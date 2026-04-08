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La silenciosa vida sentimental de Juan y Medio, el soltero de oro que hace de ‘celestina’ en Canal Sur y que ahora se estrena en ‘Mask Singer’

El mítico presentador almeriense ha mantenido siempre oculta su vida privada, incluso fue contradictorio con su relación con Lolita Flores

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Juan y Medio, nuevo investigador de 'Mask Singer' (Atresmedia)
Juan y Medio, nuevo investigador de 'Mask Singer' (Atresmedia)

La trayectoria profesional de Juan y Medio ha estado indisolublemente ligada a la televisión, donde se ha consolidado como uno de los presentadores más emblemáticos de Canal Sur, aunque su reconocimiento es nacional. Con una carrera que abarca más de tres décadas, su imagen se ha asociado tanto al entretenimiento como a la labor de “celestina” en programas para la tercera edad.

Esta noche, el comunicador almeriense suma un nuevo reto a su currículum: se estrena como investigador en Mask Singer, tras su paso por TVE con Dúo increíbles. De puertas para fuera, Juan y Medio proyecta carisma y cercanía, mientras que en el plano personal ha mantenido una vida sentimental recelosa del foco mediático, marcado por la discreción y el hermetismo.

La información conocida sobre la intimidad de Juan y Medio es escasa y fragmentaria. A sus 63 años, el presentador permanece fiel a la decisión adoptada hace años de separar radicalmente su vida pública y privada. Nunca se le ha conocido pareja estable ni convivencia bajo el mismo techo, situación que comparte con sus cinco hermanos, todos solteros y con los que mantiene una relación muy estrecha.

Juan y Medio es uno de los investigadores de 'Tu cara me suena'. (Atresmedia)
Juan y Medio es uno de los investigadores de 'Mask Singer'. (Atresmedia)

La relación de Juan y Medio y Lolita Flores

Eso sí, la figura de Juan y Medio se ha visto acompañada a lo largo de los años por rumores relativos a su vida amorosa, especialmente a raíz de la supuesta relación con Lolita Flores, de la que se empezó a hablar en 1999. La hija de Lola Flores, en declaraciones públicas, llegó a afirmar que ambos fueron pareja durante cinco años y que la separación se debió al poco compromiso de Juan.

“Es un amor, lo quería mucho, pero lo tuvimos que dejar porque en la moto de Juan cabían más”, comentó con tono desenfadado en una entrevista, dando a entender que el presentador no se conformaba con una sola mujer.

Esta versión contrastó de manera rotunda con la postura del propio Juan y Medio, quien en diferentes ocasiones, como en el programa Vaya Tela presentado por Mar Vega, negó categóricamente la existencia de dicho romance: “He leído ahí algo referido a mí que en absoluto es cierto. Lo tengo que dejar claro porque estoy un poco cansado, y ya verlo aquí me ha dejado... No es cierto”.

La relación de Juan y Medio y lolita Flores (Montaje Infobae)
La relación de Juan y Medio y lolita Flores (Montaje Infobae)

Sin embargo, en Lo de Évole no fue tan rotundo y rompió su silencio sobre Lolita Flores: “Me tendría que haber sentado con esa persona a preparar un modo de vida en común. Con el paso de los años me doy cuenta de que el fallo no está en ellas, sino en mí”. Fue Jordi Évole quien preguntó si esas palabras eran para Flores, a lo que contestó: “No te estaba hablando de nadie en concreto, pero ella también podría ser esa persona”.

Las parejas desconocidas de Juan y Medio

Más allá de los rumores y la permanente protección de su privacidad, Juan y Medio ha abordado ocasionalmente su visión sobre el amor y la paternidad, aunque siempre de manera superficial o revestida de humor. Durante una entrevista en el programa de Bertín Osborne en 2020, reconoció que mantenía una relación sentimental y que incluso contemplaba el matrimonio, aunque no aclaró hasta qué punto sus palabras respondían a la realidad. “A todo el mundo le gusta sentirse especial. Ahora estoy más formal, tengo novia y me voy a casar pronto”, expresó.

Donde sí manifestó mayor sinceridad fue al tratar el tema de la paternidad en una conversación con Diez Minutos. El presentador manifestó disfrutar de una “vida completamente plena” junto a su familia y sentir una profunda devoción por su sobrino, con quien compartía tareas cotidianas: “Le hago el biberón, le baño, nos echamos la siesta, lo pasamos bomba”.

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Ante la pregunta sobre el deseo de tener hijos, su respuesta fue matizada: “No lo descarto, en cualquier momento os doy el susto. No siempre ha sido una decisión mía, a veces yo quería y ella no, o al revés, quizá he sido demasiado responsable. Cuando tú haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios”.

Los rumores de Eva Ruiz

Incluso se le ha relacionado con su copresentadora, Eva Ruiz. “Esos rumores estaban ahí, pero ninguno de los dos hemos confirmado ni desmentido nada nunca”, explicó Ruiz a Semana, donde también creó bastante misterio al afirmar que “solo él y yo sabemos qué paso, qué ha pasado o qué pasara”.

Las intervenciones públicas más recientes del presentador no han alterado su actitud de blindaje ante cuestiones sentimentales. Juan y Medio ha declarado mantener una buena relación con la prensa, pero evita abordar datos concretos sobre su vida privada. En el balance de 17 años como rostro destacado del espacio La tarde, aquí y ahora de Canal Sur, persiste la pauta de guardar su intimidad, afianzándose como uno de los solteros más reconocidos de la televisión española, si es que sigue soltero.

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