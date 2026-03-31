Robles informa hoy al Congreso y al Senado de las repercusiones de la guerra de Irán y el cierre del espacio aéreo

El despliegue de la fragata Cristóbal Colón hacia la zona de conflicto en Irán, sin que el Congreso diera su autorización ni recibiese explicaciones previas, figura entre los motivos que han intensificado la solicitud de comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la Cámara Baja. En este contexto, la titular de Defensa acudirá este martes al Congreso para responder a las preguntas de la oposición sobre múltiples cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, la gestión del espacio aéreo español y el destino de transferencias multimillonarias para la Seguridad y la Defensa en los próximos años, según informó el medio que detalla estos hechos.

El Partido Popular solicitó la comparecencia de Robles en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, con el objetivo de esclarecer las consecuencias para la seguridad nacional de las recientes decisiones gubernamentales tras el ataque contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, que tuvo lugar hace un mes. El medio señaló que el Gobierno adoptó, como respuesta, el cierre del espacio aéreo español a los aviones implicados en la denominada operación ‘Furia Épica’, impulsada por EEUU e Israel. Esta restricción afecta tanto a los vuelos que emplean las bases militares de Rota y Morón como a aquellos que sobrevuelan el territorio español desde puntos como Reino Unido o Francia.

Según publicó la fuente, Margarita Robles ya había indicado anteriormente que no contemplaba la retirada de Estados Unidos de las bases militares en suelo español. En estas declaraciones, Robles pidió que se respete la posición del Gobierno, a la que calificó como firme y sin ambigüedades respecto al rechazo a cualquier guerra.

El envío de la fragata española sin la consulta previa al Congreso se enmarca en un escenario de nuevas inversiones y compromisos del Ejecutivo en materia de Seguridad y Defensa, según expuso Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular. El partido de la oposición reclama explicaciones adicionales acerca de la ejecución y planificación del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa para los ejercicios 2025 y 2026, en un contexto en que el país sigue gestionando sus gastos con unos Presupuestos Generales prorrogados desde 2023.

Según detalla el medio, el Partido Popular exige también que el Gobierno informe sobre el destino de los 1.339 millones de euros transferidos en el último Consejo de Ministros, monto que se aprobó sin que las Cortes recibieran información correspondiente. Solicitan además conocer la capacidad industrial y tecnológica de las empresas adjudicatarias de los 33.936 millones de euros en gastos de Seguridad y Defensa ya atribuidos para 2025. El partido de la oposición pide detalles sobre los criterios empleados para la subcontratación, los mecanismos financiadores utilizados, las partidas presupuestarias afectadas y la planificación prevista del gasto en defensa para el ejercicio 2026.

El medio agregó que la solicitud de comparecencia de la ministra de Defensa incluyó también a los titulares de los ministerios de Industria y Hacienda, dado que las explicaciones reclamas alcanzan al conjunto de la planificación estratégica en los ámbitos industrial, tecnológico y financiero de la Defensa nacional. El Partido Popular argumenta en este sentido que el volumen de compromisos de inversión para 2026 refuerza la necesidad de transparencia y control parlamentario, más aún ante las prórrogas de los presupuestos.

En este contexto de control político, el Gobierno enfrenta preguntas del principal partido de la oposición sobre las consecuencias internas y externas de la implicación española en operaciones internacionales, el grado de autonomía en la gestión de recursos de defensa y la incidencia de las decisiones tomadas sobre el espacio aéreo nacional y las bases compartidas con Estados Unidos. Según consignó la fuente, la ministra de Defensa tendrá que responder por la estrategia seguida y las medidas adoptadas ante los riesgos actuales en el escenario internacional, derivadas en gran parte del conflicto en Oriente Medio y sus repercusiones para España.

Parte de la comparecencia prevista abordará los criterios seguidos por el Gobierno en las recientes decisiones de seguridad, así como el fundamento jurídico y político para limitar el acceso de aviones militares extranjeros al espacio aéreo nacional. Según reportó el medio, el Ejecutivo optó por esta medida como respuesta al ataque coordinado por Estados Unidos e Israel, en el marco de la operación ‘Furia Épica’, buscando evitar una mayor implicación española en el conflicto y protegiendo la seguridad nacional.

El demandado control parlamentario sobre la actividad del Gobierno en materia de defensa y seguridad genera debate sobre la adecuada fiscalización del gasto público destinado a estos ámbitos. El Partido Popular remarca la importancia de conocer cómo se asignan las partidas y cuál es la planificación exacta para un futuro inmediato marcado por la incertidumbre en los presupuestos y el incremento en los compromisos internacionales.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la sesión de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional servirá para que la oposición recopile respuestas oficiales y refuerce su petición de mayor transparencia por parte del Gobierno en los procedimientos de toma de decisiones. El análisis del cierre temporal del espacio aéreo y el envío de una fragata al área de conflicto sin el consentimiento parlamentario se convierte así en materia de escrutinio público. Además, la evaluación de la capacidad industrial y tecnológica de las empresas contratistas en el sector defensa será objeto de revisión, en un contexto de gasto superior a los treinta mil millones de euros para el ejercicio 2025.

En suma, la comparecencia de Margarita Robles, según ha publicado el medio, abordará tanto la dimensión internacional de la seguridad nacional, condicionada por el escenario en Oriente Medio, como el debate político y parlamentario nacional en torno a la gestión del gasto, la planificación futura en defensa y las obligaciones de información a los representantes públicos. La ministra deberá explicar las decisiones ejecutivas recientes, el papel de España en el marco de las alianzas militares internacionales y la justificación dada a unas inversiones sin precedentes en la historia reciente del país bajo un presupuesto prorrogado.