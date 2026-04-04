Esta es la casilla de la Renta de 2026 que debes completar si arriendas una o más viviendas en la Comunidad Valenciana

Carteles de 'Se alquila' pegados en un edificio de Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

La campaña de la Renta 2026 vuelve a poner el foco en las deducciones autonómicas, que pueden suponer un importante ahorro fiscal si se aplican correctamente. En la Comunidad Valenciana, uno de los beneficios menos conocidos afecta a los propietarios que alquilan viviendas como residencia habitual. En estos casos, existe una deducción específica que permite reducir la carga tributaria, siempre que se cumplan determinados requisitos y se refleje correctamente en la declaración.

Uno de los aspectos más importantes es identificar la casilla correcta dentro del modelo de IRPF. Esta deducción autonómica se incluye en el apartado de deducciones de la Comunidad Valenciana, dentro del bloque destinado a rendimientos derivados del arrendamiento de vivienda habitual.

Aunque no se trata de una única casilla numérica como en otros supuestos más simples, el contribuyente debe asegurarse de completar correctamente el apartado correspondiente en el Anexo B de la declaración, donde se recogen este tipo de beneficios fiscales autonómicos.

Requisitos para aplicar la deducción

Para poder beneficiarse de esta deducción, el arrendador debe cumplir varias condiciones. En primer lugar, los ingresos deben proceder de contratos de alquiler de vivienda habitual, es decir, aquellos destinados a cubrir la necesidad permanente de vivienda del inquilino. Esto excluye de forma clara los alquileres de temporada, turísticos o de corta duración.

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

Además, es imprescindible que el contrato de arrendamiento se haya firmado durante el periodo impositivo correspondiente. Este detalle es clave, ya que la deducción está vinculada al inicio del contrato y no a situaciones de alquiler ya consolidadas en años anteriores.

Otro requisito fundamental es que la renta mensual pactada no supere el precio de referencia de los alquileres privados en la Comunidad Valenciana. Para comprobar este límite, se deben tener en cuenta no solo el alquiler base, sino también otros gastos repercutidos al inquilino, como el IBI o la comunidad, siempre que estén incluidos en el contrato.

Cuánto puedes deducir

La deducción consiste en el 5% de los ingresos íntegros obtenidos por el alquiler durante el año. Sin embargo, existe un límite máximo que no se puede superar: la base de la deducción está topada en 3.300 euros anuales. Esto significa que, aunque los ingresos por alquiler sean elevados, el beneficio fiscal tendrá un techo definido.

Este incentivo busca fomentar el alquiler de viviendas a precios razonables, alineados con los valores de referencia del mercado. De este modo, la Administración autonómica pretende equilibrar el acceso a la vivienda con incentivos para los propietarios.

Es importante tener en cuenta que, si el contribuyente es titular de varias viviendas alquiladas, la deducción se puede aplicar a cada una de ellas, siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos. En estos casos, es fundamental detallar correctamente cada inmueble en la declaración.

Dos personas son atendidas en las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta (Carlos Luján / Europa Press)

Cómo reflejarlo en la declaración

Existen otros aspectos que pueden condicionar el acceso a esta deducción. Por ejemplo, si la vivienda ya estuvo alquilada anteriormente por un periodo inferior a tres años, el nuevo inquilino no puede coincidir con el anterior. Esta medida busca evitar situaciones de continuidad artificial en los contratos para beneficiarse del incentivo fiscal.

Otro requisito imprescindible es haber depositado la fianza del alquiler en el organismo correspondiente de la Generalitat Valenciana antes de que finalice el periodo impositivo. Este trámite administrativo es obligatorio y su incumplimiento puede suponer la pérdida del derecho a la deducción.

A la hora de hacer la declaración, el contribuyente debe introducir todos los datos relacionados con el alquiler en el apartado correspondiente. Esto incluye los ingresos obtenidos, los datos del inmueble y del contrato, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Una vez completada esta información, el sistema de la Agencia Tributaria calculará automáticamente la deducción aplicable dentro del apartado autonómico. Por eso, es fundamental revisar que todos los datos estén correctamente consignados para evitar errores o pérdidas de beneficios fiscales.