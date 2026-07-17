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Así fue el rescate de los bomberos de Madrid de una mujer en un camión de basura: dormía en un contenedor y quedó atrapada tras la recogida de residuos hasta que oyeron sus gritos

La mujer sufrió múltiples fracturas debido a la caída y fue ingresada con pronóstico grave

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Los bomberos rescatan a una mujer que había caído dentro de un camión de basura. (Emergencias 112)
Los bomberos rescatan a una mujer que había caído dentro de un camión de basura. (Emergencias 112)

El pasado martes, los bomberos de la Comunidad de Madrid llevaron a cabo un curioso rescate en el municipio de Rivas-Vaciamadrid. Este cuerpo de emergencias comunitario logró sacar a una mujer gravemente herida que había caído dentro de un camión de basura.

Según informaron desde el Summa 112 y el cuerpo de bomberos, la víctima, una mujer de 45 años, dormía en un contenedor de papel ubicado en la calle Folkore del municipio madrileño, cerca de la urbanización Pablo Iglesias. En la mañana del martes, los operarios de recogida de basuras realizaron con normalidad su ronda y levantaron, como siempre, los distintos contenedores para vaciarlos.

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Unidades de Bomberos de la Comunidad de Madrid, SUMMA 112 y Policía Local operan en Rivas Vaciamadrid durante un rescate. El personal de emergencia se concentra alrededor de un camión de recogida de residuos urbanos, con un bombero usando una escalera para acceder. (Emergencias 112 Madrid)

En este proceso, la mujer cayó junto con los restos de papel en el camión de basura, sin que los operarios se dieran cuenta en el momento. Poco después, mientras realizaban la segunda carga del contenedor, los trabajadores de recogida de residuos escucharon sus gritos y alertaron a los servicios de emergencias.

Herida de gravedad al caer dentro de un camión de basura

De acuerdo con el portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Luis Serrano, el empleado municipal escuchó “unos sonidos dentro de la caja” y, al subirse al camión, encontró dentro “a una mujer que accidentalmente había caído dentro de la caja del camión”.

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Rápidamente, los operarios alertaron al 112 de la presencia de una mujer en su camión. Al lugar de los hechos se desplazaron la Guardia Civil, la Policía Local de Rivas, una UVI móvil del Summa 112 y dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Los bomberos y una enfermera se introdujeron en la caja del vehículo para estabilizarla y, tras la asistencia inicial, la izaron con una escala para completar el rescate.

Los bomberos rescatan a una mujer que había caído dentro de un camión de basura. (Emergencias 112)
Los bomberos rescatan a una mujer que había caído dentro de un camión de basura. (Emergencias 112)

Una primera valoración de la mujer reveló que se encontraba en estado grave, pero sin compromiso vital en principio. La caída le había ocasionado varias fracturas en el cuerpo. La mujer fue estabilizada al completo en la UVI móvil y trasladada al Hospital de La Princesa, donde todavía se recupera.

Segundo rescate de un contenedor de basura en la Comunidad de Madrid

Es el segundo incidente relacionado con contenedores de basura que vive la Comunidad de Madrid este verano. El pasado 10 de julio, los bomberos también tuvieron que intervenir para rescatar a un hombre que había caído a un contenedor en Arganda del Rey.

El señor había quedado atrapado tras intentar recuperar las llaves de la casa de su madre, que se habían quedado dentro de la basura. De acuerdo con su testimonio, la víctima empezó a introducir los pies por una puerta basculante y, cuando su peso venció el mecanismo, se lesionó las manos y cayó al interior.

Durante 45 minutos, el hombre aguardó su rescate mientras pedía auxilio a los viandantes. Fue su vecino, Gustavo, quien escuchó sus gritos. “¡Por favor, socorro!“, exclamaba desde dentro. Al principio, le costó localizar la voz, pero terminó encontrando de dónde provenía y ayudó a su vecino a sacar la cabeza del contenedor, para que pudiera respirar.

Gustavo pidió ayuda a otros vecinos para aliviarle el calor con agua fría y finalmente alertó a una patrulla de la Guardia Civil que pasaba por allí, para que activara el protocolo de emergencias.

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