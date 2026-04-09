Focaccia sin gluten casera: el clásico italiano en una versión apta para todos los paladares

La focaccia es uno de esos panes que evocan tradición, sencillez y ese toque italiano. En esta versión sin gluten, este clásico de la Toscana se reinventa para que todos los paladares puedan disfrutarlo, con una textura esponjosa por dentro y ligeramente crujiente por fuera.
Es una receta elaborada con ingredientes cuidadosamente seleccionados para conservar el sabor y el aroma característicos, pero con accesibilidad. Es un alimento perfecto para acompañar, picar o como base para un gran bocadillo.
Receta de focaccia sin gluten
La focaccia sin gluten es un pan plano y esponjoso elaborado a base de una mezcla de harinas (como arroz, trigo sarraceno y garbanzo), almidón y fibras vegetales que aportan elasticidad y humedad. La clave está en hidratar bien la masa, usar un buen aceite de oliva y dejar que fermente el tiempo necesario para conseguir esa miga aireada tan característica.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 h 45 min
- Preparación activa: 25 min
- Leudado: 2 h
- Horneado: 20 min
Ingredientes
- 140 g de harina de trigo sarraceno (sin gluten)
- 80 g de almidón de yuca
- 30 g de harina de garbanzos
- 13 g de psyllium husk en polvo
- 7 g de linaza molida
- 350 g de agua tibia
- ½ cucharada de miel o sirope de agave
- 5 g de levadura seca de panadería
- 25 g de aceite de oliva virgen extra (+ extra para pincelar)
- 6 g de sal
- 1 cucharada de vinagre de manzana
- Romero fresco, sal gruesa y tus toppings favoritos (tomate cherry, aceitunas, cebolla, etc.)
Cómo hacer focaccia sin gluten, paso a paso
- Disuelve la miel en el agua tibia, añade la levadura y deja reposar 10 minutos.
- Mezcla en otro bol las harinas, el psyllium, la linaza y la sal.
- Agrega a la mezcla líquida el vinagre, el psyllium y la linaza. Remueve hasta formar un gel.
- Incorpora el gel a las harinas y amasa 10 minutos. La masa será algo pegajosa.
- Añade el aceite de oliva y sigue amasando hasta integrar. La masa debe quedar lisa.
- Engrasa un molde rectangular y extiende la masa con las manos húmedas.
- Cubre con un paño y deja fermentar hasta que doble su volumen (entre 1,5 y 2 horas).
- Precalienta el horno a 190 °C y coloca un recipiente con agua en la base para generar vapor.
- Pincela la superficie con aceite, haz los clásicos hoyuelos con los dedos y añade romero, sal gruesa y toppings.
- Hornea 20 minutos con vapor. Retira el agua y hornea 20 minutos más.
- Deja enfriar unos minutos antes de desmoldar y cortar.
Consejo técnico: Hidratar bien la masa y amasar el tiempo indicado es clave para lograr una miga esponjosa. Usa siempre harinas certificadas sin gluten.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 178 kcal
- Proteínas: 2,9 g
- Grasas: 6,7 g
- Hidratos de carbono: 27 g
- Fibra: 4,1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La focaccia sin gluten se mantiene en perfecto estado durante 2 días a temperatura ambiente, bien envuelta. Puedes conservarla en nevera hasta 4 días y también congelarla en porciones, envuelta en film, hasta 2 meses.