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Focaccia sin gluten casera: el clásico italiano en una versión apta para todos los paladares

Una receta fácil y sabrosa para disfrutar sin renunciar al sabor ni a la textura del plato original

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Focaccia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La focaccia es uno de esos panes que evocan tradición, sencillez y ese toque italiano. En esta versión sin gluten, este clásico de la Toscana se reinventa para que todos los paladares puedan disfrutarlo, con una textura esponjosa por dentro y ligeramente crujiente por fuera.

Es una receta elaborada con ingredientes cuidadosamente seleccionados para conservar el sabor y el aroma característicos, pero con accesibilidad. Es un alimento perfecto para acompañar, picar o como base para un gran bocadillo.

Receta de focaccia sin gluten

La focaccia sin gluten es un pan plano y esponjoso elaborado a base de una mezcla de harinas (como arroz, trigo sarraceno y garbanzo), almidón y fibras vegetales que aportan elasticidad y humedad. La clave está en hidratar bien la masa, usar un buen aceite de oliva y dejar que fermente el tiempo necesario para conseguir esa miga aireada tan característica.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 h 45 min
  • Preparación activa: 25 min
  • Leudado: 2 h
  • Horneado: 20 min

Ingredientes

  • 140 g de harina de trigo sarraceno (sin gluten)
  • 80 g de almidón de yuca
  • 30 g de harina de garbanzos
  • 13 g de psyllium husk en polvo
  • 7 g de linaza molida
  • 350 g de agua tibia
  • ½ cucharada de miel o sirope de agave
  • 5 g de levadura seca de panadería
  • 25 g de aceite de oliva virgen extra (+ extra para pincelar)
  • 6 g de sal
  • 1 cucharada de vinagre de manzana
  • Romero fresco, sal gruesa y tus toppings favoritos (tomate cherry, aceitunas, cebolla, etc.)

Cómo hacer focaccia sin gluten, paso a paso

  • Disuelve la miel en el agua tibia, añade la levadura y deja reposar 10 minutos.
  • Mezcla en otro bol las harinas, el psyllium, la linaza y la sal.
  • Agrega a la mezcla líquida el vinagre, el psyllium y la linaza. Remueve hasta formar un gel.
  • Incorpora el gel a las harinas y amasa 10 minutos. La masa será algo pegajosa.
  • Añade el aceite de oliva y sigue amasando hasta integrar. La masa debe quedar lisa.
  • Engrasa un molde rectangular y extiende la masa con las manos húmedas.
  • Cubre con un paño y deja fermentar hasta que doble su volumen (entre 1,5 y 2 horas).
  • Precalienta el horno a 190 °C y coloca un recipiente con agua en la base para generar vapor.
  • Pincela la superficie con aceite, haz los clásicos hoyuelos con los dedos y añade romero, sal gruesa y toppings.
  • Hornea 20 minutos con vapor. Retira el agua y hornea 20 minutos más.
  • Deja enfriar unos minutos antes de desmoldar y cortar.

Consejo técnico: Hidratar bien la masa y amasar el tiempo indicado es clave para lograr una miga esponjosa. Usa siempre harinas certificadas sin gluten.

La pizzería más famosa de Nápoles abre un restaurante en Madrid: la pizza de ‘Come, reza, ama’ llega al barrio de Salamanca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 178 kcal
  • Proteínas: 2,9 g
  • Grasas: 6,7 g
  • Hidratos de carbono: 27 g
  • Fibra: 4,1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La focaccia sin gluten se mantiene en perfecto estado durante 2 días a temperatura ambiente, bien envuelta. Puedes conservarla en nevera hasta 4 días y también congelarla en porciones, envuelta en film, hasta 2 meses.

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