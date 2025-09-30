La princesa Amalia de Holanda inicia su formación militar y se convierte en la primera mujer de la Casa Real neerlandesa en incorporarse a las Fuerzas Armadas

Amalia de Holanda en su graduación. (Instagram @koninklijkhuis)

La princesa Amalia de Holanda (Catharina-Amalia, Princesa de Orange), hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos - y, por tanto, heredera al trono -, concluía el 14 de julio de este año sus estudios en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) en la Universidad de Ámsterdam. Su tesis, titulada ‘Deepfakes de IA en relación con el derecho europeo’, ha cerrado esta primera etapa universitaria, según comunicó la Casa Real neerlandesa. Hoy, martes 30 de septiembre, la princesa ha comenzado una etapa de formación militar a través del programa Defensity College, si bien una lesión en su brazo retrasará su incorporación a los entrenamientos físicos y maniobras.

Amalia será la primera mujer de la Casa Real holandesa en recibir instrucción militar

El servicio de información gubernamental (RVD) ha comunicado ahora que la joven de 21 años comenzará el grado en Derecho Holandés en la misma universidad. En paralelo, participará en el Defensity College, que depende de las fuerzas armadas neerlandesas. Este programa a tiempo parcial permite que los estudiantes asuman labores temporales como reservistas con prácticas en diferentes áreas del Ministerio de Defensa durante un máximo de tres años y mientras mantienen su formación académica, con el objetivo de reforzar los vínculos entre ejército y sociedad. Una vez terminada la formación, los participantes pueden quedar en reserva u optar por una carrera en defensa.

La Casa Real señaló que la princesa ya envió su solicitud al Defensity College, aunque la lesión sufrida tras una caída de caballo a principios de junio limita temporalmente su acceso integral a los entrenamientos físicos. Amalia podrá incorporarse a estas actividades cuando el equipo médico confirme su rehabilitación completa, y por el momento comenzará con las clases teóricas y con un puesto de trabajo como estudiante en prácticas en el Estado Mayor de la Defensa.

Esta decisión marca un hito en su trayectoria, no por su valor simbólico sino porque convierte a Amalia en la primera mujer de la Casa Real holandesa en incorporarse a las Fuerzas Armadas (bajo este régimen). Era, hasta ahora, la única heredera real europea que no había recibido instrucción militar, a diferencia de Leonor, Isabel de Bélgica o Ingrid de Noruega. La Casa Real ha subrayado que su paso por este espacio no tendrá retribución económica, sino que sus funciones son voluntarias.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Según el Ministerio del Interior, la princesa Amalia ostenta el rango de marinera de tercera clase en la Marina Real de los Países Bajos y de soldado de tercera clase en el Ejército del Aire y la Fuerza Aérea, de acuerdo con el Real Decreto que oficializó su incorporación como reservista. El inicio formal de esta etapa ha tenido lugar este martes, 30 de septiembre; y una vez concluya su formación la princesa será ascendida al rango de cabo, de la escala de Tropa y Marinería. El propio Ministerio ha detallado que, una vez finalizada la recuperación de la fractura en el brazo, la princesa iniciará un entrenamiento militar general, que incluye instrucción en tiro, carrera de obstáculos y lectura de mapas.

La Casa Real neerlandesa puntualizó que, a diferencia de monarquías como la británica, la noruega o la española, el monarca de los Países Bajos no ocupa el puesto de comandante supremo de las fuerzas armadas. El programa Defensity College busca hacer visible el papel del ejército en la sociedad y combinar formación civil y militar.

Durante los últimos años, la formación militar de Amalia fue motivo de debate. En su 17º cumpleaños se especuló sobre si sería llamada a filas, aunque esa convocatoria no se produjo finalmente y la heredera optó entonces por la carrera en Política, Psicología, Derecho y Economía que acaba de concluir. Tras su graduación, el futuro académico y institucional de la princesa quedó sin definir hasta este anuncio oficial.

La reaparición de Amalia tras el accidente de equitación coincidió con un acto oficial junto a su padre, el rey Guillermo Alejandro, en la entrega del estandarte al Regimiento de Húsares Princesa Catalina-Amalia, en el Cuartel Príncipe Bernardo de Amersfoort. En esa ocasión mantenía un cabestrillo en el brazo izquierdo. El comunicado de la Casa Real neerlandesa confirma que la incorporación plena de Amalia al programa militar queda supeditada a la evolución de su lesión y a la autorización de su equipo médico.