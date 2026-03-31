España

Margarita Robles anuncia que la Armada española relevará el 7 de abril la fragata Cristóbal Colón por la Méndez Núñez en su misión en Chipre en el Mediterráneo

La misión de la fragata Cristóbal Colón forma parte del compromiso de España en la “defensa colectiva de los países miembros de la Alianza Atlántica y de Europa”

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Fragata F-104 Méndez Núñez de España (Armada)
Fragata F-104 Méndez Núñez de España (Armada)

La fragata Cristobal Colón se encamina al final de su misión en el Mediterráneo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que la fragata mantendrá su posición en el Mediterráneo oriental hasta el próximo 7 de abril, momento en el que será sustituida por la fragata Méndez Núñez. Todo dentro del protocolo, ya que esta decisión forma parte de los “relevos normales” dentro de un despliegue multinacional que se coordina en función de las determinaciones de la Unión Europea, los aliados y las solicitudes de Chipre, según ha informado Robles durante su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, a petición del Partido Popular.

La misión de la fragata Cristóbal Colón forma parte del compromiso de España en la “defensa colectiva de los países miembros de la Alianza Atlántica y de Europa”, ha defendido la ministra justo en un día en que el Gobierno ha tenido que defender su papel como “socio fiable” de la OTAN ante las críticas de Estados Unidos por haber cerrado su espacio aéreo. En los últimos meses, la nave se integró en operaciones conjuntas en el mar Báltico junto a un grupo naval francés encabezado por el portaaviones Charles de Gaulle, con planes iniciales para operar en el Atlántico Norte entre el 26 de febrero y el 7 de marzo. Sin embargo, por orden superior, el grupo fue redirigido hacia el mar Mediterráneo, permaneciendo la fragata española integrada en este contingente desde hace varias semanas, según ha indicado Robles en su comparecencia ante la Comisión Mixta, como recoge la información original.

El grupo de combate multinacional que opera en la zona está compuesto, además del portaaviones francés Charles de Gaulle y la fragata española, por otras fragatas francesas, el buque de aprovisionamiento de combate Jacques Chevalier, así como por una fragata holandesa y otra italiana. La zona de operaciones señalada se sitúa “al sudeste de la isla” de Chipre, ubicación solicitada expresamente por las autoridades chipriotas, punto donde la presencia española colabora tanto en la protección cercana al portaaviones como en la defensa del territorio chipriota.

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La tarea que asumirá próximamente la Méndez Núñez, y que actualmente desarrolla la Cristóbal Colón, consiste en operar en el Mediterráneo oriental integrada en el grupo naval de Francia. El objetivo principal es proporcionar protección al grupo de combate multinacional y contribuir a la defensa del territorio europeo, al tiempo que se participa en la estrategia de disuasión y defensa de la Alianza Atlántica. En palabras de Robles, la actuación de la fragata española responde a la llamada para salvaguardar los intereses estratégicos de Europa, protegiendo particularmente la zona del sudeste de Chipre a petición de las autoridades chipriotas.

Escenario “tensionado e inestable”

Además, la ministra de Defensa ha subrayado que España es “uno de los principales contribuyentes a las misiones de disuasión de la Alianza Atlántica”, compromiso que mantiene vigente por la apuesta nacional por la defensa colectiva, la paz y la seguridad en un escenario internacional que ha definido como “tensionado e inestable”. Este mismo martes la Unión Europea ha sugerido que los europeos deberían viajar menos para ahorrar energía por la guerra de Irán y ante una “interrupción prolongada” del suministro

Durante su comparecencia, Robles ha señalado que el Gobierno de España mantiene “muy claros” los principios fundamentales en este tipo de operaciones, destacando “la defensa de la paz, el compromiso con los aliados y el rechazo claro, contundente y sin fisuras de las guerras que no gozan de la resolución internacional correspondiente”.

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