España reabre su embajada en Teherán evacuada en marzo por los bombardeos de EEUU e Israel

Imagen de archivo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. (Europa Press)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a Teherán y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de EEUU e Israel, que empezaron el 28 de febrero.

Así lo ha avanzado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, donde ha explicado que toma esta decisión tras el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán y con el fin de que “desde todos los vectores” impulsen ese esfuerzo por la paz.

“Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día”, ha dicho el ministro.

A pesar del alto el fuego acordado entre Washington y Teherán, los ataques de Tel Aviv contra Líbano continúan e incluso se han intensificado en las últimas horas con un bombardeo sin precedentes por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu. En este contexto, el titular de Exteriores ha condenado la “inaceptable violencia desatada por Israel” en el Líbano, que, según advierte, “deja clara la fragilidad de este alto el fuego”. “Es el momento de la diplomacia, del diálogo, de la sensatez y de trabajar para revertir una escalada que desestabiliza todo el planeta”, ha añadido.

Noticia en ampliación