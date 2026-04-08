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Esta es la casilla que debes completar en la Renta 2026 si tienes menos de 35 años y has comprado una vivienda en la Comunidad Valenciana

Los contribuyentes que se encuentren en esta situación deberán consignar esta deducción en el apartado de deducciones autonómicas, dentro del Anexo B de la declaración

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El antiguo y el nuevo propietario de una vivienda se estrechan la mano durante la transacción de compraventa (Canva)
El antiguo y el nuevo propietario de una vivienda se estrechan la mano durante la transacción de compraventa (Canva)

La campaña de la Renta 2026 incorpora numerosas deducciones autonómicas que pueden suponer un importante ahorro fiscal, especialmente para los contribuyentes más jóvenes. En la Comunidad Valenciana, una de las más relevantes es la destinada a quienes han adquirido su primera vivienda habitual antes de cumplir los 35 años. Sin embargo, para beneficiarse correctamente de esta ventaja es fundamental conocer qué requisitos se deben cumplir y, sobre todo, qué casilla clave hay que rellenar en la declaración.

En concreto, los contribuyentes que se encuentren en esta situación deberán consignar esta deducción en el apartado de deducciones autonómicas, dentro del Anexo B de la declaración, marcando la casilla [1083], correspondiente a “Primera adquisición de vivienda habitual por menores de 35 años en la Comunidad Valenciana”. Este es el punto donde se introducen los datos necesarios para que el sistema calcule automáticamente el importe aplicable.

La deducción permite aplicar un 5% sobre las cantidades satisfechas durante el ejercicio para la adquisición de la vivienda habitual, excluyendo los intereses. Esto incluye no solo la compra directa, sino también supuestos como la construcción o ampliación del inmueble, siempre que se ajusten a la normativa estatal del IRPF sobre vivienda habitual.

Uno de los requisitos esenciales es que se trate de la primera vivienda del contribuyente. Es decir, no se puede haber sido propietario anteriormente de otra vivienda habitual. Además, la edad debe ser igual o inferior a 35 años a fecha 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, lo que en este caso se refiere al cierre de 2025.

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

Otros requisitos para obtener la deducción en la Renta 2026

Otro aspecto clave es la forma en la que se han realizado los pagos. Para poder aplicar la deducción, estos deben haberse efectuado mediante medios que permitan su trazabilidad, como transferencias bancarias, tarjetas o cheques nominativos. Los pagos en efectivo quedan excluidos, lo que implica que no darán derecho a aplicar esta ventaja fiscal.

También es importante tener en cuenta los límites de renta. Solo podrán beneficiarse de esta deducción quienes no superen una base liquidable general y del ahorro conjunta de 30.000 euros en tributación individual o 47.000 euros en conjunta. Estas cifras se corresponden con las casillas [0500] y [0510] de la declaración, que deben revisarse antes de aplicar la deducción.

Además, el importe íntegro del beneficio fiscal solo se aplicará a quienes tengan una base inferior a 27.000 euros (o 44.000 en conjunta). A partir de esos umbrales y hasta los límites máximos, la deducción se reduce progresivamente mediante una fórmula establecida por la normativa autonómica, lo que puede afectar al resultado final.

Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria (MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS)
Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria (MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS)

Compatible con otras deducciones autonómicas

Otro requisito menos conocido, pero igualmente importante, es la comprobación del patrimonio. El contribuyente deberá acreditar que su patrimonio ha aumentado en al menos la cuantía invertida en la vivienda durante el ejercicio. Esto evita que se apliquen deducciones sin una inversión real y efectiva en la adquisición del inmueble.

En cuanto a la aplicación práctica, una vez introducidos los datos en la casilla [1083], el programa de la Agencia Tributaria trasladará automáticamente la información al apartado correspondiente del Anexo B. Esto facilita el proceso, pero no exime de la responsabilidad de verificar que todos los datos son correctos y que se cumplen los requisitos exigidos.

Cabe destacar que esta deducción es compatible con otras ventajas fiscales autonómicas, como las destinadas a personas con discapacidad o a quienes obtienen rentas por alquiler en determinados supuestos. Esto abre la puerta a maximizar el ahorro fiscal si se cumplen varias condiciones simultáneamente.

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