El BCE advierte de que la geopolítica puede frenar el crecimiento en Europa

Fráncfort (Alemania), 22 ene (EFECOM).- El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido este jueves de que "los impactos geopolíticos pueden amplificar la tensión financiera y frenar el crecimiento económico" del Viejo Continente.

El BCE y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) han publicado hoy un informe en el que alertan de que la fragmentación geoeconómica y el riesgo geopolítico se han vuelto fuentes importantes de incertidumbre macrofinanciera.

Esta incertidumbre, consideran, puede afectar a la estabilidad financiera de Europa.

Por ello, el informe incluye nuevos indicadores geopolíticos en el análisis de la estabilidad financiera.

El informe, titulado "Riesgos para la estabilidad financiera de la fragmentación geoeconómica", examina cómo el aumento de los riesgos geopolíticos y de la incertidumbre pueden afectar a la estabilidad financiera en la zona del euro y en la Unión Europea (UE).

Los impactos geopolíticos y la incertidumbre política tienden a conducir a condiciones financieras más severas, a crear tensión en el mercado financiero, a aumentar las primas de riesgo y a reducir el crecimiento del crédito.

El documento incide en que los riesgos geopolíticos y la incertidumbre política han aumentado mucho desde mediados de la década 2010, sobre todo en 2024 y 2025.

No obstante, la volatilidad en los mercados se han mantenido contenida o ha sido de corta duración.

Los riesgos geopolíticos suponen un desafío para la economía real porque algunos acontecimientos geopolíticos pueden alterar mucho la interconexión entre bonos, materias primas, acciones y tipos de cambio.

El impacto es mayor en los países con economías más abiertas y en aquellas que tienen un endeudamiento público más elevado.

Los bancos y otras empresas ajustan sus balances en respuesta a los impactos geopolíticos, reduciendo el préstamo, sobre todo en las exposiciones transfronterizas.

De este modo, se reduce la exposición del sistema financiero a impactos externos, pero también se limita la diversificación internacional, según el documento. EFECOM

