Focaccia sin gluten casera: el clásico italiano en una versión apta para todos los paladares

Focaccia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La focaccia es uno de esos panes que evocan tradición, sencillez y ese toque italiano. En esta versión sin gluten, este clásico de la Toscana se reinventa para que todos los paladares puedan disfrutarlo, con una textura esponjosa por dentro y ligeramente crujiente por fuera.

Es una receta elaborada con ingredientes cuidadosamente seleccionados para conservar el sabor y el aroma característicos, pero con accesibilidad. Es un alimento perfecto para acompañar, picar o como base para un gran bocadillo.

Receta de focaccia sin gluten

La focaccia sin gluten es un pan plano y esponjoso elaborado a base de una mezcla de harinas (como arroz, trigo sarraceno y garbanzo), almidón y fibras vegetales que aportan elasticidad y humedad. La clave está en hidratar bien la masa, usar un buen aceite de oliva y dejar que fermente el tiempo necesario para conseguir esa miga aireada tan característica.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 h 45 min

Preparación activa: 25 min

Leudado: 2 h

Horneado: 20 min

Ingredientes

140 g de harina de trigo sarraceno (sin gluten)

80 g de almidón de yuca

30 g de harina de garbanzos

13 g de psyllium husk en polvo

7 g de linaza molida

350 g de agua tibia

½ cucharada de miel o sirope de agave

5 g de levadura seca de panadería

25 g de aceite de oliva virgen extra (+ extra para pincelar)

6 g de sal

1 cucharada de vinagre de manzana

Romero fresco, sal gruesa y tus toppings favoritos (tomate cherry, aceitunas, cebolla, etc.)

Cómo hacer focaccia sin gluten, paso a paso

Disuelve la miel en el agua tibia, añade la levadura y deja reposar 10 minutos.

Mezcla en otro bol las harinas, el psyllium, la linaza y la sal.

Agrega a la mezcla líquida el vinagre, el psyllium y la linaza. Remueve hasta formar un gel.

Incorpora el gel a las harinas y amasa 10 minutos. La masa será algo pegajosa.

Añade el aceite de oliva y sigue amasando hasta integrar. La masa debe quedar lisa.

Engrasa un molde rectangular y extiende la masa con las manos húmedas.

Cubre con un paño y deja fermentar hasta que doble su volumen (entre 1,5 y 2 horas).

Precalienta el horno a 190 °C y coloca un recipiente con agua en la base para generar vapor.

Pincela la superficie con aceite, haz los clásicos hoyuelos con los dedos y añade romero, sal gruesa y toppings.

Hornea 20 minutos con vapor. Retira el agua y hornea 20 minutos más.

Deja enfriar unos minutos antes de desmoldar y cortar.

Consejo técnico: Hidratar bien la masa y amasar el tiempo indicado es clave para lograr una miga esponjosa. Usa siempre harinas certificadas sin gluten.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 178 kcal

Proteínas: 2,9 g

Grasas: 6,7 g

Hidratos de carbono: 27 g

Fibra: 4,1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La focaccia sin gluten se mantiene en perfecto estado durante 2 días a temperatura ambiente, bien envuelta. Puedes conservarla en nevera hasta 4 días y también congelarla en porciones, envuelta en film, hasta 2 meses.