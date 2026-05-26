España

Una turista francesa fue interceptada con 40 kilos de arena de la playa en Cerdeña: se enfrenta a una multa de hasta 3.000 euros

Las autoridades recuerdan que la extracción de arena y conchas puede dañar el equilibrio de los ecosistemas costeros

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Mujer con sombrero de paja y vestido claro, agachada en la orilla, vierte arena con una pala en un frasco de vidrio al atardecer sobre el mar.
Una turista francesa fue interceptada con 40 kilos de arena de la playa en Cerdeña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que parecía un recuerdo inofensivo del verano terminó convirtiéndose en un problema legal para una turista francesa sorprendida con decenas de kilos de arena y conchas marinas. Un gesto aparentemente anecdótico que, en realidad, puede afectar al equilibrio de los ecosistemas costeros y a la conservación del litoral.

Una mujer de origen francés que se encontraba de vacaciones en Cerdeña fue interceptada con unos 40 kilos de arena, piedras y conchas marinas cuando intentaba abandonar la isla. La turista, de 69 años, fue detenida en el puerto de Porto Torres, justo antes de embarcar en un ferry con destino a Toulon, tras pasar varios días disfrutando de sus vacaciones en la isla italiana.

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Según las autoridades aduaneras italianas citadas por el medio Bluewin, los materiales procedían de la playa de Le Saline, en la zona de Stintino, al norte de Cerdeña. La recogida de arena y conchas está prohibida desde 2017 por una normativa regional destinada a la protección del litoral y la preservación de sus ecosistemas naturales.

Como consecuencia, la mujer francesa se enfrenta ahora a una multa de entre 500 y 3.000 euros, mientras que el material incautado será devuelto al entorno natural en los próximos días, poniendo fin a unas vacaciones que han terminado con sanción y con un importante susto a la vuelta del viaje.

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Una mujer paseando por la playa (Freepik)
Una mujer paseando por la playa. (Freepik)

Un problema recurrente en destinos turísticos

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa un problema habitual en la isla: la extracción de arena y elementos naturales como recuerdo de las playas. Cerdeña, conocida por sus aguas cristalinas y su litoral de gran valor ambiental, sufre desde hace años la presión de este tipo de prácticas por parte de algunos visitantes, lo que ha llevado a reforzar los controles en puertos, aeropuertos y zonas costeras especialmente concurridas.

Las autoridades italianas insisten en que este tipo de acciones, aunque puedan parecer insignificantes, tienen un impacto directo en el equilibrio del ecosistema. Por ello, recuerdan que las sanciones no solo buscan castigar, sino también disuadir este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la conservación del entorno natural.

Y no es un fenómeno exclusivo de Italia. En España, la Ley de Costas también prohíbe la extracción de elementos del dominio público marítimo-terrestre, como arena, conchas o piedras. Este tipo de conducta puede conllevar sanciones que alcanzan hasta 60.000 euros, en función de la gravedad del impacto ambiental, además de otras posibles sanciones administrativas que varían según las circunstancias de cada caso, según Law&Trends.

Mujer es tragada por arena movediza en la playa
Recoger arena de la playa puede derivar en un deterioro progresivo del entorno natural. (AP)

El valor de lo que parece un simple recuerdo

Algunos expertos en turismo sostenible advierten, como recoge Amare Turismo Náutico, que este tipo de comportamientos suele partir de una intención aparentemente inocente: llevarse un recuerdo del lugar visitado. Sin embargo, el impacto se comprende mejor cuando se analiza el papel que desempeña cada elemento en la playa.

La arena actúa como una barrera natural frente a la erosión y contribuye a la estabilidad del litoral, ayudando a amortiguar el efecto del oleaje y de los temporales. Por su parte, las conchas no son simples restos decorativos, sino que forman parte del hábitat de numerosos organismos marinos y contribuyen al equilibrio del ecosistema costero.

Cuando la extracción de estos materiales se repite de forma masiva, el efecto acumulado puede derivar en un deterioro progresivo del entorno natural, con consecuencias como la erosión de las playas, la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos naturales que mantienen la salud del litoral.

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