España

España reabre su embajada en Teherán evacuada en marzo por los bombardeos de EEUU e Israel

El ministro Albares toma esta decisión tras el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, y con el fin de que “desde todos los vectores” impulsen ese esfuerzo por la paz

Guardar
Imagen de archivo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. (Europa Press)
Imagen de archivo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. (Europa Press)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a Teherán y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de EEUU e Israel, que empezaron el 28 de febrero.

Así lo ha avanzado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, donde ha explicado que toma esta decisión tras el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán y con el fin de que “desde todos los vectores” impulsen ese esfuerzo por la paz.

“Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día”, ha dicho el ministro.

A pesar del alto el fuego acordado entre Washington y Teherán, los ataques de Tel Aviv contra Líbano continúan e incluso se han intensificado en las últimas horas con un bombardeo sin precedentes por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu. En este contexto, el titular de Exteriores ha condenado la “inaceptable violencia desatada por Israel” en el Líbano, que, según advierte, “deja clara la fragilidad de este alto el fuego”. “Es el momento de la diplomacia, del diálogo, de la sensatez y de trabajar para revertir una escalada que desestabiliza todo el planeta”, ha añadido.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

IranJose Manuel AlabresGuerra en Medio OrienteGobierno de EspanaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Toñi Moreno y la confesión que lo cambió todo: de su lucha interior a la pregunta que le hizo “deberle la vida” a Laura Pausini

La presentadora se abre como nunca sobre su pasado, su proceso para aceptarse y el inesperado momento en directo que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional

Toñi Moreno y la confesión que lo cambió todo: de su lucha interior a la pregunta que le hizo “deberle la vida” a Laura Pausini

El duro enfrentamiento entre Belén Esteban e Ivana Rodríguez en la semifinal de ‘Top Chef’: “Tú no pides perdón ni a Dios”

La de Paracuellos y la hermana de Georgina Rodríguez han protagonizado un tenso rifirrafe que ha puesto de manifiesto su mala relación

El duro enfrentamiento entre Belén Esteban e Ivana Rodríguez en la semifinal de ‘Top Chef’: “Tú no pides perdón ni a Dios”

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tuvo antecedentes por malos tratos

El tribunal señala que no demostró siquiera que viva realmente con su familia ni que cumpliese sus obligaciones como padre

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tuvo antecedentes por malos tratos

Los 5 síntomas de alerta de la enfermedad de Crohn: de dolor abdominal a estreñimiento

La enfermedad puede manifestarse de diferentes formas dependiendo de la parte del tubo digestivo afectada

Los 5 síntomas de alerta de la enfermedad de Crohn: de dolor abdominal a estreñimiento

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Los últimos datos del Consejo General del Notariado constatan un cambio de perfil del comprador foráneo, ganando protagonismo el ya instalado en el país

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol

La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tuvo antecedentes por malos tratos

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

España termina su labor de policía aérea en Lituania tras meses protegiendo el cielo del Báltico para la OTAN

Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

ECONOMÍA

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Esto es lo que te pueden subir el alquiler cuando se termine tu contrato, según una experta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Los bancos alcanzan máximos históricos en solvencia y calidad de activos, moderan su rentabilidad y reducen al mínimo la morosidad

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo