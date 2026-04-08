La fragata ‘Méndez Núñez’ de la Armada navega hacia Chipre para continuar la defensa europea en Oriente Medio

Margarita Robles ha explicado que los buques estaban en el Báltico pero Francia ha cambiado el destino y España lo ha apoyado

La fragata ‘Méndez Núñez’, uno de los buques más avanzados de la Armada española, ha asumido la misión de defensa en Oriente Medio- tras relevar a la ‘Cristóbal Colón’ en aguas cercanas a Chipre. El relevo, realizado este martes 7 de abril, refuerza la presencia española en la región en el contexto de la crisis abierta entre Estados Unidos e Irán.

Margarita Robles confirmó la noticia durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados. La ministra de Defensa detalló que responde a la rotación habitual de unidades dentro del despliegue aliado, garantizando la continuidad de la presencia naval española en una zona marcada por la tensión internacional.

La Méndez Núñez se integra en un grupo naval multinacional liderado por el portaaviones francés Charles de Gaulle, con el objetivo de proteger el grupo de combate y contribuir a la defensa colectiva del territorio europeo en el marco de la OTAN. La misión comenzó cuando Francia, con el apoyo de España y Grecia, que le acompañaban en la misión en el Báltico, decidió trasladar el grupo de buques a esta zona.

Fragata F-104 Méndez Núñez de España (Armada)

Misión en Chipre

La situación en Oriente Próximo, según explicó Robles, ha modificado los planes iniciales de la Armada. La Cristóbal Colón, que participaba en operaciones en el Báltico y el Atlántico norte, fue redirigida al Mediterráneo tras la escalada del conflicto regional. Robles insistió en que la presencia española responde a las decisiones de la Unión Europea y a las necesidades de Chipre, reforzando la colaboración con los aliados europeos y la Alianza Atlántica.

Durante su intervención, la ministra reiteró la oposición del Gobierno español a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándola de “agresión unilateral, injustificada y sin marco jurídico”. No obstante, subrayó que España mantiene su responsabilidad internacional y su compromiso con la seguridad colectiva, asumiendo un papel activo en las operaciones de disuasión y defensa de la OTAN.

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Capacidades de la Méndez Núñez

La fragata Méndez Núñez, con base en el Arsenal Militar de Ferrol, destaca por su moderno diseño y capacidades tecnológicas. Desplaza 5.853 toneladas a plena carga, mide 146,7 metros de eslora y puede alcanzar una velocidad máxima de 28 nudos, con autonomía de hasta 4.500 millas a 18 nudos.

Se trata de un buque con muchas capacidades militares. Está equipada con el sistema de combate AEGIS, radares multifunción SPY-1D/F y sonar DE-1160 LF. Su armamento incluye misiles Harpoon, lanzadores VLS para SM2 y ESSM, cañón MK-45, sistemas Oerlikon de 20 mm y torpedos MK 32 MOD 9, además de capacidad para operar un helicóptero SH60B Seahawk.

Según explica el Ministerio de Defensa, la tripulación mantiene el buque en condiciones óptimas y realiza entrenamientos continuos para garantizar la operatividad en cualquier escenario. La Armada española, a través de la Méndez Núñez, refuerza así su papel en la protección marítima, la gestión de crisis y la defensa del territorio nacional, asegurando su integración en los sistemas de defensa aérea tanto nacional como de la Alianza Atlántica.