarse tanto sobre la admisibilidad como sobre el fondo del asunto. Su resolución no tendrá carácter ejecutivo inmediato, pero sí un peso determinante en el plano político y jurídico, al poder dar lugar a una recomendación formal del Consejo de Europa dirigida a España.

Lo que está en juego trasciende la discusión estrictamente corporativa. El pronunciamiento europeo obligará a confrontar dos modelos: el que prioriza la disciplina y la singularidad histórica del cuerpo, y el que exige una adaptación progresiva a los estándares europeos de derechos sociales en el ámbito de las fuerzas de seguridad.

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