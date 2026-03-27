Sanidad y comunidades buscarán un mediador para negociar con los médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, en declaraciones a los medios antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. (Europa Press)

Comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad se han reunido este viernes en un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). El encuentro, con más de 30 puntos en agenda, ha quedado eclipsado por la huelga de médicos contra el Estatuto Marco, norma que regula las condiciones laborales de los sanitarios.

El jueves 26 de marzo, Sanidad retomó las conversaciones con el Comité de Huelga, con voluntad negociadora por ambas partes. Tras el encuentro con los consejeros, se ha decidido buscar un mediador que ayude a agilizar las conversaciones con los sindicatos médicos.

Según ha informado la ministra, Mónica García, al término de la reunión, la propuesta principal de los consejeros es que “fuera una organización de pacientes” la que asuma el papel de intermediario. País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha ya pidieron la semana pasada que este papel recayese sobre la Plataforma de Organización de Pacientes (POP), “dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general”, una propuesta que García rechazó en un primer momento.

Sanidad apostaba hasta ahora por el Foro de la Profesión Médica, donde está presente la Conferencia Española de Sindicatos Médicos (CESM), como la figura más adecuada para este rol. “Consideramos que es el Foro de la Profesión Médica el que tiene el conocimiento técnico y jurídico de muchas de las reivindicaciones”, ha valorado este viernes la ministra, que ha recordado que lograron alcanzar un acuerdo dentro de este marco, que no fue aceptado por el Comité de Huelga.

Tras el encuentro de este viernes, sin embargo, se han abierto a aceptar que sean los pacientes quienes lleven la mediación. “Lo que han manifestado mayoritariamente la mayoría de las comunidades autónomas es su preocupación legítima de las consecuencias que está teniendo en los pacientes la huelga de los médicos y médicas. Es una preocupación que, por supuesto, compartimos desde el Ministerio de Sanidad; lo hemos dicho desde el primer momento”, ha expresado García.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que se ha alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para que una mediación independiente intente desbloquear la huelga médica por el Estatuto Marco. (Fuente: Ministerio de Sanidad)

La eutanasia y los paliativos se quedan en el tintero

La huelga de médicos debía ser un tema a tratar en un pleno extraordinario del CISNS, programado para el próximo 9 de abril, pero las comunidades autónomas creyeron adecuado incluirlo como primer punto al encuentro ordinario de este viernes. Sus reclamaciones han terminado por acaparar enteramente la reunión, que ha provocado el retraso del resto de puntos.

La falta de tiempo ha evitado que se aprobase la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud o la actualización del Manual de procedimientos del Registro Estatal de Enfermedades Raras, entre otros puntos. “Esos temas los abordaremos el próximo 9 de abril y, mientras tanto, seguiremos negociando con el Comité de Huelga, confiando en que se evite la huelga”, ha expresado la ministra. García aventuraba antes de entrar al Consejo Interterritorial que los paros podían quedar desconvocados pasada la Semana Santa, si bien los sindicatos se han reafirmado en su calendario de protestas.

Pese al tiempo dedicado a tratar el conflicto con los médicos, el CISNS no parece haber profundizado en las reclamaciones de los médicos. Esta mañana, García aseguraba que trasladaría a las comunidades autónomas todas aquellas peticiones del Comité de Huelga que eran de competencia regional, como el aumento de las retribuciones de las horas de guardia. Sin embargo, los consejeros “no han querido entrar al detalle”, ha lamentado la dirigente de Sanidad. Se trata de un punto que el ministerio intentó añadir en el borrador del Estatuto Marco, pendiente de iniciar su tramitación en el Consejo de Ministros, pero que las comunidades prefirieron retirar al considerar que se trataba de una invasión de competencias, según ha explicado el ministerio en otras ocasiones.

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