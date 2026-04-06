Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 6 al 10 de abril: Pablo le confiesa su infidelidad a su hijo y Damián encara a Gabriel

Ángel y Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La estabilidad parece no llegar nunca a Sueños de libertad. De hecho, esta semana promete llevar las tensiones a un nuevo nivel. La ficción diaria de Antena 3 regresa con cinco episodios inéditos en los que los vínculos entre familias y trabajadores de la colonia perfumera se verán sacudidos por confesiones, enfrentamientos y giros inesperados.

Episodio 533 del lunes 6 de abril

La semana arranca con varias tramas en movimiento. Salva tiene un detalle especial con Mabel, mientras Pelayo arrastra un fuerte sentimiento de culpa por la situación de Marta. Una visita inesperada altera la rutina de Carmen, y en paralelo, Begoña y Valentina comienzan a estrechar lazos.

En el plano familiar, Marta sorprende con una propuesta dirigida a Cloe. Sin embargo, el momento más determinante llega cuando Pablo decide sincerarse con su hijo Miguel, sacando a la luz una verdad que marcará el desarrollo de los próximos días. Además, Tasio da un paso adelante y habla con claridad con Paula sobre su relación.

Capítulo 522 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Episodio 534 del martes 7 de abril

Las conexiones personales ganan protagonismo. La complicidad entre Begoña y Eduardo se hace más evidente, mientras Andrés y Valentina dan un paso más y comparten una cita que refuerza su vínculo.

Además, Gabriel intenta reconducir su relación con Beatriz, aunque sin demasiado éxito. Mabel, en cambio, se ve obligada a rechazar una invitación de Salva, lo que añade distancia entre ambos. Por otro lado, Álvaro y Gorito colaboran en un robo, y Mabel acaba enfrentándose directamente a su padre en un momento de gran tensión.

Nieves en el capítulo 524 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Episodio 535 del miércoles 8 de abril

El regreso de Pelayo no pasa desapercibido y genera inquietud, especialmente en Beatriz. Mientras tanto, Begoña insiste en que Julia asista a un evento organizado por los De la Reina, tratando de mantener las apariencias.

El episodio también deja revelaciones importantes: Miguel descubre que la amante de su padre es Marisol, lo que intensifica su conflicto interno. Manuela advierte a Eduardo sobre Begoña, sembrando dudas en su entorno. A su vez, Tasio y Paula aclaran su situación sentimental, y Begoña se entera de la relación entre Andrés y Valentina. Como si fuera poco, Gabriel vuelve a generar polémica al atribuirse un logro que no le corresponde.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 536 del jueves 9 de abril

La tensión estalla en varios frentes. Damián encara a Gabriel por apropiarse de un discurso ajeno, dejando en evidencia sus acciones. Miguel, superado por las circunstancias, vive su primera borrachera y termina enfrentándose a su padre en un momento de gran carga emocional.

Begoña, por su parte, no sabe cómo actuar con Andrés tras conocer su relación con Valentina. En paralelo, Álvaro plantea a Gorito nuevas formas de ganar dinero, lo que anticipa problemas mayores. Carmen se sorprende por la actitud de Tasio con David, y Beatriz consigue que Begoña reconozca que su matrimonio no atraviesa un buen momento.

Pablo Salazar y Damián De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 537 del viernes 10 de abril

La semana se cierra con decisiones que pueden cambiarlo todo. Begoña se ve obligada a aceptar un plan familiar, mientras Andrés y Valentina acuerdan un nuevo encuentro que refuerza su historia.

Salva, por su parte, acepta una cita con Claudia, aunque no por iniciativa propia. Pelayo reconoce a Beatriz, abriendo interrogantes sobre su pasado común. En otro frente, Gorito miente a Salva sobre su trabajo, aumentando la tensión en su entorno. Finalmente, Miguel toma una determinación inesperada que podría marcar un antes y un después en su historia.

Andrés y Valentina en el capítulo 525 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)