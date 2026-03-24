‘Mask Singer’ revoluciona su nueva edición: doble desenmascaramiento en cada gala y máscaras que luchan por entrar

Antena 3 presenta la nueva edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’, que vuelve con giros en la mecánica y más emoción. (Atresmedia)

El misterio vuelve a apoderarse del prime time. Mask Singer: adivina quién canta prepara su regreso a Antena 3 con una edición que no solo mantiene su esencia, sino que apuesta claramente por reinventarse. Y lo hace con novedades que prometen cambiar por completo el ritmo del programa: más tensión, más sorpresas… y un juego mucho más exigente tanto para los investigadores como para el espectador.

Tras consolidarse como uno de los grandes fenómenos televisivos de los últimos años, liderando su franja en la pasada temporada, el formato vuelve decidido a ir un paso más allá. La clave de esta quinta edición está en su mecánica, que introduce giros que transforman la experiencia desde la primera gala.

Uno de los cambios más llamativos es que, por primera vez, todas las entregas contarán con doble desenmascaramiento. Esto implica que el ritmo será mucho más ágil y que el misterio se resolverá con mayor frecuencia, elevando la emoción en cada programa. Una decisión que rompe con la estructura habitual y que añade una presión extra tanto a las máscaras como al equipo de investigadores.

Al frente del programa continuará Arturo Valls, ya convertido en pieza clave del éxito del formato. A su lado, el panel de investigadores se renueva con incorporaciones destacadas: Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre se suman a Ana Milán, que continúa una temporada más. Un equipo heterogéneo que promete dinamizar las pesquisas con estilos muy diferentes.

Ana Milán en una imagen promocional de 'Mask Singer'. (Atresmedia)

Pero si hay otro elemento que marca la diferencia este año es la introducción de las llamadas Wild Cards. A las 12 máscaras principales se sumarán seis nuevas que no tendrán garantizado su lugar en el concurso. Estas deberán enfrentarse entre ellas para conseguir un puesto en la competición, lo que añade una capa extra de estrategia y rivalidad inédita hasta ahora.

El juego se completa con nuevas herramientas como el “QR de las máscaras”, una dinámica que permitirá a los investigadores acceder a pistas adicionales sobre las identidades ocultas. Este recurso se suma al ya conocido botón delatador, que seguirá siendo una de las armas más arriesgadas del programa: si aciertan, la máscara deberá quitarse en ese mismo instante; si fallan, habrá consecuencias.

Arturo Valls, presentador de 'Mask Singer'. (Atresmedia)

Además, la edición mantendrá algunos de los elementos más celebrados por el público, como los duetos en semifinales, donde las máscaras compartirán escenario con artistas conocidos. También habrá investigadores invitados que aportarán nuevas perspectivas y teorías en cada gala.

El objetivo, una vez más, será proteger el secreto mejor guardado de la televisión: la identidad de los famosos que se esconden bajo los disfraces. Un reto que, edición tras edición, ha demostrado enganchar a millones de espectadores.

María José Campanario en 'Mask Singer' (ATRESMEDIA).

En su última temporada, Mask Singer se consolidó como líder de la noche de los miércoles, con un 13,8% de cuota de pantalla y una media cercana al millón de espectadores, destacando especialmente entre el público joven. Un éxito que Antena 3 busca revalidar apostando por la innovación sin perder la esencia que ha convertido al formato en un fenómeno.