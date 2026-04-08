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Tres estrategias para aprender a poner límites a los hijos, según un neuropsicólogo: “Esto es lo que hago cuando un niño me presiona”

El experto señala que en este contexto es clave mantener la firmeza y la claridad

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Un niño pequeño de espaldas apoyando la cabeza en el pecho de su padre, al que no se le ve la cara
Muchos padres se encuentran con dificultades a la hora de poner límites a sus hijos. (Freepik)

Muchas familias coinciden en una dificultad cotidiana que, aunque parezca menor, puede desgastar profundamente la convivencia: poner límites. Decir “no” a un niño, sostener una decisión o evitar ceder ante la insistencia no siempre resulta sencillo. En una cultura que promueve el diálogo constante y la validación emocional, muchos padres se debaten entre ser firmes o ser comprensivos, sin tener claro dónde está el equilibrio.

A esta incertidumbre se suma una idea ampliamente compartida: la crianza no viene con manual de instrucciones. Cada decisión parece cargada de consecuencias futuras y el miedo a equivocarse empuja a muchos adultos a dudar, justificar en exceso o incluso ceder para evitar conflictos. En ese escenario, la presión de los hijos —que forma parte natural de su desarrollo— puede convertirse en un verdadero reto diario.

En este contexto, el neuropsicólogo Álvaro Bilbao (@soyalvarobilbao en TikTok) ha compartido una serie de pautas claras sobre cómo actuar cuando un niño presiona para conseguir lo que quiere. Su enfoque parte de una idea clave: la firmeza no está reñida con el respeto, pero sí exige claridad. “Esto es lo que hago cuando un niño me presiona”.

Los límites durante la crianza

La primera de las estrategias rompe con una práctica habitual en muchos hogares: justificar en exceso las decisiones. “Número uno: mantengo la decisión sin justificarme. Soy consciente de que esto va en contra de lo que muchos padres creen que es la educación respetuosa, pero la realidad es que explicar una vez es explicación, dos o más son ya justificación. Cuantas más explicaciones das, más debilitas tu decisión y el niño siente que tiene el control”.

Una niña pequeña dibuja en una hoja de papel mientras su padre mira lo que hace. Ambas salen de espaldas
Poner límites a los hijos puede ser complicado cuando hay insistencia por parte de los niños. (Freepik)

En lugar de entrar en largos razonamientos, Bilbao propone una respuesta breve y firme: “‘Sé que te apetece mucho, pero la decisión está tomada’. Así reducirás su ansiedad porque se sentirá escuchado y sabrá que el límite es claro”. La clave, según el especialista, no está en convencer al niño, sino en transmitir seguridad.

La segunda pauta pone el foco en el momento de decidir. “Número dos: no decido bajo presión. Una regla básica de la resolución de conflictos es no tomar decisiones bajo presión. Si tienes dudas, di: ‘Voy a pensarlo y luego te cuento lo que he decidido’”. Esta estrategia permite a los padres recuperar el control de la situación y evitar respuestas impulsivas que después pueden generar arrepentimiento.

El experto insiste en que darse ese tiempo no es una señal de debilidad, sino de responsabilidad. Frente a la urgencia que puede imponer la insistencia infantil, parar y pensar se convierte en una herramienta fundamental para sostener decisiones coherentes.

Por último, Bilbao aborda un aspecto emocional que muchas veces se evita: hablar abiertamente de la presión. “Y número tres: meto la presión en la conversación. Como padre, es muy incómodo sentir toda esa insistencia. Hablar de lo que está ocurriendo siempre me funciona porque ordena la situación y me devuelve la autoridad antes de explotar”. De este modo, verbalizar el malestar no solo ayuda al adulto, sino que también enseña al niño a reconocer los límites del otro.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La frase que propone es la siguiente “‘No quiero que sigas presionándome, no voy a cambiar mi decisión’. Así le ayudarás a ser consciente de que no está bien presionar a los demás hasta hacerle sentir mal”. Más allá del momento concreto, esta estrategia introduce un aprendizaje social clave: respetar la voluntad ajena.

Bilbao concluye con una idea que resume su enfoque: “Recuerda, todos los niños insisten hasta que encuentran un adulto que tiene claros los límites y está cómodo con su autoridad”.

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