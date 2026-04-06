España

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 6 al 10 de abril: Pablo le confiesa su infidelidad a su hijo y Damián encara a Gabriel

La serie diaria de Antena 3 sigue añadiendo tensión al matrimonio de Pablo y Nieves y acerca cada vez más a Andrés y Valentina

Guardar
Ángel y Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Ángel y Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La estabilidad parece no llegar nunca a Sueños de libertad. De hecho, esta semana promete llevar las tensiones a un nuevo nivel. La ficción diaria de Antena 3 regresa con cinco episodios inéditos en los que los vínculos entre familias y trabajadores de la colonia perfumera se verán sacudidos por confesiones, enfrentamientos y giros inesperados.

Episodio 533 del lunes 6 de abril

La semana arranca con varias tramas en movimiento. Salva tiene un detalle especial con Mabel, mientras Pelayo arrastra un fuerte sentimiento de culpa por la situación de Marta. Una visita inesperada altera la rutina de Carmen, y en paralelo, Begoña y Valentina comienzan a estrechar lazos.

En el plano familiar, Marta sorprende con una propuesta dirigida a Cloe. Sin embargo, el momento más determinante llega cuando Pablo decide sincerarse con su hijo Miguel, sacando a la luz una verdad que marcará el desarrollo de los próximos días. Además, Tasio da un paso adelante y habla con claridad con Paula sobre su relación.

Capítulo 522 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
Capítulo 522 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Episodio 534 del martes 7 de abril

Las conexiones personales ganan protagonismo. La complicidad entre Begoña y Eduardo se hace más evidente, mientras Andrés y Valentina dan un paso más y comparten una cita que refuerza su vínculo.

Además, Gabriel intenta reconducir su relación con Beatriz, aunque sin demasiado éxito. Mabel, en cambio, se ve obligada a rechazar una invitación de Salva, lo que añade distancia entre ambos. Por otro lado, Álvaro y Gorito colaboran en un robo, y Mabel acaba enfrentándose directamente a su padre en un momento de gran tensión.

Nieves en el capítulo 524 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
Nieves en el capítulo 524 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Episodio 535 del miércoles 8 de abril

El regreso de Pelayo no pasa desapercibido y genera inquietud, especialmente en Beatriz. Mientras tanto, Begoña insiste en que Julia asista a un evento organizado por los De la Reina, tratando de mantener las apariencias.

El episodio también deja revelaciones importantes: Miguel descubre que la amante de su padre es Marisol, lo que intensifica su conflicto interno. Manuela advierte a Eduardo sobre Begoña, sembrando dudas en su entorno. A su vez, Tasio y Paula aclaran su situación sentimental, y Begoña se entera de la relación entre Andrés y Valentina. Como si fuera poco, Gabriel vuelve a generar polémica al atribuirse un logro que no le corresponde.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 536 del jueves 9 de abril

La tensión estalla en varios frentes. Damián encara a Gabriel por apropiarse de un discurso ajeno, dejando en evidencia sus acciones. Miguel, superado por las circunstancias, vive su primera borrachera y termina enfrentándose a su padre en un momento de gran carga emocional.

Begoña, por su parte, no sabe cómo actuar con Andrés tras conocer su relación con Valentina. En paralelo, Álvaro plantea a Gorito nuevas formas de ganar dinero, lo que anticipa problemas mayores. Carmen se sorprende por la actitud de Tasio con David, y Beatriz consigue que Begoña reconozca que su matrimonio no atraviesa un buen momento.

Pablo Salazar y Damián De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Pablo Salazar y Damián De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 537 del viernes 10 de abril

La semana se cierra con decisiones que pueden cambiarlo todo. Begoña se ve obligada a aceptar un plan familiar, mientras Andrés y Valentina acuerdan un nuevo encuentro que refuerza su historia.

Salva, por su parte, acepta una cita con Claudia, aunque no por iniciativa propia. Pelayo reconoce a Beatriz, abriendo interrogantes sobre su pasado común. En otro frente, Gorito miente a Salva sobre su trabajo, aumentando la tensión en su entorno. Finalmente, Miguel toma una determinación inesperada que podría marcar un antes y un después en su historia.

Andrés y Valentina en el capítulo 525 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
Andrés y Valentina en el capítulo 525 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Temas Relacionados

Sueños de libertadAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ni capitales, ni insultos ni frutas: los nombres prohibidos en España

La normativa nacional veta algunos nombres que pueden resultar ofensivos o confusos

Ni capitales, ni insultos ni frutas: los nombres prohibidos en España

De picores en la piel a costras y úlceras: los síntomas que alertan de la sarna

Cuando los ácaros entran bajo la piel y ponen huevos, nuestro sistema inmune reacciona provocando una intensa picazón

De picores en la piel a costras y úlceras: los síntomas que alertan de la sarna

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

Durante este primer paso en el litigio, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y las acusaciones ejercidas por la familia de José Luis Bárcenas y Podemos no han presentado ninguna cuestión previa

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

El inesperado giro de ‘La cárcel de los gemelos’: su final no era el final y desata la polémica

El reality de los hermanos Ramos sorprende con un desenlace alternativo y anuncia una nueva etapa que comienza el 14 de abril con reglas mucho más duras

El inesperado giro de ‘La cárcel de los gemelos’: su final no era el final y desata la polémica

Detienen en Toledo a un hombre que pasó un año escondido tras una agresión grave a su expareja

Había dificultado su localización evitando el uso de dispositivos electrónicos, dejando caducar sus documentos de identidad y limitando el contacto con el exterior

Detienen en Toledo a un hombre que pasó un año escondido tras una agresión grave a su expareja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria