Todos los gastos del hogar que puedes desgravarte en la declaración de la Renta 2026

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

La campaña de la Renta 2025-2026 arranca este miércoles 8 de abril y con su inicio millones de contribuyentes buscan fórmulas para reducir su factura fiscal. La posibilidad de deducir gastos del hogar es una de las fórmulas que más interés genera por ser pagos que afrontan prácticamente todas las familias, pero el ahorro potencial varía mucho según el caso.

Según los cálculos del comparador de suministros Selectra, un autónomo que trabaja desde casa puede rebajar su factura fiscal anual entre 550 y 750 euros al sumar deducciones por suministros, seguros y gastos de coche, siempre que los gastos estén vinculados a la actividad profesional y se justifique su uso. Por su parte, quienes alquilan una vivienda pueden deducir la mayoría de los gastos relacionados con el inmueble, lo que les permite ahorrar entre 400 y 600 euros anuales. Para los particulares sin actividad económica, en cambio, solo las inversiones en eficiencia energética o la compra de un coche eléctrico ofrecen deducciones relevantes, con ahorros de hasta 3.000 euros en casos puntuales.

Deducción de suministros y servicios

Las facturas de luz, gas, agua e internet son inevitables en cualquier hogar, pero solo algunos contribuyentes pueden deducir parte de estos gastos. Los autónomos que utilizan su vivienda como lugar de trabajo aplican una deducción del 30% sobre el porcentaje de la casa destinado a la actividad profesional. Por ejemplo, si el despacho ocupa el 20% del domicilio y la factura mensual de internet y telefonía es de 60 euros, la deducción final ronda los 43 euros al año, de acuerdo con las estimaciones de Selectra.

Un contribuyente calcula qué gastos puede deducir en la declaración de la Renta.

Cuando la vivienda dispone de un espacio exclusivo para la actividad, como un local u oficina, el autónomo puede deducir el 100% del gasto en servicios de internet y telefonía. En el caso de los propietarios de viviendas en alquiler, la deducción de suministros puede ser total, siempre que ellos sean quienes asuman el coste.

Alarmas, sistemas de seguridad y seguros

Los sistemas de seguridad solo generan deducciones fiscales en la declaración de la Renta cuando son necesarios para obtener ingresos, como ocurre con viviendas alquiladas o actividades profesionales. En estos supuestos, tanto el pago mensual como la inversión en equipos de alarma pueden deducirse íntegramente si están asociados a la obtención de rentas o a la actividad profesional. Para un propietario que alquila su vivienda y paga 40 euros al mes en alarma, la deducción anual puede alcanzar los 480 euros, traduciéndose en un ahorro fiscal de hasta 150 euros según el tramo impositivo.

El seguro de hogar, por su parte, solo es deducible para quienes firmaron una hipoteca antes de 2013 y tienen la póliza vinculada desde el inicio del préstamo. Los autónomos y propietarios de viviendas en alquiler también pueden deducir una parte, aunque el impacto real es reducido. Por ejemplo, Selectra estima que una prima de 300 euros anuales permite deducir apenas 18 euros si solo el 20% de la vivienda se destina a la actividad profesional.

El seguro de salud ofrece ventajas para autónomos, que pueden deducir hasta 500 euros por persona asegurada (límite ampliado a 1.500 euros en caso de discapacidad), incluyendo a familiares directos. Si la empresa paga el seguro de salud, el trabajador no tiene que tributar por ese importe hasta el límite permitido.

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

En cuanto al seguro de vida, solo es deducible en casos muy concretos, como hipotecas anteriores a 2013, productos de ahorro vinculados o si se utiliza como cobertura de actividad profesional para autónomos. El seguro de coche no desgrava para particulares, pero los autónomos pueden deducirlo en proporción al uso profesional del vehículo. Si el coche se usa exclusivamente para el trabajo, la deducción puede alcanzar el importe total del seguro, con un ahorro fiscal de hasta 200 euros al año.

Incentivos por vehículos eléctricos y eficiencia energética

La compra de un vehículo eléctrico ofrece una de las deducciones más elevadas de la Renta: el contribuyente puede deducir el 15% del precio de compra, con un máximo de 3.000 euros, siempre que el vehículo sea nuevo y de uso particular. La instalación de puntos de recarga también está incluida en la deducción, recuerdan desde Selectra. Algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, suman incentivos adicionales.

Las reformas para mejorar la eficiencia energética del hogar pueden generar deducciones de entre el 20% y el 60% del coste, dependiendo del tipo de obra y el ahorro energético conseguido. Por ejemplo, la instalación de placas solares por 6.000 euros permite aplicar una deducción de 2.400 euros en la declaración de la renta.