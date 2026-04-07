Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

El régimen iraní designó al general Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

En un comunicado publicado por la agencia de noticias Mehr, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el acuerdo de alto el fuego de dos semanas negociado por Pakistán.

El comunicado señala que el acuerdo se alcanzó con la aprobación del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei.

El comunicado afirma que el acuerdo representa una “victoria para Irán” y añade que las negociaciones para un acuerdo permanente se llevarán a cabo en Islamabad.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que Irán ha aceptado la propuesta de Pakistán de un alto el fuego y que los ataques contra Irán se han detenido. Irán también “cesará sus operaciones defensivas. Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes".

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Europa Press/Contacto/Icana News Agency

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes en sus redes sociales que, tras conversaciones con autoridades paquistaníes, un alto el fuego bilateral durante dos semanas.

Trump afirmó que adoptó la decisión tras la mediación de Islamabad y bajo el compromiso iraní de avanzar hacia la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense sostuvo que mantuvo en el día conversaciones con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, Asim Munir, quienes le pidieron que detuviera “la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán”.

La amenaza de ataque respondía al cierre parcial del estrecho de Ormuz por parte de Irán tras el inicio de la guerra en la región, una vía crucial para el comercio mundial de hidrocarburos. Trump había dado a Irán hasta las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT) para reabrir el paso, advirtiendo que de no hacerlo atacaría centrales eléctricas y puentes iraníes, con el objetivo de “devolver a Irán a la Edad de Piedra”.

En su mensaje, Trump detalló que la suspensión del ataque está sujeta a la futura apertura segura del estrecho y se basa en lo avanzado de las negociaciones: “Ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio”.

El presidente estadounidense valoró positivamente un plan de 10 puntos presentado por Irán, transmitido a través de Pakistán, que incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por Ormuz y el levantamiento de sanciones. Trump consideró que la propuesta “constituye una base viable sobre la cual negociar”.

Según Trump, “se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo”. El mandatario calificó la situación entre Washington y Teherán como un “perdurable problema” que “se encuentra próximo a su resolución”.

Durante las próximas dos semanas, Estados Unidos y Irán mantendrán el alto el fuego mientras continúan las negociaciones sobre la reapertura total del estrecho de Ormuz y la implementación del acuerdo bilateral.

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