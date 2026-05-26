Kiko Hernández tendrá que indemnizar con 30.000 euros a Julia Janeiro por vulnerar su intimidad, pese a que ahora sí sea un personaje público

Kiko Hernández tendrá que pagar 30.000 euros a Julia Janeiro (Mediaset España / Instagram)

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta a Kiko Hernández por atentar contra el honor, la intimidad y la imagen de Julia Janeiro cuando era colaborador de Sálvame, según recoge verTele. El colaborador deberá abonar una indemnización de 30.000 euros y los costes procesales, a pesar de que Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, se convirtiese en influencer tras cumplir los 18 años y próximamente participará en el concurso La Caja Amarilla de Antena 3.

Esta decisión, que ya había sido adelantada en instancias previas, refuerza el criterio judicial acerca de los límites a la exposición mediática incluso en el caso de personas con presencia en redes sociales y filiación con figuras del ámbito del corazón. La resolución judicial establece que Kiko Hernández dispone de un plazo máximo de 20 días para efectuar el pago a Julia Janeiro.

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La sentencia considera probado que la intromisión en la intimidad de la joven se produjo a través de 18 emisiones del programa Sálvame, emitidas en Telecinco poco después de que Janeiro alcanzase la mayoría de edad, y que motivaron que la afectada tuviese incluso que mudarse para esquivar el acoso mediático. La decisión se hace extensiva a Mediaset, obligada ya por fallo firme a indemnizar a la joven con 190.000 euros y a retirar los contenidos señalados de sus soportes digitales.

Julia Janeiro en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

El caso judicial de Julia Janeiro

El perjuicio, según recoge la resolución, se produjo al difundir desde programas de la propia cadena detalles sobre la vida privada y escolar de Janeiro, llegando a atribuirle hechos infundados como enemistades escolares, denuncias por robo o implicaciones con el consumo de sustancias, sin que se acreditase base alguna para tales afirmaciones.

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El Tribunal Supremo, como ha informado el citado medio, ha rechazado el recurso de casación interpuesto por Kiko Hernández tras la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz. Por su parte, Mediaset no recurrió y aceptó la sentencia dictada por el juzgado de Arcos de la Frontera, por lo que tanto la indemnización de la cadena como la de Hernández resultan ya firmes.

Durante el proceso, la propia Julia Janeiro comunicó a sus seguidores el fallo judicial y celebró la decisión del Supremo publicando: “No todo vale”. La influencer ha expresado su satisfacción, subrayando que los tribunales “me dan la razón” ante la reiterada exposición de su vida privada. Por otro lado, María José Campanario declaró en la vista judicial, asegurando que su hija sufrió “inquietud, impotencia, zozobra y angustia” por la persecución mediática de los programas implicados.

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Julia Janeiro maquillada y con lentillas (Instagram / @julsjaneiro)

Kiko Hernández condenado a pagar a Julia Janeiro

La sentencia recoge que la notoriedad pública de los padres de Janeiro y sus más de 200.000 seguidores en Instagram no legitiman de modo alguno la invasión en su privacidad. Los jueces subrayan que su actividad en redes sociales se limita a compartir contenido de moda y estética y constituye un ámbito privado ajeno a la vida sentimental o familiar de la joven.

El tribunal enfatiza que “que sea hija de dos personajes famosos en el ámbito de la prensa rosa no dota a la recurrente, por el hecho de llevar un apellido determinado, de una mayor trascendencia pública”, y considera que haber sido menor de edad en muchos de los hechos objeto de exposición mediática refuerza la posición de protección de los derechos fundamentales vulnerados.

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Julia Janeiro ya es personaje público

Se valoró que tanto el colaborador televisivo como la cadena emitieron, durante meses, comentarios sobre la vida privada, infancia y entorno social de la joven sin pruebas que sustentaran sus afirmaciones y recurrieron de forma reiterada a imágenes extraídas de la cuenta personal de Instagram de Janeiro sin su consentimiento. Los jueces advirtieron que la condición de influencer de la demandante “no suscita por sí sola ningún interés mediático”.

Con la ratificación, el Tribunal Supremo demuestra que no ha cambiado de idea con respecto a ese interés que pudiera generar Julia Janeiro en su momento, pese al cambio de rumbo de la actualidad, ya que no solo participará en un reality de Antena 3 sino que ha protagonizado una portada de ¡Hola! con una extensa entrevista sobre su vida privada. Eso sí, los hechos se remontan a una etapa previa y muy cercana a cuando todavía era menor.

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