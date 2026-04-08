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Amalia de Holanda también volará como la princesa Leonor: la heredera de los Países Bajos comienza sus prácticas en la Real Fuerza Aérea

La princesa está siguiendo el modelo del Colegio de Defensa neerlandés tras graduarse y completar la Formación Militar General

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La princesa Amalia de Holanda ingresa en el Ejército del Aire (Instagram)
La princesa Amalia de Holanda ingresa en el Ejército del Aire (Instagram)

Amalia de Holanda, heredera al trono de los Países Bajos, ha iniciado una nueva etapa en su preparación para la Corona con el inicio de sus prácticas en la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos. La hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima ha adoptado una trayectoria formativa de corte militar, similar a la que recorren otras herederas europeas, entre ellas la princesa Leonor, cuya formación militar se encuentra ya en su tercer y último curso en la Academia del Ejército del Aire en San Javier.

La princesa Amalia, a sus 22 años, participa en el programa de la Academia de Defensa de los Países Bajos, que contempla prácticas dentro de la Real Fuerza Aérea como parte de su itinerario formativo. Antes de iniciar este periodo, Amalia estuvo adscrita al Estado Mayor de la Defensa y completó la Formación Militar General.

Este itinerario formativo sigue el modelo del Colegio de Defensa neerlandés, cuyo principal objetivo pasa por facilitar a los estudiantes un trabajo parcial con sentido durante sus estudios y fortalecer la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. A través de diferentes destinos, cursos y actividades, el programa aspira a consolidar el desarrollo personal, profesional y militar de quienes participan en él.

La princesa Amalia de Holanda ingresa en el Ejército del Aire (Instagram)
La princesa Amalia de Holanda ingresa en el Ejército del Aire (Instagram)

Amalia de Holanda llega al Ejército del Aire

Las imágenes distribuidas por la Casa Real holandesa muestran a la heredera, ya investida con su nuevo parche militar, saludando a miembros del alto mando militar y participando en diferentes reuniones. De acuerdo con el reglamento castrense, la princesa Amalia llevaba el pelo recogido en coleta con trenza, una de las señas de identidad que también ha popularizado recientemente la princesa Leonor en su propia formación militar.

A principios de año, la reina Máxima asistió en calidad de madre a la graduación militar de Amalia en un acto celebrado en el Cuartel General Spoor, en Ermelo. La instrucción militar de Amalia marca un precedente relevante en su trayectoria, al tratarse hasta ahora de la única gran heredera europea no vinculada a la disciplina castrense, situación que cambió oficialmente el pasado 30 de septiembre tras ser nombrada reservista de las Fuerzas Armadas mediante Real Decreto por el rey Guillermo.

La princesa Amalia de Holanda ingresa en el Ejército del Aire (Instagram)
La princesa Amalia de Holanda ingresa en el Ejército del Aire (Instagram)

Las princesas europeas en servicio militar

El monarca, también con experiencia militar, desempeñó funciones en la Marina, el Ejército de Tierra y la Fuerza Aérea, y ejerce un papel institucional y militar de relieve dentro de las Fuerzas Armadas neerlandesas. Esta reciente incorporación de Amalia al estamento militar la acerca a los pasos dados por sus homólogas europeas: Leonor, Isabel de Bélgica y Victoria de Suecia, quienes han completado o atraviesan procesos castrenses equivalentes.

La Casa Real ha puntualizado que Amalia, pese a su integración en Defensa, no percibe salario por este desempeño, un aspecto especialmente relevante dado el debate existente en Países Bajos en torno a la cuantía de la asignación que recibe como heredera y su todavía limitada presencia institucional.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

La participación de mujeres en la formación militar, y en particular la presencia de las herederas, se ha consolidado como una imagen reconocible en las nuevas monarquías europeas. La instrucción militar, que antaño resultaba insólita para una princesa, constituye hoy un elemento central de la educación de las futuras jefas de Estado. Como ha señalado la Casa Real en sus comunicaciones, las condiciones y exámenes son equivalentes para herederos y herederas.

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