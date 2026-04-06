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Aimar Bretos adelanta nuevos de detalles de su programa en laSexta y avisa: “No será lo que muchos esperan”

El periodista da las primeras pistas sobre ‘La noche de Aimar’, su salto a televisión, y deja clara su filosofía ante las audiencias

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Aimar Bretos, el nuevo fichaje de laSexta (Atresmedia)
Aimar Bretos, el nuevo fichaje de laSexta (Atresmedia)

El desembarco de Aimar Bretos en la televisión generalista está cada vez más cerca, pero sigue rodeado de cierto misterio. Mientras laSexta guarda con celo los detalles de su nuevo formato, el periodista ha comenzado a soltar pequeñas pistas sobre cómo será este proyecto con el que dará el salto al prime time sin abandonar la radio.

Lejos de apostar por un formato estridente o excesivamente condicionado por la actualidad inmediata, Bretos ya ha dejado claro que su intención es construir un espacio reconocible, fiel a su estilo y con una identidad propia. Su nuevo programa, titulado La noche de Aimar, se emitirá semanalmente y estará producido por Newtral, la compañía fundada por Ana Pastor.

Aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada, sí se van perfilando algunas claves. El periodista ha explicado que “no va a estar tan pegado a la actualidad” como Hora 25, el programa que conduce cada noche en la Cadena SER. Sin embargo, insiste en que mantendrá la esencia periodística que define su trayectoria.

Un formato basado en entrevistas

Todo apunta a que las entrevistas tendrán un peso importante en el programa, aunque no necesariamente serán el único eje. Bretos busca un tono cercano, sin excesos ni dramatismos, en el que el espectador sienta que se están haciendo las preguntas que realmente importan.

Aimar Bretos en la imagen de presentación de 'La noche de Aimar'. (laSexta)
Aimar Bretos en la imagen de presentación de 'La noche de Aimar'. (laSexta)

Su objetivo pasa por alejarse de la espectacularización que a veces domina el prime time. En su lugar, apuesta por un estilo “sin estridencias”, con rigor como base y con una emoción medida, evitando caer en lo que él mismo considera sensiblería. La idea es generar conversaciones naturales, en las que no exista una barrera evidente entre entrevistador y entrevistado.

En este sentido, el periodista también ha reconocido que con el paso del tiempo ha aprendido a soltarse más frente a sus interlocutores, algo que quiere trasladar a este nuevo formato televisivo. La cercanía será, por tanto, uno de los pilares del programa.

Más allá del contenido, uno de los temas inevitables es el de las audiencias. El salto de la radio a la televisión implica enfrentarse a un escrutinio diferente, mucho más inmediato y visible. Aun así, Bretos se muestra tranquilo ante esa presión. Tiene claro que el éxito no se medirá únicamente en datos, sino también en la calidad del producto final.

De hecho, ha dejado entrever que su mayor preocupación no es tanto el resultado en share como la sensación de haber hecho un buen programa. Considera que, independientemente de cómo funcione, lo importante es poder mirar atrás con orgullo y pensar que el proyecto tenía sentido y estaba bien construido.

Aimar Bretos en 'El faro' de Cadena SER. (SER)
Aimar Bretos en 'El faro' de Cadena SER. (SER)

Su llegada a laSexta se enmarca, además, en un momento de renovación dentro de la cadena, que prepara nuevos formatos y fichajes de cara a los próximos meses. En este contexto, La noche de Aimar se presenta como una de las apuestas más personales y diferentes.

A pesar de esta nueva aventura, Bretos no se desvinculará de la radio. Él mismo ha dejado claro que su prioridad sigue estando en Hora 25, un espacio en el que se siente plenamente cómodo y donde disfruta de una libertad difícil de replicar en otros medios.

Así, su salto a la televisión no supone un cambio de rumbo, sino una extensión de su carrera. Una oportunidad para explorar nuevos lenguajes, ahora en laSexta, sin renunciar a su esencia.

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