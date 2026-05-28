España

Conoce el clima de este día en Barcelona

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)
Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para catalogar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

PUBLICIDAD

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Barcelona este jueves.

PUBLICIDAD

El clima para este jueves en Barcelona alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 10.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 5%, durante el día; y del 1%, con una nubosidad del 9%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)

Barcelona se ubica al noreste de España, en la costa mediterránea de la península ibérica, en donde dominan dos tipos de clima: el mediterráneo continental y subtropical húmedo.

El clima mediterráneo continental se da principalmente al sur de Barcelona y se caracteriza por inviernos templados y veranos secos y cálidos.

Mientras que la temporada de lluvias en este estado del tiempo se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

Por su parte el clima subtropical húmedo ocurre en la parte más al norte de la región, que se caracteriza por inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos.

En tanto, no hay una temporada de lluvias como tal en este clima, ya que las precipitaciones caen bien repartidas a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, la temperatura máxima en Barcelona ronda los 30 grados centígrados y se da en los meses de julio y agosto.

En el caso de la temperatura mínima la Aemet menciona que está por debajo de los cero grados centígrados entre diciembre y enero.

Los meses en los que cae más lluvia en Barcelona son entre septiembre y octubre. Mientras que los días de nevadas son muy pocos, no más de 10 al año, en promedio.

En Barcelona no hay una temporada de lluvias como tal (Gobierno de Barcelona)
En Barcelona no hay una temporada de lluvias como tal (Gobierno de Barcelona)

El clima en España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en BarcelonaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de mayo en Madrid

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de mayo en Madrid

Secuencias extremas y enfrentamientos en ‘La isla de las tentaciones 10’: besos múltiples, tríos y una hoguera decisiva

La convivencia se tensó tras una cadena de besos, decisiones inesperadas y una confrontación entre Mar y Christian

Secuencias extremas y enfrentamientos en ‘La isla de las tentaciones 10’: besos múltiples, tríos y una hoguera decisiva

Ana Belén se sincera sobre el peso económico que soportó en su niñez, en ‘La noche de Aimar’: “La prosperidad de nuestras familias dependía de nosotras”

La cantante madrileña se adentra en su relación con Víctor Manuel y reivindica “una habitación propia”

Ana Belén se sincera sobre el peso económico que soportó en su niñez, en ‘La noche de Aimar’: “La prosperidad de nuestras familias dependía de nosotras”

Leire Martínez se proclama ganadora de ‘Mask Singer’ en una final que revela a David Cantero, Vicky Martín Berrocal y Nacho Duato

La máscara de Clavel se impone en la quinta edición del programa tras una gala en la que ningún miembro del jurado acertó la identidad de la ganadora

Leire Martínez se proclama ganadora de ‘Mask Singer’ en una final que revela a David Cantero, Vicky Martín Berrocal y Nacho Duato

Manuel Carrasco se une a John Lennon, defiende a Hacienda y confiesa estar “a tope”, en ‘La Revuelta’

El cantante se enfrenta al final de su gira, tras la cual se tomará un descanso hasta 2028, tal y como ha recordado en el programa de RTVE

Manuel Carrasco se une a John Lennon, defiende a Hacienda y confiesa estar “a tope”, en ‘La Revuelta’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Quién es Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE y a la que la trama de Leire Díez habría ofrecido dinero para cambiar su declaración

El PSOE habría pagado 20.000 euros a una periodista por difundir grabaciones de Villarejo e información de otras causas judiciales: “La orden está dentro ya del plan de medios”

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista